Атака БПЛА на Миргородский район Полтавщины: обломками повреждены 10 хозяйств. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска в ночь на 10 февраля атаковали Миргородский район Полтавщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие падения вражеского БпЛА повреждены 10 частных домохозяйств. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Атака БПЛА 10 февраля 2025 года

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на дачный кооператив в Полтавской области.

По данным Воздушных сил, РФ выпустила 83 БПЛА по Украине. 61 цель уничтожена, 22 локально потеряны.

Шахеди атакували Миргородський район 10 лютого 2025 року
Шахеди атакували Миргородський район 10 лютого 2025 року
Шахеди атакували Миргородський район 10 лютого 2025 року

Автор: 

война (1449) обстрел (29627) Полтавская область (1267) Миргородский район (10) война в Украине (6200)
Казиться старий кабаєв-прутін, від усвідомлення своєї скорої кончини!
Сівкович з мертвечуком і ухилянт-зеленський, добре нагадили Україні та Українцям!!
Карати їх треба, за такі наслідки для Українців!
показать весь комментарий
10.02.2025 10:30 Ответить
 
 