5 374 78

Президент Зеленский и первая леди посетили раненых воинов в госпитале и вручили им государственные награды. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили госпиталь и пообщались с ранеными воинами и медиками, которые помогают им восстанавливаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 19 января информирует Офис Президента.

В частности, сейчас в этом медицинском учреждении оказывают помощь военным, которые воевали на Покровском направлении и на Харьковщине, а также участвовали в Курской операции.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил воинов за защиту Украины и отметил их орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденами "За мужество" III степени, а также медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Президент і перша леді у госпіталі вручили пораненим воїнам нагороди
Президент і перша леді у госпіталі вручили пораненим воїнам нагороди
Президент і перша леді у госпіталі вручили пораненим воїнам нагороди
Президент і перша леді у госпіталі вручили пораненим воїнам нагороди

"Хотим поблагодарить вас за защиту нашего государства и наших людей. За службу на разных направлениях. Все направления важны, а вы были на самых сложных. Вы - наши герои, мы очень вам всем благодарны", - подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша задача в 2025 году объединить всех - совместное интервью Владимира и Елены Зеленских. ВИДЕО


Зеленський і перша леді відвідали госпіталь
Зеленський і перша леді відвідали госпіталь
Зеленський і перша леді відвідали госпіталь

Также Владимир и Елена Зеленские вместе с министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой встретились с представителями Медицинских сил ВСУ и военными психологами.

Участники встречи отметили положительные изменения в области ментального здоровья в военном секторе. В частности то, что появилась специальность психолога, заработали группы контроля боевого стресса, развиваются отделения психологической реабилитации и кабинеты в военно-медицинских клинических центрах и госпиталях, ввели должности клинических психологов.

Смотрите: Зеленский подписал указ о санкциях СНБО: Блокирование пропагандистов и предателей, лишение государственных наград. ВИДЕО

Первая леди отметила, что, согласно опросу Украинского ветеранского фонда Министерства ветеранов, среди военнослужащих психоэмоциональную нестабильность считают очень вероятным вызовом после возвращения со службы более половины будущих ветеранов и ветеранок - 52,6 %.

"Надо работать над тем, чтобы помощь была комплексной. Например, чтобы она в госпиталях охватывала и раненых военнослужащих, и членов их семей, а также медицинский персонал, который работает в постоянной стрессовой среде", - отметила она.

Кроме того, Президент с женой ознакомились с проектом создания безбарьерных маршрутов в городах Украины "Движение без барьеров", который в рамках инициативы Елены Зеленской реализует Министерство развития громад и территорий.

В течение этого года безбарьерные маршруты с удобными подъездами и подходами, транспортом, остановками, тротуарами, общественными местами постепенно появятся в 12 городах и поселках: в Киеве, Одессе, Днепре, Житомире, Кропивницком, Львове, Ровно, Полтаве, Виннице, Славутиче, Тернополе, Буче и Опошне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины воину 71 ОЕБр Дмитрию Масловскому (Кобра), погибшему в рукопашном бою с рашистом

"Конечно, государству и громадам здесь не обойтись без сотрудничества всех объектов на этих маршрутах - а это в том числе и бизнесы, которые входят или еще войдут в наше сообщество "Бизнес без барьеров": торговые сети, банки, другие заведения уже меняются навстречу пользователям и, ожидаем, помогут это делать меньшим бизнесам", - подытожила первая леди.

Автор: 

