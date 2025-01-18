РУС
13 363 129

Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты. ФОТО

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты -- мемкоина $TRUMP.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: победу. Присоединяйтесь к моему сообществу и получите свой $TRUMP прямо сейчас", - говорится в заметке Трампа.

Как говорится на сайте проекта, в первый день пользователям станет доступно 200 миллионов монет, а в течение трех лет общее предложение вырастет до 1 миллиарда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение Трампа может "перевернуть с ног на голову" внешнюю политику США, - The Economist

В первый час после старта капитализация мемкоина $TRUMP достигла 3 миллиардов долларов, а через полтора часа превысила 4 миллиарда.

Сайт проекта выполнен в стиле Трампа, с его фразой, сказанной после покушения летом 2024 года - "Бейся, бейся, бейся".

Трамп випустив власну криптовалюту під назвою $TRUMP

Трамп ранее называл криптовалюты мошенничеством, но заявил, что изменил свое мнение во время предвыборной кампании.

Он пообещал сделать США "мировой столицей криптовалюты" и накопить национальный резерв биткоинов.

Читайте также: Биткойн упал до самого низкого за два месяца уровня

США (27763) Трамп Дональд (6465) криптовалюта (93)
Топ комментарии
+23
Це все, що треба знати про шахрая та ґвалтівника, а по сумісництву президента Америки.
18.01.2025 16:06 Ответить
18.01.2025 16:06 Ответить
+21
Він пообіцяв зробити США "світовою столицею криптовалюти" і нагромадити національний резерв біткоїнів.
18.01.2025 16:13 Ответить
18.01.2025 16:13 Ответить
+16
18.01.2025 15:54 Ответить
18.01.2025 15:54 Ответить
Байден звільнив сина від кримінальної відповідальності за 191 злочин.
18.01.2025 16:54 Ответить
18.01.2025 16:54 Ответить
А шо так скромно? Домалюй кілька ноликів
18.01.2025 16:58 Ответить
18.01.2025 16:58 Ответить
Це тобі Трамп сказав? Американський суд з тобою не згоден і визнав справу проти сина Байдена фальсифікованою. І ти, ****, це знаєш!, але мабуть думаєш що ми тут геть дрімучі і не читаємо англійською. Це ти кацапам тупим втуляй. Там твоя аудиторія.
18.01.2025 17:10 Ответить
18.01.2025 17:10 Ответить
А главный свидетель уже признался, шо наклепал на байдена джуниора и получил своэ скромную шестерочку.
18.01.2025 18:40 Ответить
18.01.2025 18:40 Ответить
Но-но-но! Ви не плутайте. Це у нас корупція, з якою треба боротися (це, на жаль, правда). Але якщо у тебе є великі гроші і ти громадянин США, то це вже може бути і не корупцією, а лобізмом. А лобізм - це добре.
18.01.2025 17:29 Ответить
18.01.2025 17:29 Ответить
Це вже повна срака для США?
Мені здаєтся шо він ще і штані не растебнув а вже ТАКЕ!
18.01.2025 16:44 Ответить
18.01.2025 16:44 Ответить
В понеділок біткоїн по 150 тисяч?))
18.01.2025 16:50 Ответить
18.01.2025 16:50 Ответить
Колись же Маск якось продавав автівки за крипту чи ні?)Не знаю як зараз.
18.01.2025 16:52 Ответить
18.01.2025 16:52 Ответить
Американці вибрали шахрая, але ж враховуючи роль Америки на світовій арені, ці дебіли підклали свиню всьому людству. Цей козел перетворить країну на диктатуру, *уйло-3.
18.01.2025 16:57 Ответить
18.01.2025 16:57 Ответить
Стандартна тактика розводу лохів на біржі.
