Китайский танкер с мазутом и дизельным топливом сел на мель возле Сахалина. ФОТО

Китайское грузовое судно "Анг Янг-2" с дизельным топливом и мазутом потерпело крушение у побережья Сахалина и село на мель неподалеку от российского порта Невельск.

Отмечается, что сухогруз "Анг Янг-2", перевозивший 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля, получил пробоину в Невельском районе. Судно с 20 членами экипажа село на мель к югу от порта Невельск.

Российское МЧС утверждает, что разлива топлива нет и сейчас прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

Однако, по предварительным данным, пока не понятно, насколько серьезной является пробоина, поскольку китайская команда не может четко объяснить масштабы проблемы, а переводчик, по словам местных, "плохо работает".

В Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет РФ начал проверку по факту возможного нарушения правил безопасности морского движения.

