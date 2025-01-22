Похитили ребенка за несуществующий долг: на Киевщине задержали злоумышленников, требовавших у женщины 200 тыс. долларов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
20 января ночью в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили малолетнего ребенка и требовали от его матери вернуть несуществующий долг.
Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, двое мужчин ворвались в квартиру женщины, которая в одиночку воспитывает ребенка. Требуя вернуть несуществующий долг в размере 200 тысяч долларов, злоумышленники похитили ее малолетнюю дочь.
Кроме ребенка, преступники забрали 17 тысяч гривен, документы и два мобильных телефона, после чего закрыли женщину в квартире и скрылись.
Правоохранители оперативно начали поиски. Проведенными мероприятиями при поддержке спецназа полиции Киевщины местонахождение ребенка удалось установить. Девочку нашли в квартире в Киеве, по месту жительства сообщницы злоумышленников. К счастью, ребенок не пострадал.
Полиция задержала трех причастных к преступлению лиц:
- двух мужчин 21 и 22 лет, жителей Киева;
- 31-летнюю женщину, которая прятала ребенка.
Бучанское управление полиции открыло уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 189 ("Вымогательство");
- ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в отношении малолетнего").
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
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Це спермофонд 95-го квАрталу.
наше кривосуддя саме гуманне
2. Ні ви , ні я не в курсі того що відбувалося до викрадення дитини , але чомусь думаю , що не все так просто у стосунках отих гнид, що дитину викрали, і самої матері дитини . На днях журналісти нам видадуть продовження цієї історії у розширеній версії . На даний час і ви і я оперуємо сухим рапортом правоохоронців для преси без подробиць . Не буду здивований якщо завтра нам скажуть , що один із тих пісюнів - фізіологічний батько того маляти .
Щось пішло не так і не туди…