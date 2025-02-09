В результате российских обстрелов Днепропетровщины ранены 4 человека. ФОТОрепортаж (дополнено)

9 февраля россияне атаковали Никопольский район из тяжелой артиллерии, применили fpv-дроны, сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Россияне били по Никополю, Покровской сельской, Марганецкой и Мировской громадам.

"Два человека пострадали в Марганце. 30-летний мужчина в состоянии средней тяжести госпитализирован с минно-взрывной травмой. Еще один пострадавший 76 лет будет оправляться дома. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", - сообщил Лысак.

Также в районе кроме АЗС и грузовика, повреждена инфраструктура, админздание. Изуродованы учебное заведение, пятиэтажка, десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, авто. Зацепило два газопровода и столько же линий электропередач.

Напомним, днем 9 февраля 2025 года войска РФ атаковали дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области.





