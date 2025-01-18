Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты. ФОТО

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты -- мемкоина $TRUMP.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: победу. Присоединяйтесь к моему сообществу и получите свой $TRUMP прямо сейчас", - говорится в заметке Трампа.

Как говорится на сайте проекта, в первый день пользователям станет доступно 200 миллионов монет, а в течение трех лет общее предложение вырастет до 1 миллиарда.

В первый час после старта капитализация мемкоина $TRUMP достигла 3 миллиардов долларов, а через полтора часа превысила 4 миллиарда.

Сайт проекта выполнен в стиле Трампа, с его фразой, сказанной после покушения летом 2024 года - "Бейся, бейся, бейся".

Трамп ранее называл криптовалюты мошенничеством, но заявил, что изменил свое мнение во время предвыборной кампании.

Он пообещал сделать США "мировой столицей криптовалюты" и накопить национальный резерв биткоинов.