Топ комментарии
+17
Лише наглухо відбиті імбіцили могли обрати власній воюючій країні президентом та верховним головнокомандувачем істоту, яка все своє життя працювала на кремлівську пропаганду разом з квартальними *******: Сєньйор Голодомор (2010), Гетьман Скоропацький на чотириногому Бандері (2011) https://youtu.be/7V44Ys9faKY?t=175 Якщо у львівському туалеті зустрілися два українці, то перший займе кабінку, хто крикне "Слава Україні! Героям слава!"(2011) https://youtu.be/7V44Ys9faKY?t=252 "Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ" (2014) https://www.youtube.com/watch?v=qKlIgFkdUJ8Україна порноактриса (2016), Томос термос (2018) https://www.youtube.com/watch?v=GChiYtd3GMM Війни не буде, а будуть шашлики та дєнь пабєди (січень 2022) https://youtu.be/ghVdhlkdiLM?t=347
показать весь комментарий
19.01.2025 23:59 Ответить
+16
Раньше "лидер", сам всегда по больницам и госпиталям ездил и "исцелял" раненных... А теперь засветился со своей "скумбрией". Интересно, это связанно с тем, что несколько дней назад, журналисты заметили ее на курорте в Швейцарии или просто "совпадение"?)
показать весь комментарий
19.01.2025 23:27 Ответить
+16
16 квітня 2014 року в соцмережі Facebook дружина кандидата на пост президента України Олена Зеленська поширила допис російського пропагандистського ЗМІ Life Новости щодо руху українських військ на Донбасі.

"Надсилайте відео пересування українських військ. Гонорар - 15 тис. рублів", - йдеться у дописі.

Зеленська поширила допис, утримавшись від власних коментарів. Її репост зібрав аж один лайк та… 275 поширень.

Сьогодні, за кількадесят хвилин після того, як ЗМІ та соцмережі почали поширювати інформацію, допис було видалено.
показать весь комментарий
19.01.2025 23:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якраз не захоплююсь.. зельоний нарід є .. нація не сформована

скоро знову забанять ..і мені почнуть тикати новою реєстрацією, старі аноніми )
показать весь комментарий
20.01.2025 00:09 Ответить
Ви на роботі теж в морду плюєте, скажімо, на нараді, керівництву, якщо вас щось не влаштовує? Плюньте в морду завтра своєму начальнику
показать весь комментарий
20.01.2025 01:00 Ответить
До зебоби вже ніхто не приїздить, не везе гроші і гуманітарку, навіть по телефону не балакає. Мусить ходить один зі скумбрією як лошара
показать весь комментарий
19.01.2025 23:23 Ответить
шановні військові..коли у вас будуть виникати претензії до українського народу - згадайте оце все

ВИ МАЛИ НАГОДУ ПЛЮНУТИ В МОРДУ В ОСНОВУ ЗЕЛЬОНОГО ГІВНА.. но нех потім плакатись
показать весь комментарий
19.01.2025 23:27 Ответить
Хімік з Азову у Соколової

подивись.

"Якби був Порошенко, то був би Київ за 3 дня".

Це не лікується
показать весь комментарий
20.01.2025 00:08 Ответить
Дійсно не лікується ,
і це жах🤬
показать весь комментарий
20.01.2025 00:13 Ответить
це не жах.

це - Рубікон, який нарід України ВЖЕ перейшов.

в Україні немає важелів стримування смішного діктатора.

Ніяких важелів стримування немає.

Тобто, одноосібна диктатура ВЖЕ присутня.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:21 Ответить
"Хімік з Азову" це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Касаткін Давід Георгійович. Що не ясно?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:53 Ответить
віддячив (лизнув) зе за квартиру на печерську та х6
показать весь комментарий
20.01.2025 09:18 Ответить
Скумбрію з америки погнали, тепер домовляється пасерідіне
показать весь комментарий
19.01.2025 23:29 Ответить
Вишукує місця дислокації ЗСУ щоб здати в одноглазніках.
показать весь комментарий
19.01.2025 23:30 Ответить
А чому на фото немає скумбрії? Чи вона в цей час у вбиральню вийшла?
показать весь комментарий
20.01.2025 08:57 Ответить
травневі шашлики і скумбрія по 8 приїхали попіаритись на поранених ..

дрочіть
показать весь комментарий
19.01.2025 23:28 Ответить
А от нашим Героям потрібно все! Для себе, для своїз, дружин, дітей і батьків.

