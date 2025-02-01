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Продавали коноплю через интернет: на Львовщине разоблачена преступная группа, которая ежемесячно сбывала товара на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские Львовщины разоблачили группу злоумышленников, которые организовали масштабное производство и сбыт каннабиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

На Львівщині судитимуть злочинну групу, яка щомісяця збувала канабіс на 2 млн грн

Деятельность нарколабораторий была налажена на территории Львовской и Тернопольской областей, а сбыт осуществлялся по всей Украине.

Как отмечается, организатором схемы оказался житель Львова, который привлек к нелегальному бизнесу местных жителей и одного жителя Черкасс. Группа использовала специальное оборудование для искусственного выращивания конопли и продавала готовый продукт через интернет.

На Львівщині судитимуть злочинну групу, яка щомісяця збувала канабіс на 2 млн грн
На Львівщині судитимуть злочинну групу, яка щомісяця збувала канабіс на 2 млн грн
На Львівщині судитимуть злочинну групу, яка щомісяця збувала канабіс на 2 млн грн

Правоохранители задокументировали сеть сбыта наркотиков, разоблачили схемы онлайн-заказов и обнаружили так называемых "складменов" - лиц, которые хранили каннабис для дальнейшей реализации.

В ходе масштабной спецоперации на территории четырех областей были проведены обыски, во время которых изъяты:

  • более 30 кг каннабиса и 400 растений конопли;
  • галлюциногенные грибы;
  • оборудование для выращивания и фасовки наркотиков;
  • черновые записи и мобильные телефоны;
  • более 442 тыс. грн, 18,3 тыс. долларов США и 6 тыс. евро.

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На Львівщині судитимуть злочинну групу, яка щомісяця збувала канабіс на 2 млн грн
На Львівщині судитимуть злочинну групу, яка щомісяця збувала канабіс на 2 млн грн
На Львівщині судитимуть злочинну групу, яка щомісяця збувала канабіс на 2 млн грн

Злоумышленникам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности относительно создания преступной организации и незаконного оборота наркотиков. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

наркотики (2155) Нацполиция (16559)


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Топ комментарии
+8
Єдине в чому вони можуть бути винні-це в несплаті податків
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01.02.2025 14:25 Ответить
+5
самозайняті люди займались підприємницькою діяльністю. хай би й далі працювали, тільки податками обкласти в 50%.
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01.02.2025 14:24 Ответить
+5
80 процентов рынка занято синтетикой типа солей ( альфа пвп) и спайсами. Это убивает мозги превращая людей в овощи. Но в новостях я не вижу чтоб диллеров этой дряни вязали. Марихуану давно пора разрешить.
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01.02.2025 14:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так зелідор же легалізував канабіс
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01.02.2025 14:21 Ответить
самозайняті люди займались підприємницькою діяльністю. хай би й далі працювали, тільки податками обкласти в 50%.
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01.02.2025 14:24 Ответить
Єдине в чому вони можуть бути винні-це в несплаті податків
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01.02.2025 14:25 Ответить
Те що дає природа ( без переробки, сторонніх домішок,хімії) не можна забороняти., а вживати чи ні то є особисто ділом кожної людини.( якщо при цьому вона не несе шкоди суспільству).😎
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01.02.2025 14:30 Ответить
Особливо не несуть шкоди галюциногенні гриби, правда ж?
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01.02.2025 15:35 Ответить
тож ліки! та й деревця файні... наче в літку!І тепло біля них, аж усі роздяглись!
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01.02.2025 14:31 Ответить
О чим мусорня займається! Гей,мусоропровод,там чверть країни озброєні злочинці захопили,альо !
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01.02.2025 14:36 Ответить
Єдине, що заспокоїть і приведе до тями українське суспільство - легалізація марихуани.😎
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01.02.2025 14:37 Ответить
80 процентов рынка занято синтетикой типа солей ( альфа пвп) и спайсами. Это убивает мозги превращая людей в овощи. Но в новостях я не вижу чтоб диллеров этой дряни вязали. Марихуану давно пора разрешить.
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01.02.2025 14:38 Ответить
мусорня позорна
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01.02.2025 14:49 Ответить
Боже, яка ганьба, цей дибілізм і далі продовжується.
Скіфи на нашій території курили коноплі змішуючи їх з різними травами, пройшли віки, пияцтво стало нормою, а куріння конопель - забороною.
Що зробили з нами монголо татари, до сих пір вихаркуємо кров від їхньої діяльності.
Як узяти всіх монголоїдів та азіат північнтх степів то всі пияки, оскільки в них нічого не росте. Від того скотарство і був їхнім ремеслом прожитку. А пиячити вони могли, той же кумис це - їхня народна пияцька культура.
Та культура засрала нашу і вкрала в нас своє і так непомітно "Сагайдачний проміняв жінку на тютюн та люльку" і аж ніяк на пляшку горілки. Від того пити в нас могли, але з конопель робити нитки в першу чергу.
Втримати державу, а там може хоч за чеським сценарієм декриміналізуєм.
Хоча щоб вдома кожний бажаючий міг мати пару кустиків для свого вжитку.
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01.02.2025 15:05 Ответить
походу ОПа дермака вже повна того "добра".. , бо зеленські арагніди-мар'яни постійно "чудять" нєпАдєцкі усі 6 рочків сцарюваня Найвеличнівшивого...
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01.02.2025 15:21 Ответить
Вони таке вживали, ще коли в 1 клас ходили. Впевнений, що зараз на жорсткій хімії сидять, і не здохли досі лише тому, що хімія дорога, без домішок і під наглядом лікарів вживається.
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01.02.2025 15:27 Ответить
Хоч в чомусь наздоганяєм Голландію.
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01.02.2025 17:45 Ответить
Знов мусора ботаніків кошмарять. Мабуть не заплатили.
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01.02.2025 17:46 Ответить
Комусь під "куполом"склали конкуренцію...серйозну.
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02.02.2025 13:20 Ответить
 
 