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Более 20 образцов бронетехники допущены к эксплуатации для ВСУ в 2024 году.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило для использования в Силах обороны более двух десятков образцов боевых бронированных машин. Подавляющее большинство - украинского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники МОУ (АрсеналИнформ).

"Для выполнения задач в условиях боевых действий высокой интенсивности наши защитники нуждаются в различной бронетехнике. Как колесной, так и на гусеничном шасси. В отдельных моделях бронетехники производителями применяется компоновка MRAP, которая благодаря конфигурации днища обеспечивает защиту от подрывов на минах и фугасах. Кроме того, на отдельные образцы установлены современные боевые модули, которые обеспечивают огневую мощность ББМ, - отметил начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк.

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  • Иностранные образцы

Среди кодифицированных в этом году бронемашин есть:

  • американские бронетранспортеры и бронированные автофургоны,
  • шведские БТРы,
  • канадские бронеавтомобили.

Образцы украинского производства

Парк отечественной бронетехники пополнили:

  • бронетранспортер "Хорунжий-БМ" и "Oncilla-Shturm",
  • бронеавтомобили семейства "Новатор",
  • бронеавтомобили "Джура", "UAT-TISA",
  • тактическая боевая машина "Дозор-Б" и тому подобное.

Читайте: Более 430 000 солдат и 9 000 ББМ: самые большие потери России в 2024 году, - Минобороны

Бронетехніка для ЗСУ
Бронетехніка для ЗСУ
Бронетехніка для ЗСУ
Бронетехніка для ЗСУ
Бронетехніка для ЗСУ

Ранее сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и техники, 75% из которых - украинского производства.

Минобороны (9345) производство (467) техника (1736) ББМ (26)


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Потужно.......
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04.01.2025 19:59 Ответить
Одобряю
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04.01.2025 20:00 Ответить
А зеляхуπ^о !!!!
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04.01.2025 20:06 Ответить
... і 82міни, також допустили!
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04.01.2025 20:35 Ответить
Вы ушлюки зелёны простые МИНЫ 120 мм не бракованные сделать НЕ можите. Даже страшно представить , какое качество техники они могли сделать.
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04.01.2025 21:01 Ответить
Допустили то допустили, а скільки виготовили й поставили в ВСУ не кажуть. Можливо по 1 шт., а якщо по 2 шт. то вже досягнення.
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04.01.2025 22:01 Ответить
2019 рік. Зє на заводі Малишева картинно обурювався.

"У нас понад 10% підприємств "Укроборонпрому" розташовані на Харківщині. Зараз ми були на авіаційному заводі, були на легендарному заводі Малишева, побачили, що там відбувається. По-перше, я в шоці. Що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували для ЗСУ", - сказав Зеленський.

Питання: Зє змінив цю ситуацію? Скільки "Оплотів" поставлено під час правління Зє?
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04.01.2025 22:35 Ответить
Українська бронетехніка. Потужно. Але двигуни в Україні не виробляються. Зовсім.
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04.01.2025 23:39 Ответить
 
 