І тому вони либу давлять тому чмошнику, який розвалив систему, за якою вони б це все отримали без нього ?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:26 Ответить
Я б особисто послав зуйла на *** та ще й дав в морду, якби були сили. Але я матеріально забезпечена особа з досить високим соціальним статусом. Те що зійде з рук мені для хлопця з провінції закінчиться трагічно. То ж людина яка вижила в бою може думати інакше ніж ситий чувак з дивана. Командир представив до нагороди. Він заробив нагороду і підвищення свого соціального статусу. Воїн не повинен відмовлятися від заробленого кровю бо якомусь диванному "патріоту" (мудаку) так хочеться. Може того "патріота" жаба давить. Кажуть страшна зелена звірина!
показать весь комментарий
20.01.2025 00:41 Ответить
Воїн не повинен відмовлятися від заробленого кровю бо якомусь диванному "патріоту" (мудаку) так хочеться.

Все правильно написано, але...

одне маленьке гидотне питання в підсвідомості воїна таки має бути

і звучить воно приблизно так - нахіба і ради чого я втратив ногу чи руку ?

І хто та падла, яка призвела до того, шо я залишився без руки чи ноги ?

А та падла йому руку для стискання на камери тягне.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:50 Ответить
Ви розумієте що перед тим як вручати нагороду кандидатів підбирали ну дуже ретельно. Ну щоб ніяких ексцесів! Просвічували і обшукували аж до ануса... Ви памятаєте скільки військових голосували за Зєлєнского? А я памятаю... Там взагалі на екрані можуть бути найняті актори - це ж зуйло! Для нього піар це "всьо"!
показать весь комментарий
20.01.2025 01:07 Ответить
Ви памятаєте скільки військових голосували за Зєлєнского?

Тих військових 2019 року чи наловлених в бусіки 2024 року ?

Військові - це зріз суспільства. Серед мобілізованих приблизно 73 відсотка дебілів.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:34 Ответить
Ви робите помилку..спілкуватись з НБ і Магирус ..це як в гівно вступити.. нічого не доб'єшся..а відмиватись треба

з НБ і Магирусом я готовий зустрітись особисто.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:12 Ответить
особисто треба зустрічатись лише зі своїми дітьми, батьками та друзями. Всі інші зустрічі призводять до питання про те, Ви когось здатні вбити, або Вас хтось здатен вбити. Тому зустрічі з незнайомцями треба по максимуму обмежувати.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:27 Ответить
з таким гівном як НБ і Магирус я можу особисто
показать весь комментарий
20.01.2025 01:32 Ответить
Нахіба ?

Варіант 1 - ти наб'єш їм морди. Вони зміняться ? Ні.

Варіант 2 - вони прийдуть з тітушками і зроблять тебе калікою. Воно тобі треба ? Ні
показать весь комментарий
20.01.2025 01:36 Ответить
1. вони перестануть з'являтись на сайті
показать весь комментарий
20.01.2025 01:41 Ответить
2. взагалі не варіант ..це передбачено )
показать весь комментарий
20.01.2025 01:42 Ответить
НБ и Магирус - генетичне сміття
показать весь комментарий
20.01.2025 01:45 Ответить
Саме так. Президент лише вручає нагороди. Він навіть не вирішує, кого нагороджувати
показать весь комментарий
20.01.2025 01:03 Ответить
з травня 2019 року президент України взагалі нічого не вирішує. Він лише читає тексти, які йому пишуть агенти ФСБ.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:23 Ответить
Добре. Продовжуйте спостереження
показать весь комментарий
20.01.2025 01:25 Ответить
так нецікаво за вами спостерігати )))

ви вульгаріс.

ти був в зоопарку ?

тобі цікаво свостерігати, як сере абізяна ?

от і я вас так само бачу.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:30 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 06:33 Ответить
А ось коментарі на це зедібілів перед виборами....

Кінь

20 Квітня 2019, 21:04

Я бачу Порошенко свою пропаганду поширив всюди

ОСЛИК

20 Квітня 2019, 21:32

Ви тому що пешите самі то вірите

Василь

20 Квітня 2019, 21:55

У коня і ослика голова велика а мозгов то нету.

