Более 60% украинцев считают Зеленского и Верховную Раду легитимными, - опрос Socis. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины считают президента Владимира Зеленского и действующий парламент легитимными.
Об этом говорится в опросе Socis за февраль 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Украинцам задали такой вопрос: согласно Конституции, полномочия президента Украины и Верховной Рады закончились в прошлом году, но закон не позволяет проводить выборы во время военного положения, как вы считаете, президент и Верховная Рада сегодня легитимны (законны) или нет?
61.3% опрошенных ответили положительно, а 30.5% - отрицательно.
В то же время 63.3% украинцев против проведения выборов до окончания военного положения.
28.9% респондентов считают, что нужно провести как выборы президента, так и Верховной Рады, 3,1% поддерживают проведение только парламентских выборов, а 0.7% - президентских.
Опрос проводился 3-9 февраля 2025 года методом личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI). Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных правительству Украины территориях.
Заявления Трампа о рейтинге Зеленского
Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.
По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.
Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.
Ранее Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".
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Вибори президента проходять по закону. Це теж записано в Конституції.
Закон забороняє вибори в умовах військового стану.
За тим же законом, президент виконує обов'язки до вступу на посаду нового.
Читати треба не тільки те, що хочеться.
А легітимність - визнання вона змінюється не періодами в срок 5 років/постійно змінна людьми його подальшого перебування на посаді.
Так от з цим є питання, чому ВР і Конституційний суд не перейняв повноваження як тимчасовий уряд. Бо в нас парламентсько - президентська республіка. І головним органом є позицій ланцюжок такий 1рада 2Кабмін 3президент.
Нажаль люди недосвідчені і кажуть спотворені гасла.
І все відразу стане на свої місця, як є дійсно...
1. У них опитування в межах 2-3 тисяч осіб. Масштабувати це на всю Україну - хрінь повна.
2. Де першоджерело? Одне ЗМІ посилається на інше, яке підлизує зеленому аж гай шумить, але і там немає посилання на першоджерело. Самі придумали?
Але це теорія, бо не здивуюсь що мудрі виборці вручать йому та його слугам булаву, ще на 5 років, задля повного та остаточного знищення держави.
Чи в підвалах ОП, в комнатах поїдання мівіни???
Браво, кричали раби безмозглі.
1️⃣ Фонд наполняется за счёт украинских ресурсов
Украина перечисляет 50% доходов от полезных ископаемых в фонд.Это не деньги США, а деньги самой Украины.
2️⃣ Фонд используется для "инвестиций"
На бумаге фонд должен реинвестировать деньги в Украину.Но кто получит доступ к этим инвестициям? Компании США.То есть деньги фонда будут тратиться не на украинскую экономику, а на покупку украинских активов американскими корпорациями.
3️⃣ Кто получит инфраструктурные объекты?
Порты, железные дороги, энергетика, земли - все эти стратегические активы могут быть приватизированы "инвесторами".Эти "инвесторы" - корпорации США, которые купят активы на украинские же деньги из фонда.
4️⃣ Капитал не останется в Украине
Если бы фонд финансировал украинские компании, деньги оставались бы в стране.Но в реальности фонд финансирует американские компании, а значит, вся прибыль уходит в США.Украина не получит роста экономики, а только утрату контроля над своими стратегическими объектами.📢 Итог: "Фонд" - это схема перекачки украинских ресурсов в экономику СШАУкраина сама заполняет фонд своими ресурсами.США не вкладывают в него свои деньги.Фонд использует украинские деньги, чтобы американские компании скупали украинские активы.Украина теряет стратегические отрасли экономики, а капитал уходит в США.🔥 Это не помощь, а скрытая форма экономического захвата!
Тебе предлагают самому заплатить за то, чтобы у тебя же отобрали твою экономику.
або давайте заглядувать в рта путіну який вкидує постійно дезу що зеленський нелегітимний щоб зсередини ми самі себе звоювали.
Но мне нравится....
Адже тоді це пряме , злочине ігнорування наказу легітимного президента
Фото: опитування Socis
37.4% опитаних на виборах президента проголосували б за Залужного, а 21.9% - за чинного президента Володимира Зеленського. Ще 7.7% респондентів обрали б лідера Євросолідарності та колишнього президента Петра Порошенка, 4.4% - керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
Фото: опитування Socis
На запитання: "якщо з різних причин, кандидат, якого ви обрали у попередньому питанні, не буде брати участь у виборах - за якого іншого кандидата ви готові віддати свій голос"? - респонденти відповіли так: 19.2% обрали Залужного, 9.7% - Буданова, 7.1% - командира Третьої штурмової бригади Андрія Білецького, а 5.5% - Зеленського.