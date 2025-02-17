Продали оборудования на $1 млн для военных баз РФ: задержаны топ-менеджеры одесской компании, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ ликвидировала схему поставки высокотехнологичного электрооборудования для военных объектов России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В Одессе задержаны 7 человек, включая основателя и топ-менеджеров компании.
Как отмечается, в течение 2023 года злоумышленники поставили несколько партий продукции на общую сумму более 1 млн долларов США. Для осуществления этих поставок были использованы подконтрольные фирмы за пределами Украины, в частности - на Ближнем Востоке, переправлявшие товар в Россию.
Оборудование предназначалось для энергообеспечения военных баз РФ, включая подсанкционные компании. В ходе обысков у фигурантов изъята документация, мобильные телефоны и компьютеры, которые использовались для осуществления незаконной деятельности.
Подозреваемым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2) и создание и руководство преступной организацией (ч. 1 и ч. 2 ст. 255). Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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