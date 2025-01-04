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Американский подкастер Фридман записал более 3-часовое интервью с Зеленским: был отличный разговор. ФОТО

Известный американский интервьюер Лекс Фридман сообщил, что записал более 3-часовой подкаст с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня был замечательный разговор с Владимиром Зеленским. Эпизод подкаста должен выйти в понедельник (6 января, - ред.), - сообщил ведущий.

Он также опубликовал совместное фото с президентом Зеленским.

Фрідман запмсав подкаст із Зеленським

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.

Фридман планирует в январе 2025 года провести интервью также с российским диктатором Путиным.

Также читайте: ВСУ уничтожили до батальона пехоты солдат КНДР и российских десантников в Курской области, - Зеленский

Зеленский Владимир (20434) интервью (231)


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Топ комментарии
+37
Яке їхало таке і здибало- непотріб.
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04.01.2025 20:42
+25
Кому це треба
Ми і так щодня відосики слухаємо.
Він і так переговорив всіх президентів у привітанні з новим роком. Я ще від тої промови не відійшла. А тут вже гундосого матеріалу на три години напиляли. Майте совість !
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04.01.2025 20:46
+22
Можна собі тільки уявити, що це чмо там наплело.
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04.01.2025 20:45
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Яке їхало таке і здибало- непотріб.
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04.01.2025 20:42 Ответить
Одне "ніхто" хайпує на тупості іншого "ніхто".
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04.01.2025 21:17 Ответить
" Подкастер", це часом не ругатєльне слово якесь, чи щось на зразок " подкастер завітав у гості до стенд- аппера", і вони зробили чьоткий " блокбастер"?
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04.01.2025 23:13 Ответить
Зеля розколовся?
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04.01.2025 20:43 Ответить
Там же написано: дізнаємося в пн 6 січня.
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04.01.2025 22:48 Ответить
Нічого нового
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04.01.2025 22:58 Ответить
6 ciчня Хрещеня Господа! 🙏🙏🙏Святiть воду, а не дивитись цей непотрiб....
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05.01.2025 07:37 Ответить
Може хай погастролює по світу наш Цілитель. Вилікує усіх.
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04.01.2025 20:44 Ответить
сіамські близнюки
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04.01.2025 20:44 Ответить
скоріше сіонські
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04.01.2025 20:49 Ответить
Ти антісеміт?
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04.01.2025 22:40 Ответить
А Ви антисіаміт?
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04.01.2025 22:42 Ответить
Це як?
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04.01.2025 22:48 Ответить
ну це так, шо сіамські брати в тебе не викликали питань, а сіонські чомусь бентежать
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04.01.2025 23:31 Ответить
Для тебе сіам і сіон одне й теж?
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04.01.2025 23:37 Ответить
Пану відомо, що таке сарказм?🥴
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04.01.2025 23:42 Ответить
Дякую, вже усвідомив)
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04.01.2025 23:48 Ответить
ти точно не єврей, серед них таких тупих, як ти, нема.
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04.01.2025 23:37 Ответить
Можна собі тільки уявити, що це чмо там наплело.
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04.01.2025 20:45 Ответить
Нічого ненаплело, текст запитань і відповідей писала одна людина
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04.01.2025 21:24 Ответить
Кому це треба
Ми і так щодня відосики слухаємо.
Він і так переговорив всіх президентів у привітанні з новим роком. Я ще від тої промови не відійшла. А тут вже гундосого матеріалу на три години напиляли. Майте совість !
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04.01.2025 20:46 Ответить
Та тю на Вас - таке слухаєте!
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04.01.2025 21:07 Ответить
А діагноз ??
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04.01.2025 22:33 Ответить
діагноз той самий, болячка прогресує.
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04.01.2025 23:39 Ответить
Це не діагноз, а визначення стану. А щоб поставити діагноз лікар має вислухати і почитати купу результатів досліджень.
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05.01.2025 23:50 Ответить
чудова була промова
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04.01.2025 22:37 Ответить
Два валянки..
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04.01.2025 20:48 Ответить
....одного хазяiна.😠
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05.01.2025 07:40 Ответить
потім подкастер фрідман мабуть до ху...ла поїхав інтервью брати
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04.01.2025 20:49 Ответить
Чому "мабуть"? Ви текст до кінця читали? Останне речення: у січні поїде (куди Ви сказали).
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04.01.2025 22:40 Ответить
Фрідман планує у січні 2025 року провести інтерв'ю також із російським диктатором Путіним.

