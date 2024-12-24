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Разоблачен "бизнесмен", переправлявший военнообязанных за границу за $10-15 тыс. на Закарпатье, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Закарпатье пограничники разоблачили 50-летнего жителя села Деловое, который организовал нелегальную схему переправки военнообязанных мужчин в Румынию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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викрито схему переправлення військовозобов’язаних до Румунії

По информации оперативно-розыскного отдела "Деловое" Мукачевского пограничного отряда, мужчина пытался переправить четырех граждан, которые приехали из разных областей Украины - Львовской, Тернопольской, Херсонской и Полтавской.

Злоумышленник обещал доставить своих "клиентов" в пограничную зону и указать маршрут через реку Тиса. Свои услуги он оценивал в $10-15 тысяч.

Подозреваемого задержали на окраине села Деловое. Во время операции мужчины попытались убежать, поэтому пограничники осуществили предупредительные выстрелы.

Против организатора открыто производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Раховский районный суд избрал ему меру пресечения - 60 суток под стражей с возможностью внесения залога в размере 605 тысяч гривен.

Задержание осуществили сотрудники оперативно-розыскного отдела и отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда совместно с полицией Раховского района. Следственные действия продолжаются.

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Ділові люди в с. Ділове !
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24.12.2024 12:45 Ответить
Чого такі шалені розцінки? Пишуть, що платять по 10 тис $ а потім за $40 тис отримують китайську надувну лодку і весло одне на чотирьох. І тіпа, гребіть он туди, єслі шо, я вас не знаю. Це що за кидалово таке?
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24.12.2024 13:00 Ответить
є бюджетний варіант - просто купляєш компас.
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24.12.2024 13:07 Ответить
будьте обережні - Urs - нелюдь.
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24.12.2024 15:42 Ответить
з війною мешканці Ділового переключились з видобутку золота на бізнес "койотів", бо більш вигідно, та і гроші зрау отримуєш, а не то шо ці стрьомні продажи намитого піску.
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24.12.2024 13:05 Ответить
А шо сі сталося? Кріпацтво ж відмінили 19 лютого 1861 року
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24.12.2024 14:58 Ответить
Ой, коли то було? Хто то ще пам'ятає?
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24.12.2024 16:15 Ответить
поправка
Не викрито 50-річного жителя села Ділове "бізнесмена", який переправляв військовозобов'язаних за кордон, а добровольця- штурмовика 50-річного жителя села Ділове " власника договіра пожертвування нерухомості села Ділове на людей втративших житло.
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24.12.2024 17:30 Ответить
 
 