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8 лет тюрьмы получил предатель, устраивавший пророссийские митинги и захватывавший админздания в Луганске, - Офис генпрокурора. ФОТО

Суд вынес приговор жителю Луганска, который в 2014 году участвовал в пророссийских митингах в городе и захвате админзданий. Предатель свою вину признал и проведет за решеткой 8 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что предателю инкриминируют?

Как отмечается, он признан виновным в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, похищении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, а также захвате государственных зданий и сооружений (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 262, ст. 341 УК Украины).

Ему назначено наказание - 8 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный был одним из лидеров организации "Луганская гвардия". В апреле 2014 года он вместе с другими единомышленниками устроили в центре города пророссийский митинг.

Луганський зрадник на антиукраїнському мітингу
Луганський зрадник на антиукраїнському мітингу

Захват госучреждений

"В тот же день мужчина и привлеченные к противоправным действиям лица захватили здание областного управления СБУ и установили там флаги рф и так называемой "лнр". Из подвального помещения они похитили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку", - говорится в сообщении.

Позже были захвачены здания Луганской облгосадминистрации, прокуратуры и ГУ МВД Украины в Луганской области.

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Пребывание в рядах оккупантов

В дальнейшем осужденный стал стрелком незаконного вооруженного формирования "казацкая национальная гвардия всевеликого войска донского им. платова". Он участвовал в боях с украинскими войсками в районе аэропорта "Луганск" и населенных пунктов Станица Луганская, Николаевка и Пионерское на Луганщине.

По данным Офиса генпрокурора, свою вину в инкриминируемых преступлениях мужчина признал полностью.

Приговора суда он ожидал под стражей.

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Автор: 

Луганск (3164) суд (25110) государственная измена (1544) Офис Генпрокурора (2476) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+8
Потужньо за вбивство українців дістав аж вісім років ой ой. Да судів наших треба буде трішки мотузками підвішувати.
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07.01.2025 14:40
+3
А, після проголошення такого "вироку", в жопу цього зрадника судді, разом із прокурорами, зі словами: - "Крепись" - не поцілували?
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07.01.2025 14:43
+2
це той з яким пан Бутусов зняв інтервю?
10 років воює проти України , невідомо скільки українців вбив, але розкаявся і "більше не буде"
чз рік напевне відпустять під амністію, або в кращому випадку обміняють
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07.01.2025 14:42
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Правила форума Совет форумчан
Потужньо за вбивство українців дістав аж вісім років ой ой. Да судів наших треба буде трішки мотузками підвішувати.
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07.01.2025 14:40 Ответить
Так недаремно ж вони ще й дотепер бо лєнінських, дзєржинських і бабушкінських районних судах засідають. От не передбачено законодавством жодної змоги назви судів поміняти…
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07.01.2025 15:18 Ответить
Зробив вибір - відсидіти 8 років і жити далі, а не здохнути за пуйла....
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07.01.2025 14:40 Ответить
це той з яким пан Бутусов зняв інтервю?
10 років воює проти України , невідомо скільки українців вбив, але розкаявся і "більше не буде"
чз рік напевне відпустять під амністію, або в кращому випадку обміняють
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07.01.2025 14:42 Ответить
А, після проголошення такого "вироку", в жопу цього зрадника судді, разом із прокурорами, зі словами: - "Крепись" - не поцілували?
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07.01.2025 14:43 Ответить
Семенченку термін впаяли?
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07.01.2025 14:43 Ответить
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа Украины наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет (12-20 ) с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
А за захоплення державних будівель та споруд (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 262, ст. 341 КК України) 8 років в'язниці. МУДро.
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07.01.2025 14:56 Ответить
За спиляне дерево 10 людей убивав 8
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07.01.2025 14:57 Ответить
Вчора дивився відео інтерв'ю його з Денисом Казанським. Ніякого покаяння в нього нема- він не вважає, що зкоїв щось жахливе! Вважає що робив усе правильно. Якщо обміняють-то він готовий знов воювати проти України.
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07.01.2025 15:01 Ответить
Вісім років? Та він завтра вже вийде за законом Савченко...
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07.01.2025 15:50 Ответить
Суддя,мабудь,теж х Луганська...
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08.01.2025 17:34 Ответить
За такой криминал и убийство людей только 8 лет, выйдет будет продолжать
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08.01.2025 17:41 Ответить
Встрелити його в дупу при спробі втечі з місць утримання! Хай його шлях трафить!
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09.01.2025 06:36 Ответить
 
 