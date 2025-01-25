Оккупанты обстреляли почти 40 населенных пунктов Херсонщины в сутки, 5 человек ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска атаковали Херсон и еще 37 населенных пунктов в области, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Надднепрянское, Приднепровское, Инженерное, Зеленовка, Садовое, Дарьевка, Кизомис, Станислав, Широкая Балка, Никольское, Берислав, Червоный Маяк, Новорайск, Осокоровка, Нововоронцовка, Милово, Шляховое, Змиевка, Монастырское, Ольговка, Бургунка, Ивановка, Львовское, Тягинка, Новотягинка, Токаревка, Михайловка, Вировка, Казацкое, Золотая Балка, Новоалександровка, Дудчаны, Софиевка, Веселое, Понятовка, Велетенское и город Херсон.

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Российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 9 частных домов. Также оккупанты изувечили сотовую башню, гараж и частные автомобили.



"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", - добавил Прокудин.

По данным ГУ Нацполиции в Херсонской области, за прошедшие сутки российские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, били из БпЛА по жилым кварталам и автотранспорту.

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Оккупанты атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в Текстильном. Получил ранения 59-летний водитель, его доставили в больницу с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочными ранениями конечностей.

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Днем россияне сбрасывали боеприпасы с БПЛА на Антоновку. В результате взрывов пострадали двое местных жителей, которых сотрудники полиции вывезли из опасной зоны и доставили в медучреждение. У 47-летней женщины и 80-летнего мужчины диагностировали осколочные ранения конечностей.

Через несколько часов сбрасывания с беспилотников повторились. 44-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения бедер. FPV-дроном оккупанты ударили по гражданскому автомобилю, который получил повреждения.

Ночью из артиллерии войска РФ били по Зеленовке. В результате ударов уничтожены три грузовых автомобиля.

Также из артиллерии били по Дарьевке и Никольскому, получили повреждения три частных дома и гараж.





