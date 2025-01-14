РУС
Заложила взрывчатку возле админздания подразделения ВСУ на Одесщине: задержана агент РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб совершить кровавый теракт в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, работники СБУ, сработав на опережение, задержали российского агента, которая готовила синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом автомобиля.

Украинская спецслужба заблаговременно разоблачила фигурантку и обеспечила охрану места происшествия, что позволило избежать человеческих жертв и нейтрализовать последствия детонации одной из взрывчаток, которую оккупанты удаленно активировали из России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотели взорвать цистерну с горючим в Днепре: СБУ задержала двух агентов ФСБ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о злоумышленнице?

По материалам дела, исполнительницей теракта была 21-летняя жительница прифронтового города Константиновка Донецкой области, которую дистанционно завербовали двое представителей российских спецслужб.

По их инструкции агент прибыла в Одесскую область и арендовала там квартиру, в которой потом собственноручно сделала взрывчатку.

"Основой для взрывного устройства был пластид, который она забрала из заранее подготовленного тайника. При этом для осуществления максимального поражения агент начинила его гайками, а для дистанционной детонации - снарядила мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Планировали массовый теракт среди военных на Киевщине: СБУ разоблачила агентурную группу РФ. ВИДЕО+ФОТО

Задержание злоумышленницы

Сразу после закладки средств поражения фигурантку задержали контрразведчики Службы безопасности.

За совершение теракта оккупанты обещали своей соратнице деньги, но вместо них она получила подозрение от следователей СБУ по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Автор: 

Одесская область (3779) СБУ (20313) теракт (2345)
Топ комментарии
+20
Ну які 12 років за диверсію у військовий час???? Кацапи наших Азовців на пожиттєво запроторюють!!
14.01.2025 10:28 Ответить
+15
Вибухівку закладати навчилася? Тепер на розмінування її. Нехай за собою борону по полю тягає. Всі 12 років.
14.01.2025 10:28 Ответить
+13
на гіляку запроданку !!!
14.01.2025 10:23 Ответить
на гіляку запроданку !!!
14.01.2025 10:23 Ответить
Краще закласти оту вибухівку їй у дупу чи у .... Щоб на гиляках нутрощі висіли
14.01.2025 10:48 Ответить
Вибухівку закладати навчилася? Тепер на розмінування її. Нехай за собою борону по полю тягає. Всі 12 років.
14.01.2025 10:28 Ответить
Ну які 12 років за диверсію у військовий час???? Кацапи наших Азовців на пожиттєво запроторюють!!
14.01.2025 10:28 Ответить
І що? Не намаглася втекти? Не чинила спротиву? Не вірю.
Ну, годуйте її тепер олів'є.
14.01.2025 10:29 Ответить
12 років за теракт під час війни!? Це навіть вже не смішно. Кожний день повідомлення про теракти , спроби терактів, коригування, зраду... А влада, ВРУ, суди живуть мирним часом. Ніби і війни немає , ніби українців не вбивають. Де закони і жорсткі дії відповідно до часу під час війни?!
Це все наслідки толерантності влади, суддів, прокурорів, правоохоронних органів до терористів, підривників, паліїв майна військових, коригувальників, зрадників, ... яким за участь в групових вбивствах громадян України, шкоду майна присуджують смішні терміни, 8-12 років. Наприклад В США за такі дії було би декілька пожитєвих термінів або смертний вирок. Чому до цих пір ні депутати, ні президент не ініціювали відповідні закони. Це означає що їх такий стан справ влаштовує їм ніщо не загрожує ?! А Україні і українцям загрожує знищення державності, країни, майбутнього їх дітей... Владо! В Україні війна, ворогів потрібно знищувати. І нещадно.
14.01.2025 10:37 Ответить
Думаю, це наш "самий гуманний в мірє суд" так трактує події.
Не теракт, а підготовка. Та й збитків не завдано.
показать весь комментарий
Если бы она заложила ВУ под здание суда. Приговор был бы жестче.
показать весь комментарий
Тупа кацапська шльондра.
показать весь комментарий
Які цінності совідує? Аскетизм у побуті, не проміняю життя жебрачки на кращу долю; ярмо натерло тому звикла що ще? Не проміняю своє пальто (мені від бабці залишилось) на Louis Vuitton...
показать весь комментарий
Більше 30 років Незалежності України, а лайна сруськага толстоєвскага, як грязі в Україні!
А оскільки, за їх злочини проти України, прокуратури із суддівсько- портновською сворою, їх не карають, привладні з 2014 року ЖОРСТКИХ ЗМІН до законодавства не вносять, тому і творять безкарно ЗЛОЧИНИ, ці істоти!
А в Україні діє, з 2014 року, Особливий період!!
Ну, то таке, для купи держСекретарів з КМУ та ЦОВВ! Вони ж у тилу, заброньовані переховуються ??
14.01.2025 10:55 Ответить
"12 років з конфіскацією майна"...
Конфіскувалиб тільки голову, булоб достатньо...
показать весь комментарий
да какой там срок?в петлю таких сук немедля!
показать весь комментарий
Прив'язати її на цій вибухівці, хай чекає спрацювання.
показать весь комментарий
Втікала з Донбасу в Україну, не в Рашку. До того ж Констаха досі не окупована. Що у людей в головах?
показать весь комментарий
Їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

=========================================

Це повний @*******. Загрожує! Отже реально цього не буде. І які 12 років! Швидкий суд і розстріл. Якщо ми так будемо і далі боротися з російсбкою агентурою, то перемоги нам не бачить, як своїх вух.
14.01.2025 12:35 Ответить
Ресурс таких ворогів великий. За кожнім авто означеним московитськім пархатом "на захист" стоїть родина з такими ж латентними диверсантами.
14.01.2025 13:03 Ответить
 
 