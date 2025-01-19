Заработали почти $1 млн: разоблачена преступная организация, которая помогала уклонистам выехать за границу под видом волонтеров, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена преступная организация, которая наладила схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Кто входил в преступную организацию?

Как отмечается, всего в состав преступной организации входило не менее 15 человек. Среди них - действующий адвокат, бывший депутат одного из областных советов, руководители благотворительных фондов, работники одной из областных военных администраций и другие лица.

"По данным следствия, члены преступной организации с ноября 2022 года незаконно переправили за границу более 100 военнообязанных с целью препятствования законной деятельности ВСУ и уклонения от мобилизации. Механизм побега уклонистов наладили под видом оказания волонтерской помощи армии во время отпора вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Для достижения преступных целей участники группировки использовали имеющиеся коррупционные связи среди правоохранителей и должностных лиц органов государственной власти.

Всего за время своего существования преступная организация незаконно обогатились на около 1 млн долларов США.

Подозрения

Сейчас двух членов преступной организации задержали. Шестерым ее постоянным членам сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, гаджеты, документы, подтверждающие противоправную их деятельность.

В рамках уголовного производства продолжаются дальнейшие следственные действия.