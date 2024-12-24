Последствия атаки БПЛА на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ: сгорел по меньшей мере один резервуар. ФОТО

На Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, который атаковали беспилотники Сил обороны Украины 19 декабря, сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовала российская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший НПЗ на юге России и единственный в Ростовской области.

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Под ударом оказалась установка АВТ-2,5-2 с производительностью 7,14 тысячи тонн в сутки, обеспечивающая 50% мощности завода. После атаки ее пришлось аварийно отключить.

Кроме того, произошло возгорание на резервуаре с нефтепродуктами, а также была остановлена вторая установка первичной переработки с такой же мощностью - 7,14 тысячи тонн в сутки.





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Напомним, власти Ростовской области утром 19 декабря заявили, что регион был атакован более чем тремя десятками беспилотников и тремя ракетами. На Новошахтинском НПЗ вспыхнул пожар.

Впоследствии в Генштабе подтвердили поражение Новошахтинского НПЗ в Ростовской области.

Этот НПЗ уже подвергался атаке беспилотников в июне 2024 года.