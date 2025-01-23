Схема с поборами в 110-й ОМБр: сообщено о подозрении соучастнику группы, незаконно получавшему деньги от военных, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру группы материального обеспечения 110-й отдельной механизированной бригады, который в сговоре с заместителем командира бригады организовал поборы с подчиненных военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, с января 2024 года подозреваемые разработали схему, по которой военнослужащие, которые не желали проходить службу, могли "откупиться" за половину своей зарплаты. В результате они не появлялись на службу, а некоторым даже оформляли боевые выплаты.

По предварительной информации, убытки от этой схемы составили более 3 млн гривен.

В схеме участвовали более 50 военнослужащих, которые уклонялись от выполнения обязанностей таким образом. Все они получат правовую оценку своих действий.

Командира группы материального обеспечения подозревают в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Также смотрите: Ущерб почти на 6 млн грн: командиру воинской части сообщено о подозрении из-за фиктивных боевых доплат, - ГБР. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее, 27 декабря 2024 года, работники ГБР задержали и сообщили о подозрении заместителю командира бригады, который был соорганизатором этой схемы.

Противоправную деятельность заместителя командира разоблачил его подчиненный - он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн грн и передал ее правоохранителям.

Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он якобы самовольно покинул воинскую часть с оружием.

Смотрите также: Использовал подчиненных для строительства собственного дома: в Днепропетровской области будут судить начальника правоохранительного органа за злоупотребление служебным положением, - ГБР. ФОТОрепортаж