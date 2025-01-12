Сутки на Донетчине: один погибший и семеро раненых, повреждены жилые и инфраструктурные объекты. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.
О ситуации в области по состоянию на утро 12 января рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Покровске повреждены 3 дома, в Гришино погиб человек, повреждены 2 дома; в Родинском повреждено нежилое помещение. В Белицком Добропольской громады ранены 5 человек, повреждены 2 дома, админздание, инфраструктурный объект и автомобиль.
Краматорский район
В Лимане повреждены 6 домов, 2 линии электропередач и газопровод; в Щуровом разрушено нежилое помещение. В Ильиновке повреждены 3 объекта. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 16 частных домов, 5 многоэтажек и 4 линии электропередач; в Веролюбовке повреждены 6 частных домов и админздание.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске повреждены 8 домов.
Отмечается, что всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 132 человека, в том числе 12 детей.
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