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Более 60% украинцев считают Зеленского и Верховную Раду легитимными, - опрос Socis. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают президента Владимира Зеленского и действующий парламент легитимными.

Об этом говорится в опросе Socis за февраль 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Украинцам задали такой вопрос: согласно Конституции, полномочия президента Украины и Верховной Рады закончились в прошлом году, но закон не позволяет проводить выборы во время военного положения, как вы считаете, президент и Верховная Рада сегодня легитимны (законны) или нет?

61.3% опрошенных ответили положительно, а 30.5% - отрицательно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС о Зеленском: Легитимно избранный на демократических выборах президент

Легитимный ли Зеленский легитимный президент: украинцы ответили в опросе

В то же время 63.3% украинцев против проведения выборов до окончания военного положения.

28.9% респондентов считают, что нужно провести как выборы президента, так и Верховной Рады, 3,1% поддерживают проведение только парламентских выборов, а 0.7% - президентских.

Легитимный ли Зеленский легитимный президент: украинцы ответили в опросе

Опрос проводился 3-9 февраля 2025 года методом личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI). Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных правительству Украины территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доверие к Зеленскому среди украинцев выросло до 65%, Залужный имеет 76% поддержки, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Заявления Трампа о рейтинге Зеленского

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".

Автор: 

ВР (29227) Зеленский Владимир (20210) опрос (2820) легитимность (48)


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Топ комментарии
+13
Президент виконує обов'язки, поки не вступить на посаду новий. А вибори в умовах вс проводити не можна. Можна писати будь яку хню, але зелена погань буде легітимна, поки не оберуть нового. Хоч об стіну головою.
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26.02.2025 13:11
+10
Президент обирається на 5 років. Це записано в Конституції.
Вибори президента проходять по закону. Це теж записано в Конституції.
Закон забороняє вибори в умовах військового стану.
За тим же законом, президент виконує обов'язки до вступу на посаду нового.

Читати треба не тільки те, що хочеться.
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26.02.2025 13:25
+9
А як би не вважали,то що?((Що за дивні опитування?((.Закон є
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26.02.2025 12:57
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А як би не вважали,то що?((Що за дивні опитування?((.Закон є
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26.02.2025 12:57 Ответить
Добряче подіяли заяви пуйла і рижого про необхідність виборів.
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26.02.2025 13:09 Ответить
Згідно Конституціі зеленський легітимний. Нажаль.
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26.02.2025 12:58 Ответить
Та ти ШО ? Ану прочитай ТУТ статтю в якій чорним по білому написано, що президент дозволяє собі продовжити строк у випадку Війни, стихійного Лиха, Заворушень народних (тобіш повстань, Майданів і іншого нєхарошої поведінки), Космічного вторгнення і т.п. Сумніваєшся - йди в КСУ. Його створили не у гольф грати.
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26.02.2025 13:06 Ответить
Президент виконує обов'язки, поки не вступить на посаду новий. А вибори в умовах вс проводити не можна. Можна писати будь яку хню, але зелена погань буде легітимна, поки не оберуть нового. Хоч об стіну головою.
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26.02.2025 13:11 Ответить
Президент обирається на 5 років. Це записано в Конституції.
Вибори президента проходять по закону. Це теж записано в Конституції.
Закон забороняє вибори в умовах військового стану.
За тим же законом, президент виконує обов'язки до вступу на посаду нового.

