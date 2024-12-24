В Кривом Роге в результате атаки РФ полностью разрушена часть четырехэтажки, 11 травмированы, - МВД. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу во вторник, 24 декабря, значительные разрушения получил четырехэтажный многоквартирный дом. Продолжается операция ликвидации последствий атаки.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Сочельник враг ударил по жилому дому в г. Кривой Рог. Когда семьи возвращаются домой, чтобы встретить праздник с близкими, россия в очередной раз цинично убивает. На месте российской атаки развернут мобильный штаб Нацполиции и ГСЧС", - отметил он.

По состоянию на 18:20 известно об одном погибшем человеке. Травмы получили еще 11 горожан, среди них 16-летняя девушка.

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Отмечается, что в результате атаки по жилой застройке разрушениям подвергся четырехэтажный многоквартирный дом - часть здания полностью разрушена с первого по четвертый этаж.

Также повреждены магазины, более 20 автомобилей и окна в соседнем доме.

Клименко рассказал, что к ликвидации последствий атаки присоединились все профильные службы.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехники, спасатели и медики. Продолжается документирование военного преступления и поисково-спасательная операция.

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