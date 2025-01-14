Заложила взрывчатку возле админздания подразделения ВСУ на Одесщине: задержана агент РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб совершить кровавый теракт в Одесской области.

Как отмечается, работники СБУ, сработав на опережение, задержали российского агента, которая готовила синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом автомобиля.

Украинская спецслужба заблаговременно разоблачила фигурантку и обеспечила охрану места происшествия, что позволило избежать человеческих жертв и нейтрализовать последствия детонации одной из взрывчаток, которую оккупанты удаленно активировали из России.

Что известно о злоумышленнице?

По материалам дела, исполнительницей теракта была 21-летняя жительница прифронтового города Константиновка Донецкой области, которую дистанционно завербовали двое представителей российских спецслужб.

По их инструкции агент прибыла в Одесскую область и арендовала там квартиру, в которой потом собственноручно сделала взрывчатку.

"Основой для взрывного устройства был пластид, который она забрала из заранее подготовленного тайника. При этом для осуществления максимального поражения агент начинила его гайками, а для дистанционной детонации - снарядила мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Задержание злоумышленницы

Сразу после закладки средств поражения фигурантку задержали контрразведчики Службы безопасности.

За совершение теракта оккупанты обещали своей соратнице деньги, но вместо них она получила подозрение от следователей СБУ по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.