В ЕС за 5000$: на Ривненщине раскрыт канал незаконной переправки военнообязанных, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Ривненщине разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через границу в страны Европейского Союза.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, организаторы обещали безопасное пересечение в страны ЕС за 5000 долларов США. Злоумышленников задержали в момент перевозки пяти мужчин в направлении границы. Как выяснило следствие, они не только обеспечивали транспорт, но и консультировали клиентов относительно маршрутов и особенностей нелегального перехода.

Среди задержанных - жители Харьковской, Волынской и Тернопольской областей. На них составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыто уголовное производство по ст. 332 УКУ. Двум организаторам уже избрали меры пресечения.

+2
Читайте законодавство. Народився з тестикулами - значить воїн. Маєте громадянство (паспорт) України - виконуєте усі положення закону у частині оборони її народу і держави. І так в усьому світі.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:30 Ответить
+1
Кожен день такі новини. І заява Зельоних, що бажаючих вже менше в половину. Це вони по своїй касі пробили? Бо ловлять тільки тих, хто без офіційних квитків пробує прошмигнути.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:47 Ответить
+1
це рашистські наративи та ІПСО, а ти проплачений порохоботський ухилянт
показать весь комментарий
10.02.2025 16:25 Ответить
Кожен день такі новини. І заява Зельоних, що бажаючих вже менше в половину. Це вони по своїй касі пробили? Бо ловлять тільки тих, хто без офіційних квитків пробує прошмигнути.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:47 Ответить
Добігає кінця третій рік великого вторгнення, і тільки зараз прикордонна застава "зіркий сокіл" побачила, що у "сараї немає четвертої стіни".
показать весь комментарий
10.02.2025 15:50 Ответить
Ухилянти і військовозобов'язані це ті хто давав присягу на вірність народові України, тобто мєнти, прокурори-інваліди та різні можновладці. Відчепіться вже від звичайних людей.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:09 Ответить
це рашистські наративи та ІПСО, а ти проплачений порохоботський ухилянт
показать весь комментарий
10.02.2025 16:25 Ответить
Читайте законодавство. Народився з тестикулами - значить воїн. Маєте громадянство (паспорт) України - виконуєте усі положення закону у частині оборони її народу і держави. І так в усьому світі.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:30 Ответить
Доки така послуга дешевша, аніж "відкупні" для воєнкома, доти й "не заросте народна стежка"...
показать весь комментарий
10.02.2025 16:42 Ответить
Можливо ці ухилянти розуміють, що скоро замість поліції буде вже росгвардія і вже не втечеш. А людям літнього віку не звикати, згадають свою чудову молодість.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:59 Ответить
Канал у Тису?
показать весь комментарий
11.02.2025 02:46 Ответить
 
 