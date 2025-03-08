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Новости Фото Удар по предприятию в Богодухове
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Аварийно-спасательные работы в Богодухове завершены: 3 человека погибли и 7 ранены. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на гражданском предприятии в Богодухове на Харьковщине, возникший в результате российской атаки.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 8 марта четыре вражеских беспилотника атаковали гражданское предприятие в городе Богодухов. Произошел масштабный пожар на площади 2000 м кв.

По состоянию на 20:40 ликвидирован пожар и завершены аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате обстрела 3 человека погибли, еще 7 пострадали.

Сообщается, что на месте происшествия работало 56 спасателей, 13 единиц техники, в частности пиротехническое подразделение и кинологический расчет ГСЧС.

Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову

Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову

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Автор: 

обстрел (26850) Харьковская область (650) Богодуховский район (39) Богодухов (7)


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08.03.2025 23:09 Ответить
 
 