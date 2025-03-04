ВСУ получат новые дроны-камикадзе NORD украинского производства, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделения ВСУ беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства.

Об этом сообщили в ведомстве, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, беспилотники NORD - компактные и маневренные.

Дроны имеют усовершенствованную систему управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и "птички" в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

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В Минобороны также рассказали, что такие летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах. Дроны NORD с боевой нагрузкой в несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час.

Всего в этом году на закупку FPV-дронов направят более 44 миллиардов гривен.

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