Заказали похищение родственника, чтобы завладеть $500 тыс. из криптокошелька: полиция предупредила преступление, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию о подготовке похищения жителя Запорожья. Преступление удалось предупредить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Следователи выяснили, что организаторами преступления являются его ближайшие родственники - родной отец и старший брат, которые во время полномасштабного вторжения выехали в Хорватию.

Как отмечается, причиной преступления стали финансовые разногласия: подозреваемые хотели завладеть криптовалютой, которая, по их информации, хранилась у похищенного. На его криптокошельке якобы находилось 500 000 долларов США, доступ к которым можно было получить через флеш-накопитель.

Чтобы реализовать преступный план, мужчины обратились к знакомым в Запорожье и наняли исполнителей, которые должны были силой заставить потерпевшего передать им необходимую информацию. Однако правоохранители, которые отслеживали эту операцию, привлекли часть исполнителей к конфиденциальному сотрудничеству и взяли ситуацию под контроль.

Согласно информации, полицейские инсценировали похищение, чтобы не допустить реального вреда потерпевшему. Исполнители передали заказчикам "доказательства" - окровавленные фото похищенного мужчины. Убедившись, что их план якобы сработал, злоумышленники начали действовать дальше: отец позвонил бывшей жене и начал требовать передачу флешки с криптовалютой, угрожая жизни сына.

После получения подтверждений успешного "похищения" заказчики перечислили второй транш средств исполнителям. В этот момент оперативники собрали все необходимые доказательства причастности к преступлению.

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Сейчас правоохранители готовят подозрение отцу и старшему брату по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) и готовят материалы для их объявления в международный розыск.

За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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