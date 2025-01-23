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Схема с поборами в 110-й ОМБр: сообщено о подозрении соучастнику группы, незаконно получавшему деньги от военных, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру группы материального обеспечения 110-й отдельной механизированной бригады, который в сговоре с заместителем командира бригады организовал поборы с подчиненных военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Схема в 110 ОМБр: підозра командиру та збитки на 3 млн грн

Как отмечается, с января 2024 года подозреваемые разработали схему, по которой военнослужащие, которые не желали проходить службу, могли "откупиться" за половину своей зарплаты. В результате они не появлялись на службу, а некоторым даже оформляли боевые выплаты.

По предварительной информации, убытки от этой схемы составили более 3 млн гривен.

В схеме участвовали более 50 военнослужащих, которые уклонялись от выполнения обязанностей таким образом. Все они получат правовую оценку своих действий.

Командира группы материального обеспечения подозревают в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Также смотрите: Ущерб почти на 6 млн грн: командиру воинской части сообщено о подозрении из-за фиктивных боевых доплат, - ГБР. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее, 27 декабря 2024 года, работники ГБР задержали и сообщили о подозрении заместителю командира бригады, который был соорганизатором этой схемы.

Противоправную деятельность заместителя командира разоблачил его подчиненный - он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн грн и передал ее правоохранителям.

Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он якобы самовольно покинул воинскую часть с оружием.

Смотрите также: Использовал подчиненных для строительства собственного дома: в Днепропетровской области будут судить начальника правоохранительного органа за злоупотребление служебным положением, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

выплаты (655) ГБР (3030) 110 отдельная механизированная бригада (110)


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Топ комментарии
+3
А що ж командир бриґади? Було службове недбальство чи не було?
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23.01.2025 11:47
+3
таких тільки й ловлять..., дурних та жадібних..., це смішні гроші, а тих, хто краде мільярди й не такий жадібний, а ділиться з ким треба, відпускають за кордон, або в Україні дозволяють жити та не тужити...
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23.01.2025 11:48
+2
.... і в курсі і в долі!!!
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23.01.2025 11:43
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Контррозвідка(Особісти)мабуть в долі?(((
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23.01.2025 11:39 Ответить
.... і в курсі і в долі!!!
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23.01.2025 11:43 Ответить
таких тільки й ловлять..., дурних та жадібних..., це смішні гроші, а тих, хто краде мільярди й не такий жадібний, а ділиться з ким треба, відпускають за кордон, або в Україні дозволяють жити та не тужити...
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23.01.2025 11:48 Ответить
Держспецзв'язок наприклад. Там мільярди крадуть
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23.01.2025 12:11 Ответить
Як казали таки тварюки - дурень навоюется, а умний наживется. За розумних мали себе, а інших захисників.....
Нічого з совка не змінюється
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23.01.2025 11:42 Ответить
А що ж командир бриґади? Було службове недбальство чи не було?
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23.01.2025 11:47 Ответить
Он походу тоже на работу не выходил.
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23.01.2025 18:19 Ответить
Дополню Игоря сверху в коментах: это фраза командующего ограниченного контингента сов. войск в Афганистане генерала Громова: «Умные обогатились, бабы *****…сь, дураки навоевались».
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23.01.2025 11:54 Ответить
Оце гівно забурлило, всі такі активні, всі шукають крайніх і ніхто не винен!!! Кривавий цирк шапіто - ось у чому ми були останні 6 років, головні клоуни мають стати під трибунал!!!
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23.01.2025 11:57 Ответить
Ну диктатура вона така. Не знав, тупий клован?
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23.01.2025 12:08 Ответить
І де такого немає?

Хіба що в 3-й штурмовій такого немає і не буде ніколи.
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23.01.2025 12:20 Ответить
тому що там майже нема кадрових воєнних, більшість 3-ї штурмової мотивовані мобілізовані
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23.01.2025 12:22 Ответить
Більшість 3ї штурмової - добровольці-контрактники, а не мобілізовані.
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23.01.2025 14:47 Ответить
Така система діє у всіх ЗСУ . 152-га, 155-та, 211 понтонно-мостова тепер 110-та це тільки те що стало відомо
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23.01.2025 12:20 Ответить
Це якраз та бригада що зараз в Великій Новосільці в оточенні і скаржиться на відсутність людей. Уявляю який там комбриг, просто нема слів.
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23.01.2025 12:26 Ответить
Велика Новосілка не в оточенні.
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23.01.2025 14:49 Ответить
Як же заїбали ці " бізнесмени" в армії!!!
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23.01.2025 15:24 Ответить
 
 