А якже ...
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04.01.2025 23:28 Ответить
Чим слухати таку муть ліпше випити і заснуть.
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04.01.2025 20:49 Ответить
Раденьке, що ... дало інтерв'ю
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04.01.2025 20:50 Ответить
у чувака бригада "француська" розбіглася,а воно піздюнькає незрозуміло з ким та не зрозуміло для чого
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04.01.2025 20:53 Ответить
Та якби лише з тієї бригади бігли.
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04.01.2025 22:41 Ответить
Знову три години розказував як на ноги всіх ставив. Поки текст не забув треба ще комусь наговорити. Лідорище!
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04.01.2025 20:53 Ответить
А отой карлссону лише 2 години про рюріка розповідав, слабак.
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04.01.2025 22:42 Ответить
була чудова розмова

Тупий попідкастер, пля...
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04.01.2025 20:53 Ответить
Е-президент, шо тут сказать...
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04.01.2025 20:56 Ответить
клоун у захваті, рашисти вийшли на кордон Дніпропетровської обол
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04.01.2025 20:56 Ответить
Готуйтесь ржати в перемішку з соромом за нашу бідну країну...
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04.01.2025 20:58 Ответить
🥺😢😠
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05.01.2025 07:42 Ответить
Буде багато нових анекдотів
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04.01.2025 20:59 Ответить
два дыбила-это сила!
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04.01.2025 21:07 Ответить
Хто ці люди на фото?
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04.01.2025 21:08 Ответить
русня
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04.01.2025 21:18 Ответить
Чужинці.
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04.01.2025 21:35 Ответить
Нові гордон і кашпіровський
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04.01.2025 21:11 Ответить
Навіщо він тримає при собі фсбшного агента "Козиря" не питав?
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04.01.2025 21:11 Ответить
Там же написано: дізнаємося в понеділок 6 січня.
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04.01.2025 22:38 Ответить
Що б він там не наплів а все одно цей трампіст все відредактує так як потрібно Трампу і *****
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04.01.2025 21:12 Ответить
Трампу на интервью с зеленским нас ать. Это ваше чудо, наслаждайтесь.
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04.01.2025 23:43 Ответить
Да Трампу не только на Зелю насрать, ему на весь мир и на всю Америку насрать. Сейчас уголовник Трамп со своим другом наркоманом Маском обкуренный ржут как они избежали тюрьмы и банкротства да еще обули на десятки миллиардов долларов всех емериканцев
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05.01.2025 00:26 Ответить
это твой бздёшь ни очем. Трамп был президентом и нам есть с чем сравнивать. И если говорить об Америке то никто лучше его о ней не заботился. Весь мир пусть заботится о себе сам.
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06.01.2025 22:13 Ответить
розійдеться на меми та фотожаби! )
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04.01.2025 21:13 Ответить
поц & поц
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04.01.2025 21:19 Ответить
У народу теж немало до нього питань, але він їх не чує.
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04.01.2025 21:21 Ответить
Чесні люди, запитайте себе. Чому зєлєнський не бажає покинути пост президента ? Провал його просто очевиден. Навіть самому зєлєнському. Ну, звісно що його цікавить не доля України. Думайте самі ЧОМУ ? Чому він змінив багатьох, але не пройдох-менеджерів ?
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04.01.2025 21:27 Ответить
В Нью-Васюках побували? А то все трудиться Бубон в сімейці Альхенів.
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04.01.2025 21:39 Ответить
Це був поцкастер.
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04.01.2025 21:45 Ответить
Я б написав ще раз як це виглядало, але мене знову забанить адмін.
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04.01.2025 22:09 Ответить
цікова якою мовою спілкувались рідною, англійською чи апщепанятним як хотів той трампіст..
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04.01.2025 21:46 Ответить
Теж одразу за це згадав...
Щось цей трампіст мутить... Чому не викласти все інтерв'ю одразу без склейок? Ні, треба чекати дві доби щоб насмикати з контексту....
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04.01.2025 22:44 Ответить
Еврей не может быть трампистом, от слова совсем.
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04.01.2025 23:45 Ответить
обісрався і там-він це робить практично завжди,коли відкриває рота
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04.01.2025 21:56 Ответить
Краще ще раз подивлюсь нещодавнє інтервʼю Муженка ніж цю рускоязичну брехливу гидоту.
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04.01.2025 22:08 Ответить
Бачив то інтерв'ю. Чувак відстав від життя безнадійно. Цей тіп лізе в нашу кухню, хоч ніфіга не розуміє в ******** війні. Той полуобморочний конфлікт в якому він брав участь нічого спільного не має з тим, що відбувається зараз.
Подивитесь, скоро його банкова кудись всуне.
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04.01.2025 22:47 Ответить
По твоєму Муженко все життя віддав армії і відстав від життя, а клоун-україноненависник прямо аж випереджає життя своєю прогресивною тупизною. Зєля здав Пуйлу частину України багату на цінні корисні копалини, але Муженко відстав від життя саме Муженко. Угу, вірю.
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05.01.2025 07:41 Ответить
Земля це дно, тут немає місця для дискусії.
По Муженко я сказав свою особисту думку.
Я можу помилятись, але його висєри про ******* війну мені було неприємно слухати.
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05.01.2025 15:58 Ответить
В першому слові помилка, вибачте, не Земля а зеля)
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05.01.2025 16:00 Ответить
Я не боюся - це було єврейськe 69.
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04.01.2025 22:11 Ответить
Ментально здорова людина не може витримати 3 години суцільної маячні, навіть за великі гроші. За винятком особи із ідентичним діагнозом або ж кандидата медичних наук, що дуже хоче стати доктором.
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04.01.2025 22:13 Ответить
Тригодинна доза коксу наближає вибори через природні причини.
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04.01.2025 22:40 Ответить
одне величне ніщо звеличило іншого величного ніщо.
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04.01.2025 22:43 Ответить
Годину з 3 годин мабуть розказував про Татарова, як той вбивав кадирівців))
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04.01.2025 22:48 Ответить
Брати близнюки. До речі, це так званий "лекс" ніякий не "лекс фрідман", а такий собі Алєксєй Фєдотов. Народився 15 серпня 1983 року в Чкаловську, Таджицька РСР,. До підліткового віку ріс і навчався в Москві. Його батько - Олександр Аркадійович Фрідман, фізик, професор і директор Інституту плазми Університету Дрекселя, народився в Києві. Мати зростала в Харкові. Батьки мають єврейське та українське коріння. Переїхав із Москви до Чикаго разом із батьками та братом 1994 року, у віці 11 років.

