Удар РФ по Киеву: Завершены аварийно-спасательные и восстановительные работы в Шевченковском районе. ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе Киева спасатели завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы после российского обстрела.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо нашим спасателям, а также всем службам города, которые слаженно и быстро устранили последствия удара врага. Большое спасибо волонтерам, которые согревали теплым чаем, едой, поддерживали и вдохновляли!" - говорится в сообщении.

Также читайте: Поврежденная в результате атаки РФ станция метро "Лукьяновская" возобновила работу

Также в ГСЧС напомнили, что в результате утреннего российского обстрела столицы погибли 3 человека, еще трое пострадали.

Читайте также: Информация о четвертой жертве в Киеве не подтвердилась: из-за атаки РФ погибли охранник заведения и два пассажира микроавтобуса

Напомним, утром 18 января российские войска атаковали Киев. Сообщалось о возгорании нежилого здания в Шевченковском районе и о трех погибших.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 18 января 2025 года в Киеве прогремели взрывы, мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. В КГВА и Офисе генпрокурора сначала заявляли, что в результате атаки погибли 4 человека, в Шевченковском районе горело нежилое здание, было задымление в подъезде дома. Также сообщалось, что поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская". Впоследствии стало известно, что информация о четвертой жертве в Киеве не подтвердилась: из-за атаки РФ погибли охранник заведения и два пассажира микроавтобуса.

Позже ГСЧС показали последствия баллистической атаки РФ на Киев.

