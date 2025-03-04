Буданов вручил награды киберактивистам, сотрудничающим с военной разведкой, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов вручил ордена Богдана Хмельницкого III степени киберактивистам группы LASKA.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
"Это первый в истории ГУР случай, когда киберспециалисты из гражданского сектора получают государственные награды такого уровня за свой профессиональный вклад в укрепление национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, отмеченные киберактивисты сотрудничают с военной разведкой с первого дня полномасштабного вторжения России.
"Их мастерские действия в киберпространстве врага значительно снизили способности военно-промышленного комплекса государства-агрессора России, а также обеспечили получение критически важной информации", - отметили в ГУР.
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