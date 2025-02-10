Атака БПЛА на Миргородский район Полтавщины: обломками повреждены 10 хозяйств. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска в ночь на 10 февраля атаковали Миргородский район Полтавщины.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие падения вражеского БпЛА повреждены 10 частных домохозяйств. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
Атака БПЛА 10 февраля 2025 года
Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на дачный кооператив в Полтавской области.
По данным Воздушных сил, РФ выпустила 83 БПЛА по Украине. 61 цель уничтожена, 22 локально потеряны.
Сівкович з мертвечуком і ухилянт-зеленський, добре нагадили Україні та Українцям!!
Карати їх треба, за такі наслідки для Українців!