РУС
Заработали почти $1 млн: разоблачена преступная организация, которая помогала уклонистам выехать за границу под видом волонтеров, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена преступная организация, которая наладила схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Кто входил в преступную организацию?

Как отмечается, всего в состав преступной организации входило не менее 15 человек. Среди них - действующий адвокат, бывший депутат одного из областных советов, руководители благотворительных фондов, работники одной из областных военных администраций и другие лица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Переправляли мужчин в ЕС под видом водителей: Ликвидирована схема незаконного пересечения границы военнообязанными, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

"По данным следствия, члены преступной организации с ноября 2022 года незаконно переправили за границу более 100 военнообязанных с целью препятствования законной деятельности ВСУ и уклонения от мобилизации. Механизм побега уклонистов наладили под видом оказания волонтерской помощи армии во время отпора вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Для достижения преступных целей участники группировки использовали имеющиеся коррупционные связи среди правоохранителей и должностных лиц органов государственной власти.

Всего за время своего существования преступная организация незаконно обогатились на около 1 млн долларов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживал работу онлайн-казино, владельцами которого являются россияне: задержан член КРАИЛ

Подозрения

Сейчас двух членов преступной организации задержали. Шестерым ее постоянным членам сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, гаджеты, документы, подтверждающие противоправную их деятельность.

В рамках уголовного производства продолжаются дальнейшие следственные действия.

коррупция (8622) Офис Генпрокурора (2606) уклонисты (1055)
Топ комментарии
+12
Одни українці радіють що інших українців затримали, тому що останні допомогли перетнути кордон українцям, вільне пересування яких гарантовано Конституцією України. Називаючи їх юридично неіснуючим визначенням "ухилянт". Зараз в каментах більшість буде кричати уряяяя! так їх! Якось нагадує сценарій гачімучі фільмів
19.01.2025 14:37 Ответить
+10
За дискредитацію волонтерства та псевдоблагодійників в умовах війни повинна бути ІНША МІРА ПОКАРАННЯ. Розстріл через повішення !
19.01.2025 14:15 Ответить
+7
а у нас хіба війна ?
за війни вся влада переходить військовим, вчи законодавство.
19.01.2025 15:07 Ответить
За дискредитацію волонтерства та псевдоблагодійників в умовах війни повинна бути ІНША МІРА ПОКАРАННЯ. Розстріл через повішення !
19.01.2025 14:15 Ответить
Згодна. Але не факт, що це не є зеленою провокацією..якийсь кострубатий расійський ізик..
19.01.2025 14:21 Ответить
Кострубав навмисно, щоб читалось. А то знову почнуть співати " я - руССЦЬкий".
19.01.2025 18:00 Ответить
Переписка все на кацапському, й*бані кацапи і манкурти
19.01.2025 14:27 Ответить
Та маса людей говорить на ньому і переписується також. Знайшов блін аргумент. Клацни вимикач на потилиці.
19.01.2025 17:04 Ответить
Країна ЗЕ:
є офіс Генпрокурора-генпрокурора немає
править татаров
Є призедент-правити офіс президента..єрмак
Є війна з москалями-по Київу їздять молодики у супроводі !!!поліціі-співають ворожих пісень...
19.01.2025 14:28 Ответить
Їзик відразу наполягає...
19.01.2025 14:29 Ответить
18.01.25
"Слуга народу" Марченко, яка під час обшуку викинула гроші за паркан, виступає з трибуни в Раді. ВIДЕО

За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

19.01.2025 14:30 Ответить
Усі затримані - Бійці штрафних батальйонів.
19.01.2025 14:34 Ответить
Угу, и перекинуть тебе, на Линию Зигфрида, чтоб ты сам не слишком устал. Воевака, млядь, закордонный..
19.01.2025 14:58 Ответить
Одни українці радіють що інших українців затримали, тому що останні допомогли перетнути кордон українцям, вільне пересування яких гарантовано Конституцією України. Називаючи їх юридично неіснуючим визначенням "ухилянт". Зараз в каментах більшість буде кричати уряяяя! так їх! Якось нагадує сценарій гачімучі фільмів
19.01.2025 14:37 Ответить
Вільне пересування було до війни.
19.01.2025 14:45 Ответить
а у нас хіба війна ?
за війни вся влада переходить військовим, вчи законодавство.
19.01.2025 15:07 Ответить
Війна, любчику, справжня війна.
19.01.2025 15:11 Ответить
юридично ні.
19.01.2025 15:14 Ответить
Твій особистий погляд не є юридично визнаним фактом.
19.01.2025 17:06 Ответить
У вас СВО, я знаю. А у нас війна.
19.01.2025 16:15 Ответить
що дійсно війна, невже зелідор її обявив параші...
військовий стан і стан війни це трохи різні терміни.
19.01.2025 17:00 Ответить
Змушений захисти ЗЕ, 26.02.2022 від у відповідності до Конституції зробив подання до ВР про введення "стану війни".
А ось Стефанчук те подання "пролюбив" і навіть до регламенту не вніс.
Тож це питання до мордатого.
19.01.2025 17:19 Ответить
цар хараший бояре плохіє...
знаю знаю.
19.01.2025 17:29 Ответить
Мені по барабану як ти будеш жонглювати словами. Мені достатньо того, що я бачу за вікном. Але мені буде дуже цікаво, коли тебе будуть пе с дити, можливо ногами, а казати що гладять то будеш репетувати від болю чи насолоджуватись? Бо тобі ж кажуть, що ласкаво поглажують.
19.01.2025 17:36 Ответить
є юридичні терміни, якщо тобі вони не подобаються змінюй закони та контитуцію.
за стану війни вся державна ******* сиділа б у окопах, а не розкошувала за бронею, ось у цьому вся суть.
19.01.2025 17:59 Ответить
19.01.2025 19:48 Ответить
Тобто? Ви жалієте оцю бандоту?))

