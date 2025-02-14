Россияне более 15 раз атаковали Никопольщину: повреждены инфраструктура, админздание, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска более полутора десятков раз в течение дня 14 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами и артиллерией.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под российскими обстрелами находились Никополь, Мировская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.
Сообщается, что люди не пострадали.
Вследствие вражеских атак повреждены инфраструктура и админздание. Повреждены пятиэтажка, 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки, одна из них загорелась, повреждено авто. Задело газопровод и линию электропередач.
