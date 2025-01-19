Президент Зеленский и первая леди посетили раненых воинов в госпитале и вручили им государственные награды. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили госпиталь и пообщались с ранеными воинами и медиками, которые помогают им восстанавливаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 19 января информирует Офис Президента.

В частности, сейчас в этом медицинском учреждении оказывают помощь военным, которые воевали на Покровском направлении и на Харьковщине, а также участвовали в Курской операции.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил воинов за защиту Украины и отметил их орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденами "За мужество" III степени, а также медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".









"Хотим поблагодарить вас за защиту нашего государства и наших людей. За службу на разных направлениях. Все направления важны, а вы были на самых сложных. Вы - наши герои, мы очень вам всем благодарны", - подчеркнул Президент.

Также Владимир и Елена Зеленские вместе с министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой встретились с представителями Медицинских сил ВСУ и военными психологами.

Участники встречи отметили положительные изменения в области ментального здоровья в военном секторе. В частности то, что появилась специальность психолога, заработали группы контроля боевого стресса, развиваются отделения психологической реабилитации и кабинеты в военно-медицинских клинических центрах и госпиталях, ввели должности клинических психологов.

Первая леди отметила, что, согласно опросу Украинского ветеранского фонда Министерства ветеранов, среди военнослужащих психоэмоциональную нестабильность считают очень вероятным вызовом после возвращения со службы более половины будущих ветеранов и ветеранок - 52,6 %.

"Надо работать над тем, чтобы помощь была комплексной. Например, чтобы она в госпиталях охватывала и раненых военнослужащих, и членов их семей, а также медицинский персонал, который работает в постоянной стрессовой среде", - отметила она.

Кроме того, Президент с женой ознакомились с проектом создания безбарьерных маршрутов в городах Украины "Движение без барьеров", который в рамках инициативы Елены Зеленской реализует Министерство развития громад и территорий.

В течение этого года безбарьерные маршруты с удобными подъездами и подходами, транспортом, остановками, тротуарами, общественными местами постепенно появятся в 12 городах и поселках: в Киеве, Одессе, Днепре, Житомире, Кропивницком, Львове, Ровно, Полтаве, Виннице, Славутиче, Тернополе, Буче и Опошне.

"Конечно, государству и громадам здесь не обойтись без сотрудничества всех объектов на этих маршрутах - а это в том числе и бизнесы, которые входят или еще войдут в наше сообщество "Бизнес без барьеров": торговые сети, банки, другие заведения уже меняются навстречу пользователям и, ожидаем, помогут это делать меньшим бизнесам", - подытожила первая леди.