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04.01.2025 22:51 Ответить
Ааа... Вот ано чьто, Міхалич...
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04.01.2025 23:47 Ответить
Якби він відповів на питання Олени Курбанової, то це була би подія. Тільки йому сказати вже нічого. Ніт зовсім. Актор вже геть вичерпався. 🤣🤣🤣
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05.01.2025 09:22 Ответить
А Путин, между прочим, четыре часа трындел!
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05.01.2025 12:10 Ответить
На мармизі Фрідмана рішучість перебороти шок і дотягнути тіло до найближчого генделика, щоб напитись до нестями.
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05.01.2025 13:35 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/21163 Олег Шарп:

Принагідно хочу повідомити, що на цей час жодна людина з команди Трампа не відреагувала на інтерв'ю Зеленського. Попри те, що деякі телеканали його обговорювали (https://t.me/Ol_Sharp/21158), а у команді президента стверджували, що воно (інтерв'ю) повинно було стати компліментарним меседжем новій республіканській адміністрацію.

Моя думка у цьому сенсі залишається незмінною: інтерв'ю розраховано у першу чергу на внутрішню аудиторію, і в згаданому сенсі там було продумані усі деталі: від російської лайки до популізму на кшталт - дайте нам 300 млрд. доларів, і ми завалимо вашу країну інвестиціями.
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07.01.2025 18:11 Ответить
 
 