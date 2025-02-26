Более 60% украинцев считают Зеленского и Верховную Раду легитимными, - опрос Socis. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают президента Владимира Зеленского и действующий парламент легитимными.

Об этом говорится в опросе Socis за февраль 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Украинцам задали такой вопрос: согласно Конституции, полномочия президента Украины и Верховной Рады закончились в прошлом году, но закон не позволяет проводить выборы во время военного положения, как вы считаете, президент и Верховная Рада сегодня легитимны (законны) или нет?

61.3% опрошенных ответили положительно, а 30.5% - отрицательно.

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В то же время 63.3% украинцев против проведения выборов до окончания военного положения.

28.9% респондентов считают, что нужно провести как выборы президента, так и Верховной Рады, 3,1% поддерживают проведение только парламентских выборов, а 0.7% - президентских.

Опрос проводился 3-9 февраля 2025 года методом личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI). Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных правительству Украины территориях.

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Заявления Трампа о рейтинге Зеленского

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".