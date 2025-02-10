В ЕС за 5000$: на Ривненщине раскрыт канал незаконной переправки военнообязанных, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Ривненщине разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через границу в страны Европейского Союза.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, организаторы обещали безопасное пересечение в страны ЕС за 5000 долларов США. Злоумышленников задержали в момент перевозки пяти мужчин в направлении границы. Как выяснило следствие, они не только обеспечивали транспорт, но и консультировали клиентов относительно маршрутов и особенностей нелегального перехода.

Среди задержанных - жители Харьковской, Волынской и Тернопольской областей. На них составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыто уголовное производство по ст. 332 УКУ. Двум организаторам уже избрали меры пресечения.

