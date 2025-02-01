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Заказали похищение родственника, чтобы завладеть $500 тыс. из криптокошелька: полиция предупредила преступление, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию о подготовке похищения жителя Запорожья. Преступление удалось предупредить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Следователи выяснили, что организаторами преступления являются его ближайшие родственники - родной отец и старший брат, которые во время полномасштабного вторжения выехали в Хорватию.

Как отмечается, причиной преступления стали финансовые разногласия: подозреваемые хотели завладеть криптовалютой, которая, по их информации, хранилась у похищенного. На его криптокошельке якобы находилось 500 000 долларов США, доступ к которым можно было получить через флеш-накопитель.

Чтобы реализовать преступный план, мужчины обратились к знакомым в Запорожье и наняли исполнителей, которые должны были силой заставить потерпевшего передать им необходимую информацию. Однако правоохранители, которые отслеживали эту операцию, привлекли часть исполнителей к конфиденциальному сотрудничеству и взяли ситуацию под контроль.

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Согласно информации, полицейские инсценировали похищение, чтобы не допустить реального вреда потерпевшему. Исполнители передали заказчикам "доказательства" - окровавленные фото похищенного мужчины. Убедившись, что их план якобы сработал, злоумышленники начали действовать дальше: отец позвонил бывшей жене и начал требовать передачу флешки с криптовалютой, угрожая жизни сына.

После получения подтверждений успешного "похищения" заказчики перечислили второй транш средств исполнителям. В этот момент оперативники собрали все необходимые доказательства причастности к преступлению.

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У Хорватії замовили викрадення родича заради $500 000 – поліція викрила злочин
У Хорватії замовили викрадення родича заради $500 000 – поліція викрила злочин

Сейчас правоохранители готовят подозрение отцу и старшему брату по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) и готовят материалы для их объявления в международный розыск.

За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

У Хорватії замовили викрадення родича заради $500 000 – поліція викрила злочин

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Автор: 

Нацполиция (16559) похищение (1688) криптовалюта (93)


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какие "высокие отношения" в семье малоросов-какаразниц, первыми убежавшими от своего идиотского выбора Зели куда подальше, на валютные пособия Европы...
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01.02.2025 16:18 Ответить
Очень мутная сказка.
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01.02.2025 19:10 Ответить
 
 