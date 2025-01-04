Более 20 образцов бронетехники допущены к эксплуатации для ВСУ в 2024 году.. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило для использования в Силах обороны более двух десятков образцов боевых бронированных машин. Подавляющее большинство - украинского производства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники МОУ (АрсеналИнформ).
"Для выполнения задач в условиях боевых действий высокой интенсивности наши защитники нуждаются в различной бронетехнике. Как колесной, так и на гусеничном шасси. В отдельных моделях бронетехники производителями применяется компоновка MRAP, которая благодаря конфигурации днища обеспечивает защиту от подрывов на минах и фугасах. Кроме того, на отдельные образцы установлены современные боевые модули, которые обеспечивают огневую мощность ББМ, - отметил начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк.
- Иностранные образцы
Среди кодифицированных в этом году бронемашин есть:
- американские бронетранспортеры и бронированные автофургоны,
- шведские БТРы,
- канадские бронеавтомобили.
Образцы украинского производства
Парк отечественной бронетехники пополнили:
- бронетранспортер "Хорунжий-БМ" и "Oncilla-Shturm",
- бронеавтомобили семейства "Новатор",
- бронеавтомобили "Джура", "UAT-TISA",
- тактическая боевая машина "Дозор-Б" и тому подобное.
Ранее сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и техники, 75% из которых - украинского производства.
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"У нас понад 10% підприємств "Укроборонпрому" розташовані на Харківщині. Зараз ми були на авіаційному заводі, були на легендарному заводі Малишева, побачили, що там відбувається. По-перше, я в шоці. Що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували для ЗСУ", - сказав Зеленський.
Питання: Зє змінив цю ситуацію? Скільки "Оплотів" поставлено під час правління Зє?