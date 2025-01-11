Один человек погиб и пятеро ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 11 января, российские войска атаковали Покровск, Константиновку, Покровскую и Добропольскую громады, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, утром россияне обстреляли Гришино Покровской громады, в результате чего погиб 78-летний мужчина. В самом Покровске в течение дня повреждены 2 дома.

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В Белицком Добропольской громады 4 человека получили ранения, повреждены 2 дома, админздание, инфраструктурный объект и автомобиль.



Еще 1 человек получил ранения в Константиновке.

По данным Донецкой областной прокуратуры в г. Константиновка в результате вражеских атак со ствольной артиллерии пострадали две женщины в возрасте 50 и 67 лет. У них диагностированы обломочные ранения и минно-взрывные травмы. Пострадавшим предоставлена ​​медицинская помощь.

Также отмечается, что в населенных пунктах Донетчины в результате обстрелов повреждены частные дома, транспортные средства, многоквартирные дома, линии электросетей.

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"Все гражданские должны эвакуироваться из Донецкой области! Берегите себя и своих близких!" - призвал начальник ОВА.