7

21 Квітня 2019, 00:19

Режим тиші!!!!!!!!!!

Вісьлюк

21 Квітня 2019, 00:58

А до кого треба звертатися, щоб подати заяву на порушення дня тиші, задовбали вже Порохоботи і в Шацьку сидять

Шєцкий

21 Квітня 2019, 12:02

Ви серйозно??<br/>А як же день тиші??<br/>І скільки коштує продатись Пороху?<br/>Фу такими бути

Московський піп

21 Квітня 2019, 12:22

Ходи Петрику - посповідаємось перед відїздом... .

Беріть по тисячі

21 Квітня 2019, 12:24

Скріншоти сторінки зроблено, зустрінемось в суді, сам сайт видалив із закладок і відписався від підписки на новини! ГАНЬБА! Як Вам не встидно панове журналісти, не перевіривши даного фейку викладати таку новину?

Зебр

21 Квітня 2019, 12:29

Без політики була непогана газета

Віра

22 Квітня 2019, 17:16

Як Вам не стидно.Позорники.<br/>Нормальний не повірить Нащо так засирати газету.журналісти називається.Помийники
показать весь комментарий
19.01.2025 23:46 Ответить
пес патрон був там поруч
показать весь комментарий
19.01.2025 23:41 Ответить
Патрона прибрали бо він перевершив рейтинг Осла. Ображені зедібіли могли вибрати Патрона президентом та головнокомандуючим.
Хоча, це було б краще за те що є.
показать весь комментарий
19.01.2025 23:56 Ответить
Зебільна сімейка...
показать весь комментарий
19.01.2025 23:49 Ответить
якось передивився цензоровані фото ..лише одне г. робило селфі
показать весь комментарий
19.01.2025 23:55 Ответить
Дивись на діаграмі правіше 115 - то за Порошенка,

а те, що тупе - то за Зеленського

показать весь комментарий
20.01.2025 00:30 Ответить
Ці істоти готуються до наступних виборів і
ці відвідування наших поранених із нагородами відбуваються не від щирого серця , а як необхідна огітація , все 🙁

показать весь комментарий
20.01.2025 00:11 Ответить
ну і чьо ти так істериш ?

Зникнення України, як держави - це найближче майбутнє.

Так вже двічі було, то чому не може бути втретє ?

Дітей відправляй за межі, бо прихильників Хіміка з Азову не переконаєш
показать весь комментарий
20.01.2025 00:35 Ответить
А перша лєді це АБ?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:13 Ответить
це криворіжське бидло яке за столом з дружиною прем'єра Британії вивалило лікті на стіл ..це просто СРАКА

НА ФОТО БИДЛО з Кривого Рогу ..і плдивіться як тримає руки дружина прем'єра Британії

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftrends.today.ua%2Folena-zelenska-u-total-white-obrazi-zustrilasya-z-druzhinoyu-novogo-prem-yer-ministra-velikobritaniyi%2F&psig=AOvVaw3IxlDDdVowJMZ4rB-i3dMO&ust=1737411389442000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAMQjB1qFwoTCLCjmffngosDFQAAAAAdAAAAABAI



Today.ua



https://trends.today.ua/olena-zelenska-u-total-white-obrazi-zustrilasya-z-druzhinoyu-novogo-prem-yer-ministra-velikobritaniyi/

Search inside image

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftrends.today.ua%2Folena-zelenska-u-total-white-obrazi-zustrilasya-z-druzhinoyu-novogo-prem-yer-ministra-velikobritaniyi%2F&psig=AOvVaw3IxlDDdVowJMZ4rB-i3dMO&ust=1737411389442000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCLCjmffngosDFQAAAAAdAAAAABAI Олена Зеленська у білому вбранні випила чай із дружиною Кіра Стармера - Today.ua
показать весь комментарий
20.01.2025 00:17 Ответить
пояснюю .. для британців - це ознака бидла отак сидіти за столом
показать весь комментарий
20.01.2025 00:25 Ответить
Кололева Летиція виховує принцесу Софію стосовно рук

https://www.youtube.com/shorts/WKYZxT0ZkRw
показать весь комментарий
20.01.2025 00:39 Ответить
бидлу з КР не зрозуміти
показать весь комментарий
20.01.2025 00:42 Ответить
Черчіль одягався в військову піжаму ?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:41 Ответить
а нахрена ) ... Черчіль був ОСОБИСТІСТЮ

