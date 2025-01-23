Схема с поборами в 110-й ОМБр: сообщено о подозрении соучастнику группы, незаконно получавшему деньги от военных, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР сообщили о подозрении командиру группы материального обеспечения 110-й отдельной механизированной бригады, который в сговоре с заместителем командира бригады организовал поборы с подчиненных военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, с января 2024 года подозреваемые разработали схему, по которой военнослужащие, которые не желали проходить службу, могли "откупиться" за половину своей зарплаты. В результате они не появлялись на службу, а некоторым даже оформляли боевые выплаты.
По предварительной информации, убытки от этой схемы составили более 3 млн гривен.
В схеме участвовали более 50 военнослужащих, которые уклонялись от выполнения обязанностей таким образом. Все они получат правовую оценку своих действий.
Командира группы материального обеспечения подозревают в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Что предшествовало?
Ранее, 27 декабря 2024 года, работники ГБР задержали и сообщили о подозрении заместителю командира бригады, который был соорганизатором этой схемы.
Противоправную деятельность заместителя командира разоблачил его подчиненный - он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн грн и передал ее правоохранителям.
Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он якобы самовольно покинул воинскую часть с оружием.
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