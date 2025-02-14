К 15 годам приговорен предатель, служащий в Крыму командиром российского ракетного комплекса С-400, - ГБР. ФОТО
Суд вынес приговор бывшему заместителю командира батареи зенитно-ракетного дивизиона воинской части из Крыма, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в 2014 году после вражеской оккупации Крыма военнослужащий не прибыл на новое место дислокации в Виннице, остался на полуострове и начал нести службу под российским флагом. После заключения контракта с ВС РФ он обеспечивал противовоздушную оборону Крыма в управлении российской дивизии и принимал активное участие в создании пропагандистских материалов.
Сейчас перебежчик пошел на повышение и стал командиром батареи зенитно-ракетного комплекса С-400.
Отмечается, что Винницкий городской суд Винницкой области признал его виновным в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины).
ліквідувати нах.. суку,, а не вироки виносити
Пройдёт время и мы узнаем, что он передавал ценную информацию для ЗСУ...
П.С.
Такая версия может быть ?