Треба розуміти що "великі гравці" вже в монеті. Зараз створять хайп, заставлять лохів купляти, тим самим гнати ціну вверх.
Коли ціна достатньо виросте зроблять фінальний хайп, щоб продати монету найжадібнишим покупцям.
18.01.2025 16:59 Ответить
18.01.2025 16:59 Ответить
"Трампусік", чи "Козирьок"?
18.01.2025 17:22 Ответить
18.01.2025 17:22 Ответить
В команду трампа увійшли 11 мільярдерів,Маск збільшує державні заказа на свої послуги,Трамп в прямому висловлюванні втікає від судочинства і банкротств,більше того почав із зтворення нового бізнесу,і тупих заяв про Панаму,Канаду і Греландію( для замилювання очей).Вже емігранти його не цікавить? Китай не загроза? Про рашу ні слова.Піпел хаває все.
18.01.2025 17:55 Ответить
18.01.2025 17:55 Ответить
Збира біднота ...на Гренландію...)
18.01.2025 17:59 Ответить
18.01.2025 17:59 Ответить
І тут Остапа понесло...
18.01.2025 17:59 Ответить
18.01.2025 17:59 Ответить
Поздоровляю американців з дебілом.
Будемо разом з вами ржать по приколу.
18.01.2025 18:15 Ответить
18.01.2025 18:15 Ответить
Так наши идийоты похуже будут...
У америкосов нет войны и инфернальной угрозы геноцида. Для них "хотьпоржем" не является финалом жизни..
18.01.2025 22:06 Ответить
18.01.2025 22:06 Ответить
З таким дібілом при владі - не далеко і до війни.
Дивіться на нашого.
18.01.2025 23:34 Ответить
18.01.2025 23:34 Ответить
Хто б що не казав , а кріпта це мильна бульбашка не підкріплена нічим.На ній можна спекулювати , заробляти , але вона лише ще одне джерело інфляції. І чим більше будуть такі як Трамп заробляти мільярдів , тим дешевше будуть ці мільярди коштувати. Особливо це торкнеться незаможних верств , бо їх тисячи доларів , чи інших валют перетворяться на копійки , а такі як Трамп просто зароблять мільярди ,які будуть коштувати мільйони , але вони все одно залишаться у виграшу.
18.01.2025 18:22 Ответить
18.01.2025 18:22 Ответить
Пока есть возможность анонимных платежей ( наркота, запрещенка, оружие). А так конешно это мыльная мулька, тупо Трест Хапер Инсвест
показать весь комментарий
18.01.2025 22:04 Ответить
"АМЕРИКАНСЬКИ КАЗАНОВА" "Трамбон " У куйла і китайців "зеленої капусти" докуя,щоб скупити "трампофантіки".а разом з ними і США
18.01.2025 18:36 Ответить
18.01.2025 18:36 Ответить
Et savsem ni kult lichnosti , da , nu ni chutochku .....
18.01.2025 18:46 Ответить
18.01.2025 18:46 Ответить
У Мавроди был аналогичный лозунг - МММ - Мы Можем Многое.
Ну и где сейчас билеты МММ? (прародитель всех крипто валют)
18.01.2025 18:54 Ответить
18.01.2025 18:54 Ответить
це ще до нього придумали
18.01.2025 20:42 Ответить
18.01.2025 20:42 Ответить
Ну тепер Ріана , Тейлор Свіфт, Конор Макрегор можуть випускати свою крипту і збирати нові армії лохів🤦🤦🤦
18.01.2025 19:37 Ответить
18.01.2025 19:37 Ответить
Якщо хто не знає , то Трампон вже має особисто Трамп Медиа @Технолджі Групп торговельні акції .
18.01.2025 19:45 Ответить
18.01.2025 19:45 Ответить
Стрампонь! Стрампонируй! Дарю фанатам для лозунга их Лидора, Мастера переговоров и прочая и прочая..
18.01.2025 22:03 Ответить
18.01.2025 22:03 Ответить
Хто думав, що українці збожеволіли, обравши ЗЕ- помилились. Американці перевершили кратно... ((
18.01.2025 22:52 Ответить
18.01.2025 22:52 Ответить
мальчиш-плохиш ложку мимо рта не пропустит.
19.01.2025 03:55 Ответить
19.01.2025 03:55 Ответить