А потім будете жаліти потопельників та затриманих?)
19.01.2025 14:56 Ответить
Я могу попасть под бан, но в российской армии таких умников опускают и на мясо пускают. У них дисциплина гораздо выше. А у нас они херои.

Конечно может это ФСБ бот работает. Но то, что так много верят в эту чушь про конституцию, так много трусов оправдывают своё предательство своей тупостью...
19.01.2025 16:07 Ответить
Опускают и на мясо пускают = дисциплина. Мені дуже прикро, що поруч зі мною живуть люди з таким рабським мисленням. Ще й, можливо, мають український паспорт. Це навіть не дніше, це десь знизу
20.01.2025 09:35 Ответить
Дисциплина может достигаться разными способами. Неважно каким способом они её поддерживают. Она у них есть. Твои страдания только кормят твой эгоизм, возвышают тебя любимого на другими. Дисциплинированная группа выживет, а отказавшаяся от дисциплины ради морали или ради победы на выборах - вымрет. На войне всё просто.
20.01.2025 10:14 Ответить
На войне война. А не каждый день очередной зашквар на тендерах и прочей швали. Откройте глаза, оглянитесь. Об этом каждый день пишет Бутусов, посмотрите Бигуса. Тащат и тащат и тащат как в последний день. Даже уже со схемами особо не заморачиваются. Рыба гниет с головы. Дисциплины там около ноля, зато "снизу" вы предлагаете людей "опускать и на мясо". Ну так вперед, покажите на собственном примере.
20.01.2025 15:33 Ответить
Я не предлагал ничего. Внимательно перечитайте что я написал.
20.01.2025 17:00 Ответить
Посадіть на митниці якогось фельдшера і експерта всі ці липові справки втратять всякий сенс.
19.01.2025 14:40 Ответить
Не заробили а вкрали.
19.01.2025 14:50 Ответить
Посидять трохи під нічним домашнім арештом, «зароблені» гроші віддадуть у фонд United 24 і отримають індульгенцію.
Якось так буде.
19.01.2025 14:51 Ответить
Затримали..., Ой а шо такое?! Ніпаделілісь? Міма каси таляри пашлі?!
19.01.2025 15:01 Ответить
садити в тюрму з конфіскацією будуть чи як завжди?
19.01.2025 15:06 Ответить
Як завжди, бо це свої люди.
19.01.2025 16:25 Ответить
У країні відбувається шалений перерозподіл коштів - переважно тіньової готівки.
19.01.2025 15:09 Ответить
Правильно. Судити всіх. Виїжати з України під час війни мають право лиш депутати
19.01.2025 15:19 Ответить
А нужно просто открыть границы и останутся одни патриоты и деды
19.01.2025 15:26 Ответить
Конечно можно. Мы же свободные человеки и в сказке живём. Мы не рабы. Уже открыта граница - едь. Нужно просто сказать погранцу: "Я свободный человек" и он тебя пропустит.
19.01.2025 16:10 Ответить
Хехе. Да ладно, немного осталось пока не заглянут в глаза путьке заплатим штрафы и уедем. Чао бамбино местечко уже готово
19.01.2025 17:35 Ответить
Хіба вони не мали ніякого відношення до Єрмака ? Зараз будуть робити вигляд що вони про це не знали.
19.01.2025 16:24 Ответить
А тих хто краде мільйонами- не знаходять, не бачуть в упор.
19.01.2025 17:00 Ответить
6 пустопорожніх підозр, жодного звинувачення чи рішення суду.
Шоу "ЗЕ-пАтужний барцун" триває.
Одразу б давали англійською, щоб Трампу з субтітрами не морочитись.
19.01.2025 17:23 Ответить
19.01.2025 19:49 Ответить
Офіс прокурора наїхав на Офіс Єрмака?
19.01.2025 19:16 Ответить
Ухилянтам ? Типу тецекунам з прокурорами ? Бо у нас інших ухилянтів немає 🤔
19.01.2025 21:11 Ответить
 
 