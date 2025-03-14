Рашисты нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге, 12 пострадавших, среди них два ребенка, повреждены дома и объекты бизнеса. ФОТО (обновлено)

Вечером 14 марта российские захватчики нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Количество пострадавших возросло до 12, среди них – два ребенка.

Об этом в Телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала. Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняются. До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов", - написал Лысак.

Впоследствии чиновник сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

"Предварительно, в Кривом Роге четверо пострадавших. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь", - написал глава ОГА.

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В 21:30 глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 8.

"По последним данным, в Кривом Роге 8 раненых. Из них пятеро госпитализированы. Состояние средней тяжести. Число пострадавших постоянно увеличивается", - написал он.

Также вследствие вражеской атаки повреждены 3 многоквартирных дома. Есть разрушение объектов бизнеса. Изуродованные городские коммуникации.

Пожары, возникшие из-за вражеской атаки, ликвидировали.

Обследование территории продолжается.

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В 22:06 Лисак сообщил, что количество пострадавших выросло до 11.

"Шесть человек, пострадавших из-за атаки на Кривой Рог, госпитализированы. У них черепно-мозговые травмы, ушибы, резаные раны. Всего пострадавших уже 11", - рассказал чиновник.

Из-за атаки РФ в городе изуродованы 4 многоквартирных и столько же частных домов.

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В 22:43 Лисак сообщил, что количество пострадавших возросло до 12. Среди пострадавших два ребенка. Это дети 2 и 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге прогремели взрывы.

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