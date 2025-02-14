РУС
К 15 годам приговорен предатель, служащий в Крыму командиром российского ракетного комплекса С-400, - ГБР. ФОТО

Суд вынес приговор бывшему заместителю командира батареи зенитно-ракетного дивизиона воинской части из Крыма, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 2014 году после вражеской оккупации Крыма военнослужащий не прибыл на новое место дислокации в Виннице, остался на полуострове и начал нести службу под российским флагом. После заключения контракта с ВС РФ он обеспечивал противовоздушную оборону Крыма в управлении российской дивизии и принимал активное участие в создании пропагандистских материалов.

засуджено зрадника, який служить у Криму

Сейчас перебежчик пошел на повышение и стал командиром батареи зенитно-ракетного комплекса С-400.

засуджено зрадника, який служить у Криму

Отмечается, что Винницкий городской суд Винницкой области признал его виновным в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Автор: 

Крым (26484) государственная измена (1629) дезертирство (344) ГБР (3216)
Наші спецслужби мають фізично ліквідовувати таких!
14.02.2025 14:22 Ответить
...... не пройшло і 10 років!
14.02.2025 14:24 Ответить
ай я яйай я яй яй, після цього він напевно налякався, буде плакати і по нам більше стріляти не буде

ліквідувати нах.. суку,, а не вироки виносити
14.02.2025 14:29 Ответить
Операция "Прикрытие" - как вариант!
Пройдёт время и мы узнаем, что он передавал ценную информацию для ЗСУ...
П.С.
Такая версия может быть ?
14.02.2025 14:50 Ответить
95% особового складу Управління СБУ по Республіці Крим в 2014 році перейшли на службу до ФСБ. Ваша версія ?
14.02.2025 15:45 Ответить
В Україні сотні та тисяч зрадників з Криму,які знаходяться в Україні, затримувалися,знаходилися під вартою...звільнені по "клопотанням"... роками "судять" у Києві та не виносять вироків по "дивним" приводам...хвороби, затягування,зміни суддів...А як виносити вироки до НЕ досяжних зрадників - усе гаразд. Яка ж гидота...Калапс судової системи...Ждуни явні,навіть не ховаються
14.02.2025 17:09 Ответить
 
 