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В Кривом Роге в результате атаки РФ полностью разрушена часть четырехэтажки, 11 травмированы, - МВД. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу во вторник, 24 декабря, значительные разрушения получил четырехэтажный многоквартирный дом. Продолжается операция ликвидации последствий атаки.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Сочельник враг ударил по жилому дому в г. Кривой Рог. Когда семьи возвращаются домой, чтобы встретить праздник с близкими, россия в очередной раз цинично убивает. На месте российской атаки развернут мобильный штаб Нацполиции и ГСЧС", - отметил он.

По состоянию на 18:20 известно об одном погибшем человеке. Травмы получили еще 11 горожан, среди них 16-летняя девушка.

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Клименко розповів про наслідки удару РФ по Кривому Рогу 24 грудня
Клименко розповів про наслідки удару РФ по Кривому Рогу 24 грудня

Отмечается, что в результате атаки по жилой застройке разрушениям подвергся четырехэтажный многоквартирный дом - часть здания полностью разрушена с первого по четвертый этаж.

Также повреждены магазины, более 20 автомобилей и окна в соседнем доме.

Клименко рассказал, что к ликвидации последствий атаки присоединились все профильные службы.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехники, спасатели и медики. Продолжается документирование военного преступления и поисково-спасательная операция.

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Клименко розповів про наслідки удару РФ по Кривому Рогу 24 грудня
Клименко розповів про наслідки удару РФ по Кривому Рогу 24 грудня
Клименко розповів про наслідки удару РФ по Кривому Рогу 24 грудня
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Нажаль ударів у відповідь традиційно не буде. Наша влада дивним чином береже комфорт россійських нацистів.
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24.12.2024 18:59 Ответить
палками?
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24.12.2024 19:03 Ответить
Ракетами наприклад. Чому би не бахнути з РСЗО по панельним будинкам не нацистському бєлгороді? Знищених нацистів було би дуже багато.
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24.12.2024 19:14 Ответить
І про західну допомогу можно забути.
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24.12.2024 21:28 Ответить
Еххх! По пітєру би да Томагавком.
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24.12.2024 19:13 Ответить
В нас є свій Томагавк - ОТРК Коршун ( перероблена на ******** лад Х555). Дальність дії 2600 км.
Нажаль зеленський не фінансує дане виробництво з серпня 2019. Воно заважало в підготовці до майських шашличків.
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24.12.2024 19:44 Ответить
народ, а ви не зрозуміли чому ***** саме сьогодні вгатив по Кривому Рогу - рідному місту Зеленського?
А ви згадайте, як ***** через Орбана передавав пропозицію не стріляти на Різдво. Але ні *****, ні Орбан не уточнили дату Різдва... Тому ні *****, ні Орбану вірити не можна від поняття "зовсім".
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24.12.2024 19:32 Ответить
росіяни, я вас ненавижу
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24.12.2024 19:54 Ответить
 
 