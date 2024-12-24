Разоблачен "бизнесмен", переправлявший военнообязанных за границу за $10-15 тыс. на Закарпатье, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Закарпатье пограничники разоблачили 50-летнего жителя села Деловое, который организовал нелегальную схему переправки военнообязанных мужчин в Румынию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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По информации оперативно-розыскного отдела "Деловое" Мукачевского пограничного отряда, мужчина пытался переправить четырех граждан, которые приехали из разных областей Украины - Львовской, Тернопольской, Херсонской и Полтавской.

Злоумышленник обещал доставить своих "клиентов" в пограничную зону и указать маршрут через реку Тиса. Свои услуги он оценивал в $10-15 тысяч.

Подозреваемого задержали на окраине села Деловое. Во время операции мужчины попытались убежать, поэтому пограничники осуществили предупредительные выстрелы.

Против организатора открыто производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Раховский районный суд избрал ему меру пресечения - 60 суток под стражей с возможностью внесения залога в размере 605 тысяч гривен.

Задержание осуществили сотрудники оперативно-розыскного отдела и отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда совместно с полицией Раховского района. Следственные действия продолжаются.

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