Читати треба не тільки те, що хочеться.
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26.02.2025 13:25 Ответить
Яке це має відношення до питання легітимності? Аж цікаво стало... По суті, Ви ж самі спростовуєте свої ж пости .
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26.02.2025 13:32 Ответить
А ТУДА взагалі ніякого відношення не має до поточної ситуації.
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26.02.2025 13:33 Ответить
Після 5 років, якщо е вс, президент снимает свої повноваження і вони переходять до спікера вр, каже Конституція
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26.02.2025 14:14 Ответить
"..поки не вступить на посаду новий" та "президент обирається на п'ять років". Ось тобі й прецедент для КСУ ! Жодна людина в країні немає право тлумачити на свій розсуд ПРЕЦЕДЕНТ !
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26.02.2025 13:19 Ответить
Бережи голову й ДУМАЙ !
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26.02.2025 13:24 Ответить
Звідки ти знаєш, шо таке думати і як це робити?
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26.02.2025 13:26 Ответить
Мене навчили в школі. А тебе мабуть на зєлєнських помийках Подоляка. Коли вводиться вс? Читай. Саме в ведені вс (частково, на місяць) звинувачували Пороха в узурпації влади та небажанню проводити вибори ! Проте знову сіли в калюжу. Бо Порох таки дотримався місячного строку. А цей Лідор розуміє, що скасовувати вс неможливо, ось й скористався ситуацією та з КСУ забарився, ще й кинув його ... у калюжу.
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26.02.2025 13:35 Ответить
Заспокойся. зеленський і подоляк мають давно гнити на нарах . Але тупу аргументацію в стилі ***** та тупих ток шоу на руснявих каналах я не сприймаю в принципі.
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26.02.2025 13:38 Ответить
Це про Кучму. Проте дуже добре."Конституційний Суд України наголошує, що положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного." !!!!
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26.02.2025 13:23 Ответить
Згідно конституції він легальний.
А легітимність - визнання вона змінюється не періодами в срок 5 років/постійно змінна людьми його подальшого перебування на посаді.
Так от з цим є питання, чому ВР і Конституційний суд не перейняв повноваження як тимчасовий уряд. Бо в нас парламентсько - президентська республіка. І головним органом є позицій ланцюжок такий 1рада 2Кабмін 3президент.
Нажаль люди недосвідчені і кажуть спотворені гасла.
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26.02.2025 13:44 Ответить
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26.02.2025 12:59 Ответить
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26.02.2025 12:59 Ответить
Брехня зеленого підра!
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26.02.2025 13:00 Ответить
Просто вони коменти на Цезорі не читають.
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26.02.2025 13:01 Ответить
Питання лише одне: Хто замовник опитування і хто оплатив опитування?
І все відразу стане на свої місця, як є дійсно...
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26.02.2025 13:01 Ответить
Справа не в опитуванні. Читайте Конституцію. Там чорним по білому написано. Влада буде легітимна до кінця дії воєнного стану.
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26.02.2025 13:35 Ответить
я про відсотки... при опитуванні!
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26.02.2025 16:22 Ответить
Зрозумів. А то тут деякі роздухарились стосовно виборів їм подавай. Я особисто не голосував і не буду голосувати за Зеленського. Але які зараз можуть бути вибори? Наприклад в Англії під час другої світової їх не було майже 10 років. При тому, що на її території не було такої повномасштабки як зараз в Україні.
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26.02.2025 16:47 Ответить
Воєнний стан (війна) і вибори - взаємовиключаючі події!!!
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26.02.2025 16:53 Ответить
як можна взагалі це питання ставити?! Якщо вони обрані народом, то вони легітимні. У нас були б вибори, якщо б не було збройної агресії Росії
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26.02.2025 13:01 Ответить
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26.02.2025 13:02 Ответить
Трохи про Socis:
1. У них опитування в межах 2-3 тисяч осіб. Масштабувати це на всю Україну - хрінь повна.
2. Де першоджерело? Одне ЗМІ посилається на інше, яке підлизує зеленому аж гай шумить, але і там немає посилання на першоджерело. Самі придумали?
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26.02.2025 13:03 Ответить
у всіх соцконтор по Україні і завжди опитування в межах двох-трьох тисяч
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26.02.2025 15:50 Ответить
Ну тоді в сраку ці результати, вони банально не ліквідні.
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26.02.2025 16:46 Ответить
Абсолютно вірно, за Конституцією він легітимний Президент. Але одночасно з цим після війни (закінчення військового стану) та проведення виборів, кожна, наголошую кожна його дія має бути розглянута під мікроскопом і він з оточенням має отримати законне (причому не Печерського суду) покарання за всі злочини на порушення.
Але це теорія, бо не здивуюсь що мудрі виборці вручать йому та його слугам булаву, ще на 5 років, задля повного та остаточного знищення держави.
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26.02.2025 13:05 Ответить
В урядовому кварталі? 60 % ?
Чи в підвалах ОП, в комнатах поїдання мівіни???
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26.02.2025 13:06 Ответить
І це дуже добре. В України будуть підстави, щоб все, що підписав "легітимний" оголосити чимось на кшталт Будапештського меморандуму під соусом Лідора.
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26.02.2025 13:08 Ответить
Які у біса опитування, на це питання має відповідати Конституційний суд, а не охлос, який вже у 2019 понаобирав
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26.02.2025 13:08 Ответить
60 % це продавці шаурми !
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26.02.2025 13:10 Ответить
В узурпованій країні проводити аналітику де немає нікого крім офісу це дуже офігенська стратегія.
Браво, кричали раби безмозглі.
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26.02.2025 13:11 Ответить
Хто це сказав ?
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26.02.2025 13:11 Ответить
📌 Как США используют "фонд" для поглощения украинской экономики?
1️⃣ Фонд наполняется за счёт украинских ресурсов

