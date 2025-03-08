Аварийно-спасательные работы в Богодухове завершены: 3 человека погибли и 7 ранены. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на гражданском предприятии в Богодухове на Харьковщине, возникший в результате российской атаки.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 8 марта четыре вражеских беспилотника атаковали гражданское предприятие в городе Богодухов. Произошел масштабный пожар на площади 2000 м кв.



По состоянию на 20:40 ликвидирован пожар и завершены аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате обстрела 3 человека погибли, еще 7 пострадали.



Сообщается, что на месте происшествия работало 56 спасателей, 13 единиц техники, в частности пиротехническое подразделение и кинологический расчет ГСЧС.



















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