Возвращение Трампа может "перевернуть с ног на голову" внешнюю политику США, - The Economist

Трамп змінить американську зовнішню політику під час другого терміну

Второй срок республиканца Дональда Трампа в качестве президента США будет не только более деструктивным, чем первый, но и вытеснит видение внешней политики, которое доминировало в Америке со времен Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

"Критики Дональда Трампа часто обвиняли его в шутовстве и изоляционизме. Однако еще до вступления в должность 20 января он показал, насколько эти слова не соответствуют тому, что может принести его второй срок. С приближением инаугурации он помог обеспечить прекращение огня и заключить соглашение об освобождении заложников в Газе. Нарушая табу, он претендует на контроль над Гренландией с ее полезными ископаемыми и стратегическим расположением в Арктике", - говорится в материале.

Подход Трампа будет определен в трех конфликтах

Отмечается, что десятилетиями американские лидеры утверждали, что их власть связана с обязанностью быть незаменимым защитником мира, который стал более стабильным и дружелюбным благодаря демократии, устоявшимся границам и универсальным ценностям.

Однако Трамп отбросит такие ценности и сосредоточится на накоплении и использовании власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не будет блокировать TikTok в США, оставит этот вопрос Трампу, - AP

Его подход испытают три "точки": Ближний Восток, война РФ против Украины и "холодная война" Америки с Китаем. Все эти три направления демонстрируют, как Трамп стремится порвать с последними десятилетиями - своими неортодоксальными методами, в накоплении и оппортунистическом использовании влияния, а также вере в то, что только сила создает мир.

Ближний Восток иллюстрирует склонность Трампа к непредсказуемости. Израильтяне и палестинцы, в конце концов, согласились на сделку по Газе, потому что Трамп установил "дедлайн", угрожая, что "весь ад вырвется наружу", если они не справятся. Однако новому президенту США придется продолжать давление на стороны, чтобы соглашение перешло к следующим этапам, отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа рассматривает ужесточение санкций против России для принуждения ее к миру, - Bloomberg

Подход Трампа к войне РФ против Украины

"Что будет, если фанатики и муллы станут на пути Трампа? Его ответом может стать усиление давления с помощью санкций, угрозы применения силы, или же - уход. Это также выбор, с которым Трамп столкнется в войне РФ против Украины, которую обещал остановить.

Поскольку он имеет больше рычагов влияния на американских союзников, чем на российского диктатора Владимира Путина, проще прибегнуть к "отступлению", прекратив поддержку Украины и, таким образом, заставив правительство в Киеве пойти на уступки. Особое беспокойство вызывает то, что Трампу нравится, когда Путин якобы относится к нему как "сильный лидер к сильному лидеру", - пишет The Economist.

Впрочем, этот вариант рискует подорвать другие цели Трампа. Отказ от Украины вызвал бы сравнение с президентом-демократом Джо Байденом и его неудачным выводом войск США из Афганистана. А Китай, помня о "параллелях" с Тайванем, в таком случае, может сделать вывод, что Трамп - "слабак". Еще Трамп может решить, что готовность поддержать Украину усилит его позиции в противостоянии с Путиным.

Читайте также: Орбан предлагает "выбросить санкции против РФ в окно" в связи с "новой эрой Трампа"

Издание добавляет, что если Трамп заявит о сфере американского влияния, которая охватывает Канаду, Гренландию и Панаму, диктаторы будут считать это подтверждением своего принципа, согласно которому международные отношения, на самом деле, всегда были испытанием силы - это пригодится, когда Россия посягнет на Грузию или когда Китай будет претендовать на Южно-Китайское море.

Если Трамп будет пренебрегать такими институтами, как ООН, воплощающими универсальные ценности, то Китай и Россия будут доминировать в них, использовать такие организации, как каналы для реализации собственных интересов.

"Трампу трудно отделять свои интересы от интересов своей страны, особенно если на кону стоят его деньги и деньги соратников, как это будет с интересами миллиардера Илона Маска в Китае. Отвернувшись от ценностей, которые сформировали послевоенную Америку, Трамп потеряет единственную величайшую силу, которой нет у его деспотичных оппонентов", - резюмирует The Economist.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай на инаугурации Трампа будет представлять вице-президент Хань Чжэн, - The Washington Post

