ВСУ получат новые дроны-камикадзе NORD украинского производства, - Минобороны. ФОТО
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделения ВСУ беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства.
Об этом сообщили в ведомстве, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, беспилотники NORD - компактные и маневренные.
Дроны имеют усовершенствованную систему управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и "птички" в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
В Минобороны также рассказали, что такие летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах. Дроны NORD с боевой нагрузкой в несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час.
Всего в этом году на закупку FPV-дронов направят более 44 миллиардов гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо маю великі сумніви