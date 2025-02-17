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Продали оборудования на $1 млн для военных баз РФ: задержаны топ-менеджеры одесской компании, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ ликвидировала схему поставки высокотехнологичного электрооборудования для военных объектов России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ задержала топ-менеджеров одесской компании за поставки в Россию оборудования для военных баз
СБУ задержала топ-менеджеров одесской компании за поставки в Россию оборудования для военных баз

В Одессе задержаны 7 человек, включая основателя и топ-менеджеров компании.

Как отмечается, в течение 2023 года злоумышленники поставили несколько партий продукции на общую сумму более 1 млн долларов США. Для осуществления этих поставок были использованы подконтрольные фирмы за пределами Украины, в частности - на Ближнем Востоке, переправлявшие товар в Россию.

Оборудование предназначалось для энергообеспечения военных баз РФ, включая подсанкционные компании. В ходе обысков у фигурантов изъята документация, мобильные телефоны и компьютеры, которые использовались для осуществления незаконной деятельности.

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СБУ задержала топ-менеджеров одесской компании за поставки в Россию оборудования для военных баз
СБУ задержала топ-менеджеров одесской компании за поставки в Россию оборудования для военных баз
СБУ задержала топ-менеджеров одесской компании за поставки в Россию оборудования для военных баз

Подозреваемым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2) и создание и руководство преступной организацией (ч. 1 и ч. 2 ст. 255). Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Одесса (7953) Одесская область (3690) россия (96420) СБУ (20120) оборудование (91) Одесский район (211)


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Топ комментарии
+6
Чергові мерзенні мерзоти...
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17.02.2025 14:39 Ответить
+4
Кандидати у потужні менеджери!
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17.02.2025 14:50 Ответить
+2
Відведіть це бидло до хлопців на передову, там швидко розберуться..
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17.02.2025 17:34 Ответить
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І тут менеджери. Пороблено їй Богу 🤔
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17.02.2025 14:19 Ответить
Кандидати у потужні менеджери!
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17.02.2025 14:50 Ответить
Менеджери це "ноухау від єр-зе" в корупційних розводах
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17.02.2025 14:23 Ответить
7-й оп-ний менеджер! )
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17.02.2025 14:23 Ответить
Чергові мерзенні мерзоти...
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17.02.2025 14:39 Ответить
а гарний же ж був бізнес-план, і начебто нічєво нє прєдвєщало бєди.
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17.02.2025 14:40 Ответить
На россии ценилась, ага))))
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17.02.2025 14:54 Ответить
А-ха-хах - заметушились!
Думають - їм це допоможе!

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17.02.2025 15:52 Ответить
Відведіть це бидло до хлопців на передову, там швидко розберуться..
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17.02.2025 17:34 Ответить
 
 