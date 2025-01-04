Более 20 образцов бронетехники допущены к эксплуатации для ВСУ в 2024 году.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило для использования в Силах обороны более двух десятков образцов боевых бронированных машин. Подавляющее большинство - украинского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники МОУ (АрсеналИнформ).

"Для выполнения задач в условиях боевых действий высокой интенсивности наши защитники нуждаются в различной бронетехнике. Как колесной, так и на гусеничном шасси. В отдельных моделях бронетехники производителями применяется компоновка MRAP, которая благодаря конфигурации днища обеспечивает защиту от подрывов на минах и фугасах. Кроме того, на отдельные образцы установлены современные боевые модули, которые обеспечивают огневую мощность ББМ, - отметил начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк.

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Иностранные образцы

Среди кодифицированных в этом году бронемашин есть:

американские бронетранспортеры и бронированные автофургоны,

шведские БТРы,

канадские бронеавтомобили.

Образцы украинского производства

Парк отечественной бронетехники пополнили:

бронетранспортер "Хорунжий-БМ" и "Oncilla-Shturm",

бронеавтомобили семейства "Новатор",

бронеавтомобили "Джура", "UAT-TISA",

тактическая боевая машина "Дозор-Б" и тому подобное.

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Ранее сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и техники, 75% из которых - украинского производства.