Украина перечисляет 50% доходов от полезных ископаемых в фонд.Это не деньги США, а деньги самой Украины.
2️⃣ Фонд используется для "инвестиций"

На бумаге фонд должен реинвестировать деньги в Украину.Но кто получит доступ к этим инвестициям? Компании США.То есть деньги фонда будут тратиться не на украинскую экономику, а на покупку украинских активов американскими корпорациями.
3️⃣ Кто получит инфраструктурные объекты?

Порты, железные дороги, энергетика, земли - все эти стратегические активы могут быть приватизированы "инвесторами".Эти "инвесторы" - корпорации США, которые купят активы на украинские же деньги из фонда.
4️⃣ Капитал не останется в Украине

Если бы фонд финансировал украинские компании, деньги оставались бы в стране.Но в реальности фонд финансирует американские компании, а значит, вся прибыль уходит в США.Украина не получит роста экономики, а только утрату контроля над своими стратегическими объектами.📢 Итог: "Фонд" - это схема перекачки украинских ресурсов в экономику СШАУкраина сама заполняет фонд своими ресурсами.США не вкладывают в него свои деньги.Фонд использует украинские деньги, чтобы американские компании скупали украинские активы.Украина теряет стратегические отрасли экономики, а капитал уходит в США.🔥 Это не помощь, а скрытая форма экономического захвата!
Тебе предлагают самому заплатить за то, чтобы у тебя же отобрали твою экономику.
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26.02.2025 13:14 Ответить
Якщо підрахуй ківалов рахував як і янику то усе сходиться
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26.02.2025 13:17 Ответить
Судячи з "правдивості" опитувань за останні три роки, реально таких не більше 15%!
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26.02.2025 13:18 Ответить
Є така народна депутат Анна Скороход,так вона каже що бачила реальни рейтинги опитування до того як їх коригують,там підтримка уряду 6% ,зеленського до 9%,тому вся інфа що йде від прикормлених центрів про якись опитування це фейк,брехня,а робиться це для маніпулювання свідомістю людей.
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26.02.2025 13:18 Ответить
Та легетимний... Ніхто ж не спорить.. Інша справа що прострочений... Ми ж їмо інколи прострочені продукти... щоб не вмерти... ну коли інших немає... Так оце ж точно так.
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26.02.2025 13:18 Ответить
Де опитування, скільки вважає Зеленського кримінальним корупційним злочинцем.
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26.02.2025 13:19 Ответить
Опитування провели по телемарафону? Шо за бріхні шо значить вважають шо це міняє не виконання владою законів
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26.02.2025 13:22 Ответить
щоб бути легітимним опитування проводити непотрібно, потрібно лиш було звернутися в Конституційний суд за розясненнями.
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26.02.2025 13:39 Ответить
адекватні люди визнають зеленського легітимним на час до останнього дня війни як казав зеленський плюс шість місяців як казав порошенко плюс передвиборча кампанія як каже цвк плюс підготовка та інавгурація як каже український закон.
або давайте заглядувать в рта путіну який вкидує постійно дезу що зеленський нелегітимний щоб зсередини ми самі себе звоювали.
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26.02.2025 13:42 Ответить
Я, как и в 2019 - в меньшинстве
Но мне нравится....
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26.02.2025 13:42 Ответить
Нажаль така підтримка і є, хто хоче тепер вибори під час військового стану та єдиного марафону, отримає такий результат...
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26.02.2025 13:48 Ответить
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26.02.2025 13:48 Ответить
Дивно згідно з цими казками 60% вважають Зе - легітимним , але щось черг у ТЦК я не бачу.
Адже тоді це пряме , злочине ігнорування наказу легітимного президента
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26.02.2025 13:53 Ответить
Можно провести параллель с хлопчиками которые здесь топят за войну, ты их тоже на фронте не увидишь.
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26.02.2025 14:05 Ответить
А хто тут топить за війну, ватя ?Покажи пальчиком. Топлять проти капітуляції
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26.02.2025 15:10 Ответить
Сколько нужно дать оружия Мексике чтобы латиносы победили США. Если ты не знаешь в Мексике много горячих голов которые хотят вернуть территории, весь юг США это бывшие мексиканские территории. Как Мексика может победить США, если у американцев тысячи ядерных боеголовок? Нужно соизмерять силы перед дракой, в противном случае капитуляция неизбежна.
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26.02.2025 15:15 Ответить
30% "українців" згодні з путіним, а не із Законами України і це на четвертому році кривавого вторгнення в Україну! просто жерсть
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26.02.2025 14:20 Ответить
Х-ло веде свою гру для підтримки свого квартального клована. Для х-ла клован- найкращий президент по факту.
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26.02.2025 15:35 Ответить
легетимн1сть 1 працездатн1сть для Укра1ни велика р1зниця
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26.02.2025 14:40 Ответить
Зе лжывый, как и опрос! 2% за 6 лет хаоса
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26.02.2025 14:51 Ответить
Те, що вважаємо владу легітимною владу - ще не означає, що їм довіряємо; а, тим більше, що за них проголосуємо. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskomu-doviryayut-menshe-40-ukrajinciv-opituvannya-50493241.html Це ж опитування Socishttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskomu-doviryayut-menshe-40-ukrajinciv-opituvannya-50493241.html показало, що більшість українців не довіряє президенту України Володимиру Зеленському. Дивіться інфографіку: майже 40% українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському, а 57% - не довіряють. Лідером довіри серед українців залишається колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якому довіряють 73.7% опитаних, не довіряють - 21.3%.