НАТО (10256) США (27745) Трамп Дональд (6443)
Топ комментарии
+7
Я все більше схиляюсь до думки, що епоха Трампа 2.0 буде схожа на стрижку свині - визгу багато, а шерсті буде мало. Так і Донні багато базікатиме, а зробить пшик.
17.01.2025 16:10 Ответить
+6
Коли я говорив що Трамп це черговий диктатор ніхто не вірив. Це старе риже чмо ще офіційно не президент а вже об'явило війну і претензії на територію трьом країнам, А його собачки типу Маска заявили претензії на корисні копалини по всьому світу в тому числі і в Україні. Я майже впевнений що Маск домовився з ****** за наш літій і титан
17.01.2025 16:16 Ответить
+6
Так, світ без росії - це добре.
17.01.2025 16:35 Ответить
"Трампізм" ввійде в історію - і не факт, що історія продовжиться...
17.01.2025 15:50 Ответить
З наближенням інавгурації він допоміг забезпечити припинення вогню та укласти угоду про звільнення заручників у Газі.
Євреї у захваті, ага.
17.01.2025 15:52 Ответить
оце ще одне вопробування для світу.. Господи, вбережи цю планету від ідіотів!
17.01.2025 15:56 Ответить
Це Він сам дав нам свободу вибору, тому...
17.01.2025 16:02 Ответить
Ідіотом бути легше...
17.01.2025 16:30 Ответить
Так, світ без росії - це добре.
17.01.2025 16:35 Ответить
Від ідіотів захисту не існує. Навіть вибіркове фізичне знищення якоїсь кількості ідіотів призводить до переміщення до цієї категорії колишніх "нормальних".
І співвідношення залишається незмінним: 75% ідіотів на 25% "нормальних". +/-, звісно.
17.01.2025 16:29 Ответить
Десь я вже схоже бачив - Байден хороший, але вибрали Трампа-ідіота. Може, у вас інформації не вистачає про США?
показать весь комментарий
а це добре чи погано? )
показать весь комментарий
Ага. Проходили вже. Мультікультур-мультур...
показать весь комментарий
Для США точно добре.
показать весь комментарий
На жаль США це і є Захід.
показать весь комментарий
Трупiн - 2
показать весь комментарий
О як завжди економіст зі свома бредовими статтями. Ще він навіть не прийшов,а вони вже з місцевим діпстейтом всралися.
показать весь комментарий
Я все більше схиляюсь до думки, що епоха Трампа 2.0 буде схожа на стрижку свині - визгу багато, а шерсті буде мало. Так і Донні багато базікатиме, а зробить пшик.
17.01.2025 16:10 Ответить
Коли я говорив що Трамп це черговий диктатор ніхто не вірив. Це старе риже чмо ще офіційно не президент а вже об'явило війну і претензії на територію трьом країнам, А його собачки типу Маска заявили претензії на корисні копалини по всьому світу в тому числі і в Україні. Я майже впевнений що Маск домовився з ****** за наш літій і титан
17.01.2025 16:16 Ответить
Навряд чи. У ху.ла ненависть до України ірраціональна. Йому не потрібні угоди, йому треба нас задушити.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:08 Ответить
Одно другому не мешает
17.01.2025 18:45 Ответить
Мешает же. Как же одновременно нас убить (чего он хочет) и с нами договариваться?
18.01.2025 11:20 Ответить
Почему с вами? Речь о договоре с маском (читай пост выше) на добычу полезных ископаемых. Пока маск будет добывать себе литий вас будут уничтожать.
показать весь комментарий
Я майже впевнений що Маск домовився з ****** за наш літій і титан
Разве есть что нибудь уникального в украинском литии и титане?
Станом на кінець 2020 року запаси руд титану України склали 1,13% від світових запасів.
Украина владеет 1% мировых запасов лития - ключевого компонента при производстве аккумуляторов.
В таблице Википедии (страны залежи лития) Украина входит в строку "прочие"
17.01.2025 18:46 Ответить
Та він вже до землі готується. Яке там правління трампа не розумію.
показать весь комментарий
У нього синок є.
Все йде до того, що Трамп буде ломати демократію під себе.
17.01.2025 17:04 Ответить
Так вам і треба.
показать весь комментарий
Нічого конкретного -- якщо якщо якщо якщо - якесь гадання на кавовіи гущі
показать весь комментарий
Бла-бла-бла.
показать весь комментарий
Дурна лiвацька поносина. Якщо ви не в курсi, то в США 99% медia пiд жорстким лiвацьким контролем.
показать весь комментарий
Так ваш же рудий бог прийшов до влади в чому проблема?
показать весь комментарий
Підтримую
показать весь комментарий
Брехня кацапська.
показать весь комментарий
З свободою та демократією американці теж можуть попрощатися.
показать весь комментарий
I do what I do because I can. Don't like it? Stop me. Because I do not do what I can't do.
показать весь комментарий
That sounds like the Russians said - "I can beat you and even take your life and take your land. Just because I can."
показать весь комментарий
Or don't expect from me what I can't do, although I could promise before the elections.
показать весь комментарий
Ну, хоть весь світ порже ! Чому це тільки одні ми маємо ржати ?!
показать весь комментарий
"з ніг на голову" за "трамбоном"- це третій імпічмент йому.що буде вперше в історії США.коли американські "не лохи" мудрого наріду ,три рази обирають одного і того ж преза ,для майбутнього імпічменту США.
показать весь комментарий
Учитывая до чего довели мир предыдущие импотенты до трампона то у него есть все шансы наконец вернуть республиканцам их былую славу
показать весь комментарий
Видання Independent опублікувало статтю: Trump-Putin deal forcing Ukraine to give up territory would breach international law. Однак олігархічна цензура про це мовчить...
показать весь комментарий
