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Сбил на автомобиле правоохранителя во время побега: на Львовщине задержан депутат, который получал "откаты" за поставки тепла, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львовской области разоблачили депутата, который также исполнял обязанности руководителя коммунального предприятия, на получении "откатов" за поставки тепла бюджетным учреждениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

На Львовщине чиновник сбил полицейского во время бегства

Чиновник ежемесячно получал "откаты" в размере 6% от стоимости поставки тепловой энергии бюджетным учреждениям района.

Как отмечается, правоохранители задокументировали факт получения им 70 тысяч гривен неправомерной выгоды от представителя коммерческой структуры. Во время задержания чиновник оказал сопротивление, сбил работника полиции автомобилем и скрылся.

В связи с этим было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений).

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На Львовщине чиновник сбил полицейского во время бегства

Злоумышленника объявили в розыск, и впоследствии его задержали в городе Стебник. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискация имущества.

На Львовщине чиновник сбил полицейского во время бегства
На Львовщине чиновник сбил полицейского во время бегства

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Автор: 

депутат (3323) Львов (4602) откат (81) Нацполиция (16603) Львовская область (2951) Львовский район (66)


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Топ комментарии
+15
Ну шо ви, який конкурс, перше почесне місце там міцно триває син мами Ріми та папі Саши.
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18.02.2025 17:37 Ответить
+11
Дайте вгадаю до який партіїї слуг він належить!
Та не вже ні !?!?!
Та пожартував, пожартував, самє до той партії.
Е така народна партія "служиння" народу! Саме її собі у слуги обрав у 2019 році отой мудрий нарід якому він так віддано служив.
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18.02.2025 17:36 Ответить
+10
В Україні безупинно йде конкурс на "Гниду року".
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18.02.2025 17:34 Ответить
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Слуга чи ні?
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18.02.2025 17:31 Ответить
Конечно слуга, к Зеле не ходи.
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18.02.2025 18:24 Ответить
Нє, "Пропозиція" мера Дніпра Філатова.
Але цікаво інше - він прокурор на пенсії... інвалід
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18.02.2025 18:43 Ответить
В Україні безупинно йде конкурс на "Гниду року".
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18.02.2025 17:34 Ответить
Ну шо ви, який конкурс, перше почесне місце там міцно триває син мами Ріми та папі Саши.
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18.02.2025 17:37 Ответить
Звісно, в того слуги вумного наріду масштаб зовсім інший. Всього одного поліцая хотів переїхати і то не зміг.
Куди йому до Найпотужнішого.
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18.02.2025 17:46 Ответить
Дайте вгадаю до який партіїї слуг він належить!
Та не вже ні !?!?!
Та пожартував, пожартував, самє до той партії.
Е така народна партія "служиння" народу! Саме її собі у слуги обрав у 2019 році отой мудрий нарід якому він так віддано служив.
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18.02.2025 17:36 Ответить
як голосували ? ранійше ? і ви

2009 Гірше не буде …. або чи ну, можна спробувати так,

2014 гірше не буде ….. або чи спробуйте ще раз так,

2019 гірше не буде ….. або чи ну, гадаю, гірше не буде,

2025 гірше не буде ….. або чи ну, гадаю тільки не за нього,

Ви як за кого голосували?

А зараз як голосуватимете ? ? ? ….. за кого небуть або тільки не за нього ….

Так це вже було ?
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18.02.2025 17:47 Ответить
Якщо життям незадоволена сильна людина, то вона прод*являє претензії до себя, а якщо слабка, то до людей.
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18.02.2025 19:03 Ответить
наприклад хто .... ну .....

У Макрона вже знають відповідь....
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18.02.2025 19:28 Ответить
а чому не замах на вбивство????
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18.02.2025 17:39 Ответить
з ЄС мабуть, мстить за санкційну зелену політіку
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18.02.2025 17:44 Ответить
ой ой ой, а якби незбив то й і надалі хахлячів-корупціонерив, а ви йдіть дурні воюйте за такіх як він і за гасла совкові.
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18.02.2025 17:45 Ответить
Тікав бо думав це тцкашники за ним прийшли🤣
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18.02.2025 17:54 Ответить
а до чого там сбу?
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18.02.2025 18:03 Ответить
щось незрозуміло.. як комунальне підприємство може отримати відкати від бюджетних установ? звідки в бюджетніка вільні гроші на відкат?... тим більш, що такі розрахунки зазвичай контролюються міським керівництвом.
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18.02.2025 18:18 Ответить
такі часи, тепер що хочеш можуть придумать...
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18.02.2025 19:12 Ответить
Садовий? Так навіть заблюрений він не схожий. А хто ще може через нього красти на постачанні тепла? Хм.
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18.02.2025 18:35 Ответить
В советское время слово депутат говорило о том, что это в чём-то один из лучших людей, поэтому к ним было уважение и почтение, в современной Украине слово депутат означает вор, коррупционер, уголовник, беспредельщик и христопродавец.
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18.02.2025 18:44 Ответить
 
 