Продавали коноплю через интернет: на Львовщине разоблачена преступная группа, которая ежемесячно сбывала товара на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полицейские Львовщины разоблачили группу злоумышленников, которые организовали масштабное производство и сбыт каннабиса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Деятельность нарколабораторий была налажена на территории Львовской и Тернопольской областей, а сбыт осуществлялся по всей Украине.
Как отмечается, организатором схемы оказался житель Львова, который привлек к нелегальному бизнесу местных жителей и одного жителя Черкасс. Группа использовала специальное оборудование для искусственного выращивания конопли и продавала готовый продукт через интернет.
Правоохранители задокументировали сеть сбыта наркотиков, разоблачили схемы онлайн-заказов и обнаружили так называемых "складменов" - лиц, которые хранили каннабис для дальнейшей реализации.
В ходе масштабной спецоперации на территории четырех областей были проведены обыски, во время которых изъяты:
- более 30 кг каннабиса и 400 растений конопли;
- галлюциногенные грибы;
- оборудование для выращивания и фасовки наркотиков;
- черновые записи и мобильные телефоны;
- более 442 тыс. грн, 18,3 тыс. долларов США и 6 тыс. евро.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности относительно создания преступной организации и незаконного оборота наркотиков. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Скіфи на нашій території курили коноплі змішуючи їх з різними травами, пройшли віки, пияцтво стало нормою, а куріння конопель - забороною.
Що зробили з нами монголо татари, до сих пір вихаркуємо кров від їхньої діяльності.
Як узяти всіх монголоїдів та азіат північнтх степів то всі пияки, оскільки в них нічого не росте. Від того скотарство і був їхнім ремеслом прожитку. А пиячити вони могли, той же кумис це - їхня народна пияцька культура.
Та культура засрала нашу і вкрала в нас своє і так непомітно "Сагайдачний проміняв жінку на тютюн та люльку" і аж ніяк на пляшку горілки. Від того пити в нас могли, але з конопель робити нитки в першу чергу.
Втримати державу, а там може хоч за чеським сценарієм декриміналізуєм.
Хоча щоб вдома кожний бажаючий міг мати пару кустиків для свого вжитку.