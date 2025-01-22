Похитили ребенка за несуществующий долг: на Киевщине задержали злоумышленников, требовавших у женщины 200 тыс. долларов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

20 января ночью в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили малолетнего ребенка и требовали от его матери вернуть несуществующий долг.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, двое мужчин ворвались в квартиру женщины, которая в одиночку воспитывает ребенка. Требуя вернуть несуществующий долг в размере 200 тысяч долларов, злоумышленники похитили ее малолетнюю дочь.

Кроме ребенка, преступники забрали 17 тысяч гривен, документы и два мобильных телефона, после чего закрыли женщину в квартире и скрылись.

Правоохранители оперативно начали поиски. Проведенными мероприятиями при поддержке спецназа полиции Киевщины местонахождение ребенка удалось установить. Девочку нашли в квартире в Киеве, по месту жительства сообщницы злоумышленников. К счастью, ребенок не пострадал.

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Полиция задержала трех причастных к преступлению лиц:

двух мужчин 21 и 22 лет, жителей Киева;

31-летнюю женщину, которая прятала ребенка.

Бучанское управление полиции открыло уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 189 ("Вымогательство");

ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в отношении малолетнего").

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

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