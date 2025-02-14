К 15 годам приговорен предатель, служащий в Крыму командиром российского ракетного комплекса С-400, - ГБР. ФОТО

Суд вынес приговор бывшему заместителю командира батареи зенитно-ракетного дивизиона воинской части из Крыма, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как отмечается

Как отмечается, в 2014 году после вражеской оккупации Крыма военнослужащий не прибыл на новое место дислокации в Виннице, остался на полуострове и начал нести службу под российским флагом. После заключения контракта с ВС РФ он обеспечивал противовоздушную оборону Крыма в управлении российской дивизии и принимал активное участие в создании пропагандистских материалов.

Сейчас перебежчик пошел на повышение и стал командиром батареи зенитно-ракетного комплекса С-400.

Отмечается, что Винницкий городской суд Винницкой области признал его виновным в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины).

