Китайский танкер с мазутом и дизельным топливом сел на мель возле Сахалина. ФОТО

Китайское грузовое судно "Анг Янг-2" с дизельным топливом и мазутом потерпело крушение у побережья Сахалина и село на мель неподалеку от российского порта Невельск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Telegram-каналы Baza и Astra.

Отмечается, что сухогруз "Анг Янг-2", перевозивший 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля, получил пробоину в Невельском районе. Судно с 20 членами экипажа село на мель к югу от порта Невельск.

Российское МЧС утверждает, что разлива топлива нет и сейчас прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

Вантажне судно Китаю зазнало аварії біля Сахаліну

Однако, по предварительным данным, пока не понятно, насколько серьезной является пробоина, поскольку китайская команда не может четко объяснить масштабы проблемы, а переводчик, по словам местных, "плохо работает".

В Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет РФ начал проверку по факту возможного нарушения правил безопасности морского движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После атаки БпЛА горит нефтебаза в Краснодарском крае. ФОТО

Вантажне судно Китаю зазнало аварії біля Сахаліну

Напомним, танкер Koala, плывший под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть вблизи морского порта Усть-Луга в ночь на 9 февраля.

Топ комментарии
+17
Покійний тато називали це "з воза впав, під колесо попав, та ще й бик обісрав!"
показать весь комментарий
09.02.2025 13:38 Ответить
+12
Два танкера в один день. Совпадение?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:48 Ответить
+11
Читаешь подобные новости и душа не нарадуется, как хорошо, что быдлостан со всех сторон утопает в говне!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що перевозив 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля

редактори, будьте більш уважні.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:36 Ответить
Цього йому самому замало...
показать весь комментарий
09.02.2025 13:56 Ответить
Що не так? Це сухогруз, а не танкер, пальне і мазут у бочках

Питання в тому, що журналіст не відрізняє танкеру від сухогруза.
Які крани можуть бути на танкері!
Редактор, ау-у-у-у-у!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:30 Ответить
Це "бункер"...тобто як бензобак в авто....
показать весь комментарий
09.02.2025 14:40 Ответить
Навряд чи редактори помилилися... Хіба що в одному - це суховантаж.
А дизельне паливо і мазут для машини.
Справа в тому, що дизель генератори працюють на дизелі, а головний двигун на важкому паливі - мазуті.
Але є країни, наприклад США, де при заході в територіальні води і головний двигун потрібно переключати на дизель.
От і доводиться мати в паливних танках і те і друге.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:42 Ответить
Дизельне паливо та мазут, якщо вони потрібні для потреб самого судна, перевозяться у вбудованих цистернах і не вважаються вантажем. А якщо це вантаж, то для перевозки таких вантажів потрібні спеціальні сертифікати відповідності для перевозки небезпечних вантажів. Для балкера це майже неможливо.
І ще, кількість вказаних вантажів для такого судна занадто мала. По суті, судно йшло майже пусте. Це якась повна галіматья.
показать весь комментарий
11.02.2025 19:54 Ответить
Кесє- мєсе люлі малусі))))
показать весь комментарий
09.02.2025 13:37 Ответить
вот що санкцii "животворящие" роблять
показать весь комментарий
09.02.2025 13:37 Ответить
Щоб він там і залишився!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:57 Ответить
чи був перед аварією "вспышка, хлопок, задымление..."

.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:17 Ответить
Покійний тато називали це "з воза впав, під колесо попав, та ще й бик обісрав!"
показать весь комментарий
09.02.2025 13:38 Ответить
Колхоз рулит! Один написал не подумавши, другой прокомментировал!
показать весь комментарий
09.02.2025 15:19 Ответить
«Колхоз» свинособачим язиком пише, і боярам з кремля чоботи лиже.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:45 Ответить
даєш мазут у кожне море!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:39 Ответить
Читаешь подобные новости и душа не нарадуется, как хорошо, что быдлостан со всех сторон утопает в говне!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:41 Ответить
Й розчаровує одночасно,коли чуєш як Трам збирається їх рятувати((
показать весь комментарий
09.02.2025 13:58 Ответить
Здається, кацапи таки роздратували Нептуна своїм нехлюйством: то мілину підсуне, то хвилю-вбивцю нажене.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:42 Ответить
..... поки не зрозуміло, наскільки серйозною є пробоїна...
Зрозумієте,коли мазут опиниться на пляжах Каліфорніі
показать весь комментарий
09.02.2025 13:43 Ответить
Передає привіт Усть - Лузі
показать весь комментарий
09.02.2025 13:45 Ответить
На фото порожній танкер
показать весь комментарий
09.02.2025 13:46 Ответить
На фото сухогруз і не повністтю завантажений.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:32 Ответить
Два танкера в один день. Совпадение?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:48 Ответить
статистика

.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:18 Ответить
Н-не думаю.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:04 Ответить
Сьогодні просто свято якесь!
Може до вечера ще надійдуть якісь новини про "Коври" в москальських аеропортах.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:52 Ответить
От що перекладач, паскуда, наробило!!!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:58 Ответить
Вони поки ще не знають що з ним зробити, мабуть фільм про Івана Васильовича не бачили ...
показать весь комментарий
09.02.2025 14:07 Ответить
Теперь ему осталось расколоться и перевернуться к радости всех окружающих.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:00 Ответить
Поз@сирають із рашею весь світ
показать весь комментарий
09.02.2025 14:05 Ответить
А що, вассали Китаю досі не знають китайської мови???
показать весь комментарий
09.02.2025 14:18 Ответить
Вони і російську не завжди на рівні носіїв мови не завжди можуть використовувати.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:28 Ответить
Нема новин про ТЦК, нема фсбешних ботів. Приємно читати коменти.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:25 Ответить
тебе бота це під кожною новиною змушують це писати?,
ну так ось під новиною про тцк відразу випливають боти Юра, Мун та інші.
тригер напевно у вас на ботофермі у кожного свій.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:18 Ответить
А мінуси будуть?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:27 Ответить
Так , на жаль , не потонув ((
показать весь комментарий
09.02.2025 14:35 Ответить
Щоб цей танкер миттєво затонул на .... уй
показать весь комментарий
09.02.2025 14:27 Ответить
Ти на світлину дивився?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:42 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2025 19:07 Ответить
Китайський танкер суховантаж "Анг Янг-2"???!!! Це як? Китайці винайшли суху нафту?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:41 Ответить
та то редактори херню городять, це не танкер а балкер, танкери вугілля не переворязь у "резервуарах" але дійсно какая разніца, тим паче коли редактор жінка.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:20 Ответить
То було "рідке вугілля"!
показать весь комментарий
09.02.2025 17:59 Ответить
кацапія з усіх сторін вимазується всяким лайном, щоб морський десант ната не висадила?
показать весь комментарий
09.02.2025 15:17 Ответить
розпочався у колгоспі ранок.... є тисячі засобів нагадити будь-кому, та ще й у морі.... невразливих немає. Не дарма кажуть - не рий яму.... лаптям все здавалося, що вони недоторкані... чомусь. Будь-яке корито можна занепаскудити...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:56 Ответить
На мілину сів,чи на берег вистрибнув і ще "заякарілся"..
показать весь комментарий
09.02.2025 17:33 Ответить
Капец селёдке ,Иваси,!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:17 Ответить
Танкер сам здався на металобрухт.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:35 Ответить
Отакий здоровань і такий маленький вантаж. Щось тут не те з інфою.
показать весь комментарий
11.02.2025 03:20 Ответить
 
 