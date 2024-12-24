РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 961 6
война (456) НПЗ (180) россия (93011) Удары по РФ (101) война в Украине (1151)

Последствия атаки БПЛА на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ: сгорел по меньшей мере один резервуар. ФОТО

На Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, который атаковали беспилотники Сил обороны Украины 19 декабря, сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовала российская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший НПЗ на юге России и единственный в Ростовской области.

Атака БПЛА на Новошахтинський НПЗ у Росії 19 грудня: супутникові фотоґ

Также читайте: Украина упрощает закупку беспилотников и РЭБ для воинских частей, - Умеров

Под ударом оказалась установка АВТ-2,5-2 с производительностью 7,14 тысячи тонн в сутки, обеспечивающая 50% мощности завода. После атаки ее пришлось аварийно отключить.

Кроме того, произошло возгорание на резервуаре с нефтепродуктами, а также была остановлена вторая установка первичной переработки с такой же мощностью - 7,14 тысячи тонн в сутки.


Атака БПЛА на Новошахтинський НПЗ у Росії 19 грудня: супутникові фото

Также смотрите: Украинский подросток, которого вывезли в РФ из детдома под Херсоном, покончил с собой, - росСМИ. ФОТОрепортаж

Напомним, власти Ростовской области утром 19 декабря заявили, что регион был атакован более чем тремя десятками беспилотников и тремя ракетами. На Новошахтинском НПЗ вспыхнул пожар.

Впоследствии в Генштабе подтвердили поражение Новошахтинского НПЗ в Ростовской области.

Этот НПЗ уже подвергался атаке беспилотников в июне 2024 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
резервуарі з нафтопродуктами ..... на фото шт. 40 ..... регіон був атакований більш ніж трьома десятками безпілотників і трьома ракетами.

згорів щонайменше один резервуар. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ .... маловато будет ....
.... маловато будет
.... маловато будет
показать весь комментарий
24.12.2024 20:10 Ответить
РВС - то хєрня. От якби згоріли обидві ЕЛОУ-АВТ. Тому треба повторити.
показать весь комментарий
24.12.2024 20:12 Ответить
Да, маловато буде. Даже нікчемно мало. Потрібно дрони з дистанційним підривом як у АТАКМС, щоб над всіма бочками розкидав взривпакети
показать весь комментарий
24.12.2024 20:14 Ответить
Мабуть протидія вже підтяглась, а засоби атаки ще не перейшли на нове покоління...
показать весь комментарий
24.12.2024 20:14 Ответить
"згорів щонайменше один резервуар" дофуя
показать весь комментарий
24.12.2024 20:51 Ответить
З усього працювати й працювати. Є над чим.
показать весь комментарий
24.12.2024 21:17 Ответить
 
 