Россияне более 15 раз атаковали Никопольщину: повреждены инфраструктура, админздание, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска более полутора десятков раз в течение дня 14 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами и артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под российскими обстрелами находились Никополь, Мировская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.

Сообщается, что люди не пострадали.

Вследствие вражеских атак повреждены инфраструктура и админздание. Повреждены пятиэтажка, 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки, одна из них загорелась, повреждено авто. Задело газопровод и линию электропередач.

