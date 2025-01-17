РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11100 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 198 2

Последствия ночной атаки БПЛА на Киевщину: ранен 12-летний мальчик, возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 17 января российские захватчики атаковали Киевскую область беспилотниками.

Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 08:20 в результате падения обломков в одном из районов области повреждены частный дом и автомобиль. Также произошел пожар двухэтажного помещения, в котором расположены заведения общественного питания. Пожарные ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Известно о пострадавшем 12-летнем мальчике, который получил ранение ноги. Ребенок госпитализирован.

По данным ГСЧС, пожар, возникший из-за падения обломков, охватил кафе с пристроенной котельной. Огонь на площади 200 м² потушили 23 спасателя с помощью 6 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 16 января обломки российского беспилотника ранили ребенка на Киевщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью россияне атаковали беспилотниками Одесщину: целили по припортовой инфраструктуре

Атака БПЛА на Київщину. Поранено дитину
Атака БПЛА на Київщину. Поранено дитину
Атака БПЛА на Київщину. Поранено дитину
РФ атакувала БПЛА Київщину 17 січня 2024 року
РФ атакувала БПЛА Київщину 17 січня 2024 року
РФ атакувала БПЛА Київщину 17 січня 2024 року
РФ атакувала БПЛА Київщину 17 січня 2024 року

Автор: 

война (1438) Киевская область (4293) обстрел (29084) война в Украине (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось на що спроможня варварська орда зруйнували будинок ,поранили дитину ,невже там військовий обєкт ?
показать весь комментарий
17.01.2025 09:39 Ответить
Все згоріло нахєр, це в нас теж називається 'уламки'
показать весь комментарий
17.01.2025 15:37 Ответить
 
 