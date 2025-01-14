Заложила взрывчатку возле админздания подразделения ВСУ на Одесщине: задержана агент РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб совершить кровавый теракт в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, работники СБУ, сработав на опережение, задержали российского агента, которая готовила синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом автомобиля.
Украинская спецслужба заблаговременно разоблачила фигурантку и обеспечила охрану места происшествия, что позволило избежать человеческих жертв и нейтрализовать последствия детонации одной из взрывчаток, которую оккупанты удаленно активировали из России.
Что известно о злоумышленнице?
По материалам дела, исполнительницей теракта была 21-летняя жительница прифронтового города Константиновка Донецкой области, которую дистанционно завербовали двое представителей российских спецслужб.
По их инструкции агент прибыла в Одесскую область и арендовала там квартиру, в которой потом собственноручно сделала взрывчатку.
"Основой для взрывного устройства был пластид, который она забрала из заранее подготовленного тайника. При этом для осуществления максимального поражения агент начинила его гайками, а для дистанционной детонации - снарядила мобильный телефон", - говорится в сообщении.
Задержание злоумышленницы
Сразу после закладки средств поражения фигурантку задержали контрразведчики Службы безопасности.
За совершение теракта оккупанты обещали своей соратнице деньги, но вместо них она получила подозрение от следователей СБУ по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, годуйте її тепер олів'є.
Це все наслідки толерантності влади, суддів, прокурорів, правоохоронних органів до терористів, підривників, паліїв майна військових, коригувальників, зрадників, ... яким за участь в групових вбивствах громадян України, шкоду майна присуджують смішні терміни, 8-12 років. Наприклад В США за такі дії було би декілька пожитєвих термінів або смертний вирок. Чому до цих пір ні депутати, ні президент не ініціювали відповідні закони. Це означає що їх такий стан справ влаштовує їм ніщо не загрожує ?! А Україні і українцям загрожує знищення державності, країни, майбутнього їх дітей... Владо! В Україні війна, ворогів потрібно знищувати. І нещадно.
Не теракт, а підготовка. Та й збитків не завдано.
А оскільки, за їх злочини проти України, прокуратури із суддівсько- портновською сворою, їх не карають, привладні з 2014 року ЖОРСТКИХ ЗМІН до законодавства не вносять, тому і творять безкарно ЗЛОЧИНИ, ці істоти!
А в Україні діє, з 2014 року, Особливий період!!
Ну, то таке, для купи держСекретарів з КМУ та ЦОВВ! Вони ж у тилу, заброньовані переховуються ??
Конфіскувалиб тільки голову, булоб достатньо...
=========================================
Це повний @*******. Загрожує! Отже реально цього не буде. І які 12 років! Швидкий суд і розстріл. Якщо ми так будемо і далі боротися з російсбкою агентурою, то перемоги нам не бачить, як своїх вух.