а зельоне бидло- гівно вбране у військову піжаму
показать весь комментарий
20.01.2025 00:46 Ответить
Хабалка в білому
показать весь комментарий
20.01.2025 00:23 Ответить
"ще ніколи скумбрія не була такою дешевою як при зелёньському!" ))
показать весь комментарий
20.01.2025 00:24 Ответить
Наступного разу попрошу писати не Перша леді , а перша курва, щоб люди не плутались у здогадках...
показать весь комментарий
20.01.2025 00:37 Ответить
На передостанній світлині у жіночки погляд, звернутий на цих показушників, промовистіший за будь-які слова. Відчуваю те саме.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:08 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 04:09 Ответить
Хто назвав цю дешеву шелупонь з окружної, леді? В якому місті воно леді? Аби фоточки поробити. Мерзоти зелені.
показать весь комментарий
20.01.2025 06:19 Ответить
не леді, а (б)леді...
показать весь комментарий
20.01.2025 08:36 Ответить
Дивує, що наші скалічені Герої погоджуюються на селфі та фотки з цим безтолковим мудаком, не розуміючи, мабуть, що це чмо піарить в першу чергу себе.
показать весь комментарий
20.01.2025 07:48 Ответить
Посади зобов'язують. У 14-му вони говорили та діяли інакше...
показать весь комментарий
20.01.2025 10:44 Ответить
Замість кондиційних мін війська буратінка та Ко роздають залізячки заради дешевого піару.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:54 Ответить
Якійсь хлопець зміг не потиснути руку президента в Словакії, а цим з разу в раз усі фоткаються та радіють. Ото ж воно і вірить, що він найвеличний лідор, і завдяки цьому усе довкола гарно
показать весь комментарий
20.01.2025 11:28 Ответить
Я б особисто засунув його нагороду в його ... місце. І що важливо, плюнув би йому в долоні, якими він "шашлики" тримав. З насолодою.
показать весь комментарий
20.01.2025 13:32 Ответить
Знову "месія" прибула до шпиталю і знову буде чудо, військові, які прикуті до ліжка встануть і підуть. Бережіть 73% свої величезні здобутки, а то західні країни викрадуть його для своїх лікарень.
показать весь комментарий
20.01.2025 13:32 Ответить
"19 грудня 2024 року у ВРУ зареєстровано https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/45463 законопроєкт №12336"Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення Національного дня молитви".

Метою законопроєкту є установлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щороку 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну. Як зазначено у законопроєкті, зроблено це з метою: сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, піднесення морально-патріотичного духу, спираючись на тисячолітню історію та культуру українського народу та його державності з християнським світоглядом,усвідомлюючи відповідальність перед Богом, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,віддаючи шану всім, хто поклав своє життя, захищаючи свободу і незалежність України впродовж століть та на ********* етапі - від збройної агресії російської федерації,висловлюючи щиру вдячність захисникам та захисницям, які ціною власного життя і здоров'я мужньо захищають мир, свободу, споконвічні цінності Українського народу та пришвидшують перемогу України,підносячи до Бога молитву подяки за те, що в день початку відкритої війни російської федерації проти України дав нам силу та можливість захистити суверенітет та незалежність нашої держави, зберегти існування українського народу,наголошуючи на необхідності посилення зусиль з метою якнайшвидшого завершення повномасштабної збройної агресії російської федерації, відновлення сталого справедливого миру, беззастережного відновлення територіальної цілісності України,спираючись на історичний досвід інших країн і народів." Головним автором законопроєкту є Давид Арахамія
показать весь комментарий
20.01.2025 14:38 Ответить
 
 