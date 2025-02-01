Продавали коноплю через интернет: на Львовщине разоблачена преступная группа, которая ежемесячно сбывала товара на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские Львовщины разоблачили группу злоумышленников, которые организовали масштабное производство и сбыт каннабиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Деятельность нарколабораторий была налажена на территории Львовской и Тернопольской областей, а сбыт осуществлялся по всей Украине.

Как отмечается, организатором схемы оказался житель Львова, который привлек к нелегальному бизнесу местных жителей и одного жителя Черкасс. Группа использовала специальное оборудование для искусственного выращивания конопли и продавала готовый продукт через интернет.







Правоохранители задокументировали сеть сбыта наркотиков, разоблачили схемы онлайн-заказов и обнаружили так называемых "складменов" - лиц, которые хранили каннабис для дальнейшей реализации.

В ходе масштабной спецоперации на территории четырех областей были проведены обыски, во время которых изъяты:

более 30 кг каннабиса и 400 растений конопли;

галлюциногенные грибы;

оборудование для выращивания и фасовки наркотиков;

черновые записи и мобильные телефоны;

более 442 тыс. грн, 18,3 тыс. долларов США и 6 тыс. евро.

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Злоумышленникам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности относительно создания преступной организации и незаконного оборота наркотиков. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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