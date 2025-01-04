Американский подкастер Фридман записал более 3-часовое интервью с Зеленским: был отличный разговор. ФОТО

Известный американский интервьюер Лекс Фридман сообщил, что записал более 3-часовой подкаст с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня был замечательный разговор с Владимиром Зеленским. Эпизод подкаста должен выйти в понедельник (6 января, - ред.), - сообщил ведущий.

Он также опубликовал совместное фото с президентом Зеленским.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.

Фридман планирует в январе 2025 года провести интервью также с российским диктатором Путиным.

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