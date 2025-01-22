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Похитили ребенка за несуществующий долг: на Киевщине задержали злоумышленников, требовавших у женщины 200 тыс. долларов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

20 января ночью в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили малолетнего ребенка и требовали от его матери вернуть несуществующий долг.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

На Київщині затримали зловмисників, які викрали дитину та вимагали гроші

Как сообщается, двое мужчин ворвались в квартиру женщины, которая в одиночку воспитывает ребенка. Требуя вернуть несуществующий долг в размере 200 тысяч долларов, злоумышленники похитили ее малолетнюю дочь.

Кроме ребенка, преступники забрали 17 тысяч гривен, документы и два мобильных телефона, после чего закрыли женщину в квартире и скрылись.

На Київщині затримали зловмисників, які викрали дитину та вимагали гроші

Правоохранители оперативно начали поиски. Проведенными мероприятиями при поддержке спецназа полиции Киевщины местонахождение ребенка удалось установить. Девочку нашли в квартире в Киеве, по месту жительства сообщницы злоумышленников. К счастью, ребенок не пострадал.

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На Київщині затримали зловмисників, які викрали дитину та вимагали гроші

Полиция задержала трех причастных к преступлению лиц:

  • двух мужчин 21 и 22 лет, жителей Киева;
  • 31-летнюю женщину, которая прятала ребенка.

Бучанское управление полиции открыло уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 189 ("Вымогательство");
  • ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в отношении малолетнего").

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

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Автор: 

дети (6553) Киевская область (4186) Нацполиция (16546) похищение (1688) Бучанский район (63) Софиевская Борщаговка (5)


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Топ комментарии
+21
Чергові два інваліди призовного віку...
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22.01.2025 17:23
+20
Вік якраз непризовний.
Це спермофонд 95-го квАрталу.
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22.01.2025 17:26
+18
вдерлися в житло викрали малолітню дитину вимагали гроші і тільки 12 років?

наше кривосуддя саме гуманне
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22.01.2025 17:27
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Чергові два інваліди призовного віку...
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22.01.2025 17:23 Ответить
Вік якраз непризовний.
Це спермофонд 95-го квАрталу.
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22.01.2025 17:26 Ответить
Не призовного. Це просто діти.
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22.01.2025 17:29 Ответить
ВІк якраз призовний , просто не підпадає під мобілізацію . Я до якого віку у нас дітьми вважають ?
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22.01.2025 17:40 Ответить
це просто діти-і вони бавляться...
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22.01.2025 17:51 Ответить
ліхіє дівяностиє ,пілять.
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22.01.2025 17:24 Ответить
Таких тварин треба зразу ліквідовувати,а також і ковирялку,яка з ними в зговорі.
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22.01.2025 17:25 Ответить
Майже що тижня новина "вимагали неіснуючий борг" в основному в родин військових - що це такі за борги, мфо чи що??
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22.01.2025 17:26 Ответить
такой бизнес
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22.01.2025 18:05 Ответить
вдерлися в житло викрали малолітню дитину вимагали гроші і тільки 12 років?

наше кривосуддя саме гуманне
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22.01.2025 17:27 Ответить
Ну так за вбивство менше дають , а тут усі живі .
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22.01.2025 17:41 Ответить
після такого мама вже не жива навіть якщо ходить і дихає.
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22.01.2025 20:15 Ответить
1. Не ображаючи нічиїх почуттів - мама таки жива , ходить і дихає.
2. Ні ви , ні я не в курсі того що відбувалося до викрадення дитини , але чомусь думаю , що не все так просто у стосунках отих гнид, що дитину викрали, і самої матері дитини . На днях журналісти нам видадуть продовження цієї історії у розширеній версії . На даний час і ви і я оперуємо сухим рапортом правоохоронців для преси без подробиць . Не буду здивований якщо завтра нам скажуть , що один із тих пісюнів - фізіологічний батько того маляти .
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23.01.2025 01:12 Ответить
P.S. Поясніть мені як можна без добровільної згоди власника "увірватися до квартири" так, щоб потім із неї "втекти зачинивши потерпілу" ...... Ніби для цього потрібно як мінімум двері виламати , але як їх потім зачинити , невже майстра по ремонту викликали ? ((
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23.01.2025 01:18 Ответить
ну хай би було так як ви кажете. Але вона пережила те,про що кажуть: "живі заздрять мертвим". У мене колись 2-річний син загубився катаючись на велосипеді, то через 15 хвилин я вже бігла стрибати з даху. ...Слава Богу, він якраз знайшовся
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23.01.2025 01:32 Ответить
"У мене колись 2-річний син загубився катаючись на велосипеді, то через 15 хвилин я вже бігла стрибати з даху. " Тобто замість займатися пошуками зниклого сина , що міг у цей час перебувати у страшному стресі , ви побігли вчиняти акт суїциду ? (( ..... Мудре рішення ....... Ви психолога не пробували відвідувати ?
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23.01.2025 01:40 Ответить
P.S. "Але вона пережила те,про що кажуть: "живі заздрять мертвим"." Не судіть по собі інших , не всім так до душі проблеми з дитиною заходять (( Повірте моєму життєвому досвіду - багатьом матерям більше жаль власного цуцика чи котика , аніж дитину (( Так і з батьками часто буває , щоб не думали що у мене до жінок упереджене ставлення .
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23.01.2025 01:45 Ответить
і ТЦК не бояться
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22.01.2025 17:33 Ответить
21рік. Вони ще для ВСУ малі. Нехай поки викрадають дітей та вимагають викуп. Це ж генофонд нації. А на фронті діди під 60 років.
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22.01.2025 17:39 Ответить
Бик у спортивному костюмі... Завжди казав, що спортивний костюм (на людині, яка не займається спортом) - це МАРКЕР БИДЛА!
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22.01.2025 17:41 Ответить
це вже за межами добра та зла... вкрасти дитину..., якісь невиліковні потвори...
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22.01.2025 17:44 Ответить
А 10 років тому, коли був Майдан, їм було лише по 12 років…
Щось пішло не так і не туди…
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22.01.2025 19:54 Ответить
Які 12 років? За це треба вішати, або садити на палі, привселюдно на майдані! 🤬 чи Ви думаєте, що після відсидки, ці вилупки стануть добропорядними громадянами?
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22.01.2025 17:45 Ответить
електорат Зе
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22.01.2025 18:33 Ответить
от за це відривати голову на місці
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22.01.2025 20:14 Ответить
Євнухами їх зробити , щоб не плодились довбні .
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22.01.2025 20:15 Ответить
Повісити скотиняк, прямо перед міськРадою, щоб думали реаліями сьогодення, оті суддівсько-прокурорські, а не законами від портнова-лукаш-підрахуя...
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23.01.2025 11:30 Ответить
ВОТ ВАМ И ЗАПРЕТ ЛЮДЯМ БОЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ ДЛЯ САМООБОРОНЫ !!!
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23.01.2025 21:07 Ответить
Були б озброєні то ще б людей постріляли при затриманні. Нападаючи злочинці завжди першими застосовують зброю
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24.01.2025 06:52 Ответить
 
 