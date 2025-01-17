Возвращение Трампа может "перевернуть с ног на голову" внешнюю политику США, - The Economist

Второй срок республиканца Дональда Трампа в качестве президента США будет не только более деструктивным, чем первый, но и вытеснит видение внешней политики, которое доминировало в Америке со времен Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

"Критики Дональда Трампа часто обвиняли его в шутовстве и изоляционизме. Однако еще до вступления в должность 20 января он показал, насколько эти слова не соответствуют тому, что может принести его второй срок. С приближением инаугурации он помог обеспечить прекращение огня и заключить соглашение об освобождении заложников в Газе. Нарушая табу, он претендует на контроль над Гренландией с ее полезными ископаемыми и стратегическим расположением в Арктике", - говорится в материале.

Подход Трампа будет определен в трех конфликтах

Отмечается, что десятилетиями американские лидеры утверждали, что их власть связана с обязанностью быть незаменимым защитником мира, который стал более стабильным и дружелюбным благодаря демократии, устоявшимся границам и универсальным ценностям.

Однако Трамп отбросит такие ценности и сосредоточится на накоплении и использовании власти.

Его подход испытают три "точки": Ближний Восток, война РФ против Украины и "холодная война" Америки с Китаем. Все эти три направления демонстрируют, как Трамп стремится порвать с последними десятилетиями - своими неортодоксальными методами, в накоплении и оппортунистическом использовании влияния, а также вере в то, что только сила создает мир.

Ближний Восток иллюстрирует склонность Трампа к непредсказуемости. Израильтяне и палестинцы, в конце концов, согласились на сделку по Газе, потому что Трамп установил "дедлайн", угрожая, что "весь ад вырвется наружу", если они не справятся. Однако новому президенту США придется продолжать давление на стороны, чтобы соглашение перешло к следующим этапам, отмечает издание.

Подход Трампа к войне РФ против Украины

"Что будет, если фанатики и муллы станут на пути Трампа? Его ответом может стать усиление давления с помощью санкций, угрозы применения силы, или же - уход. Это также выбор, с которым Трамп столкнется в войне РФ против Украины, которую обещал остановить.

Поскольку он имеет больше рычагов влияния на американских союзников, чем на российского диктатора Владимира Путина, проще прибегнуть к "отступлению", прекратив поддержку Украины и, таким образом, заставив правительство в Киеве пойти на уступки. Особое беспокойство вызывает то, что Трампу нравится, когда Путин якобы относится к нему как "сильный лидер к сильному лидеру", - пишет The Economist.

Впрочем, этот вариант рискует подорвать другие цели Трампа. Отказ от Украины вызвал бы сравнение с президентом-демократом Джо Байденом и его неудачным выводом войск США из Афганистана. А Китай, помня о "параллелях" с Тайванем, в таком случае, может сделать вывод, что Трамп - "слабак". Еще Трамп может решить, что готовность поддержать Украину усилит его позиции в противостоянии с Путиным.

Издание добавляет, что если Трамп заявит о сфере американского влияния, которая охватывает Канаду, Гренландию и Панаму, диктаторы будут считать это подтверждением своего принципа, согласно которому международные отношения, на самом деле, всегда были испытанием силы - это пригодится, когда Россия посягнет на Грузию или когда Китай будет претендовать на Южно-Китайское море.

Если Трамп будет пренебрегать такими институтами, как ООН, воплощающими универсальные ценности, то Китай и Россия будут доминировать в них, использовать такие организации, как каналы для реализации собственных интересов.

"Трампу трудно отделять свои интересы от интересов своей страны, особенно если на кону стоят его деньги и деньги соратников, как это будет с интересами миллиардера Илона Маска в Китае. Отвернувшись от ценностей, которые сформировали послевоенную Америку, Трамп потеряет единственную величайшую силу, которой нет у его деспотичных оппонентов", - резюмирует The Economist.

