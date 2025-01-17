Последствия ночной атаки БПЛА на Киевщину: ранен 12-летний мальчик, возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 17 января российские захватчики атаковали Киевскую область беспилотниками.

Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 08:20 в результате падения обломков в одном из районов области повреждены частный дом и автомобиль. Также произошел пожар двухэтажного помещения, в котором расположены заведения общественного питания. Пожарные ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Известно о пострадавшем 12-летнем мальчике, который получил ранение ноги. Ребенок госпитализирован.

По данным ГСЧС, пожар, возникший из-за падения обломков, охватил кафе с пристроенной котельной. Огонь на площади 200 м² потушили 23 спасателя с помощью 6 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 16 января обломки российского беспилотника ранили ребенка на Киевщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью россияне атаковали беспилотниками Одесщину: целили по припортовой инфраструктуре














