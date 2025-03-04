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Новости Фото Производство дронов
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ВСУ получат новые дроны-камикадзе NORD украинского производства, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделения ВСУ беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства.

Об этом сообщили в ведомстве, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, беспилотники NORD - компактные и маневренные.

Дроны имеют усовершенствованную систему управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и "птички" в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

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Дроны-камикадзе NORD будут использовать Силы обороны

В Минобороны также рассказали, что такие летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах. Дроны NORD с боевой нагрузкой в несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час.

Всего в этом году на закупку FPV-дронов направят более 44 миллиардов гривен.

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Автор: 

Минобороны (9304) украинское оружие (161) дроны (3862)


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Калібр як в мінах?
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04.03.2025 15:45 Ответить
Цікаво ,а вони навідмінно від мін хоча б будуть свої функції виконувати ?
Бо маю великі сумніви
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04.03.2025 15:56 Ответить
Таке тендітне, але водночас смертельне. За декілька років з"являться мікродрони, які, як комахи, матимуть змогу залітати у фізіологічні отвори кацапських організмів і там здійснювати мікровибухи.
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04.03.2025 16:07 Ответить
Що,всі ГОшки та БФи посадив на бюджет? Чи тільки лизунчиків?
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04.03.2025 18:23 Ответить
 
 