Фото: опитування Socis
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26.02.2025 15:25 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/vibori-prezidenta-ukrajini-za-kogo-b-progolosuvali-meshkanci-50493246.html Наразі беззаперечним переможцем у президентських перегонах залишається колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який досі не повідомив, чи висуватиме свою кандидатуру.
37.4% опитаних на виборах президента проголосували б за Залужного, а 21.9% - за чинного президента Володимира Зеленського. Ще 7.7% респондентів обрали б лідера Євросолідарності та колишнього президента Петра Порошенка, 4.4% - керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.



Фото: опитування Socis
На запитання: "якщо з різних причин, кандидат, якого ви обрали у попередньому питанні, не буде брати участь у виборах - за якого іншого кандидата ви готові віддати свій голос"? - респонденти відповіли так: 19.2% обрали Залужного, 9.7% - Буданова, 7.1% - командира Третьої штурмової бригади Андрія Білецького, а 5.5% - Зеленського.
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26.02.2025 15:36 Ответить
Позорисько. Давайте не будемо проводити вибори, а будемо тiльки проводити фейковi соцопитування.
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26.02.2025 15:40 Ответить
Млять! Естественно в Конституции не предусмотрены ситуации, когда президент сбежит или война затянется...
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26.02.2025 17:17 Ответить
Мене, особисто, цікавить, а як вважає Конституційний суд України. Саме для тлумачення Конституції і був він створений. І ще, всі якось забулися, що в нас парламентсько - президентська республіка, а отже президент вторинний, мабуть тому в Конституції про його продовження повноважень нічого конкретного не виписано.
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26.02.2025 18:53 Ответить
Боти налетіли. Він президент до закінчення війни. І скільки б ви множились, нікого це не їбе.
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26.02.2025 21:41 Ответить
 
 