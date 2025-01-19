Заработали почти $1 млн: разоблачена преступная организация, которая помогала уклонистам выехать за границу под видом волонтеров, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена преступная организация, которая наладила схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Кто входил в преступную организацию?
Как отмечается, всего в состав преступной организации входило не менее 15 человек. Среди них - действующий адвокат, бывший депутат одного из областных советов, руководители благотворительных фондов, работники одной из областных военных администраций и другие лица.
"По данным следствия, члены преступной организации с ноября 2022 года незаконно переправили за границу более 100 военнообязанных с целью препятствования законной деятельности ВСУ и уклонения от мобилизации. Механизм побега уклонистов наладили под видом оказания волонтерской помощи армии во время отпора вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
Для достижения преступных целей участники группировки использовали имеющиеся коррупционные связи среди правоохранителей и должностных лиц органов государственной власти.
Всего за время своего существования преступная организация незаконно обогатились на около 1 млн долларов США.
Подозрения
Сейчас двух членов преступной организации задержали. Шестерым ее постоянным членам сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины).
По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, гаджеты, документы, подтверждающие противоправную их деятельность.
В рамках уголовного производства продолжаются дальнейшие следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
є офіс Генпрокурора-генпрокурора немає
править татаров
Є призедент-правити офіс президента..єрмак
Є війна з москалями-по Київу їздять молодики у супроводі !!!поліціі-співають ворожих пісень...
"Слуга народу" Марченко, яка під час обшуку викинула гроші за паркан, виступає з трибуни в Раді. ВIДЕО
За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".
за війни вся влада переходить військовим, вчи законодавство.
військовий стан і стан війни це трохи різні терміни.
А ось Стефанчук те подання "пролюбив" і навіть до регламенту не вніс.
Тож це питання до мордатого.
знаю знаю.
за стану війни вся державна ******* сиділа б у окопах, а не розкошувала за бронею, ось у цьому вся суть.
А потім будете жаліти потопельників та затриманих?)
Конечно может это ФСБ бот работает. Но то, что так много верят в эту чушь про конституцию, так много трусов оправдывают своё предательство своей тупостью...
Якось так буде.
Шоу "ЗЕ-пАтужний барцун" триває.
Одразу б давали англійською, щоб Трампу з субтітрами не морочитись.