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Буданов вручил награды киберактивистам, сотрудничающим с военной разведкой, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов вручил ордена Богдана Хмельницкого III степени киберактивистам группы LASKA.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Это первый в истории ГУР случай, когда киберспециалисты из гражданского сектора получают государственные награды такого уровня за свой профессиональный вклад в укрепление национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отмеченные киберактивисты сотрудничают с военной разведкой с первого дня полномасштабного вторжения России.

Буданов вручил награды киберактивистам группы LASKA
Буданов вручил награды киберактивистам группы LASKA

"Их мастерские действия в киберпространстве врага значительно снизили способности военно-промышленного комплекса государства-агрессора России, а также обеспечили получение критически важной информации", - отметили в ГУР.

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Буданов Кирилл (455) награда (1796) кибератака (178) ГУР (418)


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буданов де баканов
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04.03.2025 14:50 Ответить
В Києві, займається прибутковою діяльнісю(адвокатує) за дорого у ОПі... був би - дівчинкою, пішов би в проститутки.... Дуже любить багато заробляти....
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04.03.2025 14:54 Ответить
Дякуємо Козакам, за їх дієві результати, у протистоянні навалі московитів!!
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04.03.2025 14:52 Ответить
деньги раздали родственникам и знакомым
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04.03.2025 14:55 Ответить
https://x.com/RudijLis/status/1896855681132826735 Кінець епохи бідності вже настав, Зєлємськє луччій! 🥲
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04.03.2025 14:57 Ответить
 
 