8 лет тюрьмы получил предатель, устраивавший пророссийские митинги и захватывавший админздания в Луганске, - Офис генпрокурора. ФОТО
Суд вынес приговор жителю Луганска, который в 2014 году участвовал в пророссийских митингах в городе и захвате админзданий. Предатель свою вину признал и проведет за решеткой 8 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что предателю инкриминируют?
Как отмечается, он признан виновным в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, похищении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, а также захвате государственных зданий и сооружений (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 262, ст. 341 УК Украины).
Ему назначено наказание - 8 лет лишения свободы.
Прокуроры в суде доказали, что осужденный был одним из лидеров организации "Луганская гвардия". В апреле 2014 года он вместе с другими единомышленниками устроили в центре города пророссийский митинг.
Захват госучреждений
"В тот же день мужчина и привлеченные к противоправным действиям лица захватили здание областного управления СБУ и установили там флаги рф и так называемой "лнр". Из подвального помещения они похитили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку", - говорится в сообщении.
Позже были захвачены здания Луганской облгосадминистрации, прокуратуры и ГУ МВД Украины в Луганской области.
Пребывание в рядах оккупантов
В дальнейшем осужденный стал стрелком незаконного вооруженного формирования "казацкая национальная гвардия всевеликого войска донского им. платова". Он участвовал в боях с украинскими войсками в районе аэропорта "Луганск" и населенных пунктов Станица Луганская, Николаевка и Пионерское на Луганщине.
По данным Офиса генпрокурора, свою вину в инкриминируемых преступлениях мужчина признал полностью.
Приговора суда он ожидал под стражей.
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10 років воює проти України , невідомо скільки українців вбив, але розкаявся і "більше не буде"
чз рік напевне відпустять під амністію, або в кращому випадку обміняють
А за захоплення державних будівель та споруд (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 262, ст. 341 КК України) 8 років в'язниці. МУДро.