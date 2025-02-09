Китайский танкер с мазутом и дизельным топливом сел на мель возле Сахалина. ФОТО
Китайское грузовое судно "Анг Янг-2" с дизельным топливом и мазутом потерпело крушение у побережья Сахалина и село на мель неподалеку от российского порта Невельск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Telegram-каналы Baza и Astra.
Отмечается, что сухогруз "Анг Янг-2", перевозивший 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля, получил пробоину в Невельском районе. Судно с 20 членами экипажа село на мель к югу от порта Невельск.
Российское МЧС утверждает, что разлива топлива нет и сейчас прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.
Однако, по предварительным данным, пока не понятно, насколько серьезной является пробоина, поскольку китайская команда не может четко объяснить масштабы проблемы, а переводчик, по словам местных, "плохо работает".
В Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет РФ начал проверку по факту возможного нарушения правил безопасности морского движения.
Напомним, танкер Koala, плывший под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть вблизи морского порта Усть-Луга в ночь на 9 февраля.
редактори, будьте більш уважні.
Питання в тому, що журналіст не відрізняє танкеру від сухогруза.
Які крани можуть бути на танкері!
Редактор, ау-у-у-у-у!
А дизельне паливо і мазут для машини.
Справа в тому, що дизель генератори працюють на дизелі, а головний двигун на важкому паливі - мазуті.
Але є країни, наприклад США, де при заході в територіальні води і головний двигун потрібно переключати на дизель.
От і доводиться мати в паливних танках і те і друге.
І ще, кількість вказаних вантажів для такого судна занадто мала. По суті, судно йшло майже пусте. Це якась повна галіматья.
Зрозумієте,коли мазут опиниться на пляжах Каліфорніі
Може до вечера ще надійдуть якісь новини про "Коври" в москальських аеропортах.
Танкер з мазутом тоне у порту Ленінградської області, - ЗМІ 13:15
Кучно пошло. Не взлетим, так поплаваем
ну так ось під новиною про тцк відразу випливають боти Юра, Мун та інші.
тригер напевно у вас на ботофермі у кожного свій.