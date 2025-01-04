Американский подкастер Фридман записал более 3-часовое интервью с Зеленским: был отличный разговор. ФОТО
Известный американский интервьюер Лекс Фридман сообщил, что записал более 3-часовой подкаст с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"У меня был замечательный разговор с Владимиром Зеленским. Эпизод подкаста должен выйти в понедельник (6 января, - ред.), - сообщил ведущий.
Он также опубликовал совместное фото с президентом Зеленским.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.
Фридман планирует в январе 2025 года провести интервью также с российским диктатором Путиным.
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+37 Vlad #592720
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Ми і так щодня відосики слухаємо.
Він і так переговорив всіх президентів у привітанні з новим роком. Я ще від тої промови не відійшла. А тут вже гундосого матеріалу на три години напиляли. Майте совість !
А якже ...
Тупий попідкастер, пля...
Щось цей трампіст мутить... Чому не викласти все інтерв'ю одразу без склейок? Ні, треба чекати дві доби щоб насмикати з контексту....
Подивитесь, скоро його банкова кудись всуне.
По Муженко я сказав свою особисту думку.
Я можу помилятись, але його висєри про ******* війну мені було неприємно слухати.
Принагідно хочу повідомити, що на цей час жодна людина з команди Трампа не відреагувала на інтерв'ю Зеленського. Попри те, що деякі телеканали його обговорювали (https://t.me/Ol_Sharp/21158), а у команді президента стверджували, що воно (інтерв'ю) повинно було стати компліментарним меседжем новій республіканській адміністрацію.
Моя думка у цьому сенсі залишається незмінною: інтерв'ю розраховано у першу чергу на внутрішню аудиторію, і в згаданому сенсі там було продумані усі деталі: від російської лайки до популізму на кшталт - дайте нам 300 млрд. доларів, і ми завалимо вашу країну інвестиціями.