Сбил на автомобиле правоохранителя во время побега: на Львовщине задержан депутат, который получал "откаты" за поставки тепла, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львовской области разоблачили депутата, который также исполнял обязанности руководителя коммунального предприятия, на получении "откатов" за поставки тепла бюджетным учреждениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Чиновник ежемесячно получал "откаты" в размере 6% от стоимости поставки тепловой энергии бюджетным учреждениям района.

Как отмечается, правоохранители задокументировали факт получения им 70 тысяч гривен неправомерной выгоды от представителя коммерческой структуры. Во время задержания чиновник оказал сопротивление, сбил работника полиции автомобилем и скрылся.

В связи с этим было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений).

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Злоумышленника объявили в розыск, и впоследствии его задержали в городе Стебник. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискация имущества.





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