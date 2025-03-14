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Новости Фото Ракетная атака на Кривой Рог
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Рашисты нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге, 12 пострадавших, среди них два ребенка, повреждены дома и объекты бизнеса. ФОТО (обновлено)

Вечером 14 марта российские захватчики нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Количество пострадавших возросло до 12, среди них – два ребенка.

Об этом в Телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала. Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняются. До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов", - написал Лысак.

атака на Кривой Рог

Впоследствии чиновник сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

"Предварительно, в Кривом Роге четверо пострадавших. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь", - написал глава ОГА.

Обновленная информация

В 21:30 глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 8.

"По последним данным, в Кривом Роге 8 раненых. Из них пятеро госпитализированы. Состояние средней тяжести. Число пострадавших постоянно увеличивается", - написал он.

Также вследствие вражеской атаки повреждены 3 многоквартирных дома. Есть разрушение объектов бизнеса. Изуродованные городские коммуникации.

Пожары, возникшие из-за вражеской атаки, ликвидировали.

Обследование территории продолжается.

Обновленная информация

В 22:06 Лисак сообщил, что количество пострадавших выросло до 11.

"Шесть человек, пострадавших из-за атаки на Кривой Рог, госпитализированы. У них черепно-мозговые травмы, ушибы, резаные раны. Всего пострадавших уже 11", - рассказал чиновник.

Из-за атаки РФ в городе изуродованы 4 многоквартирных и столько же частных домов.

обстріл Кривого Рогу 14 березня

обстріл Кривого Рогу 14 березня

Обновленная информация

В 22:43 Лисак сообщил, что количество пострадавших возросло до 12. Среди пострадавших два ребенка. Это дети 2 и 15 лет. 

обстріл Кривого Рогу 14 березня

обстріл Кривого Рогу 14 березня

обстріл Кривого Рогу 14 березня

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге прогремели взрывы.

Читайте также: Взрывы прогремели в Кривом Роге: Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города

Автор: 

Кривой Рог (1389) обстрел (26942) Днепропетровская область (3896) Криворожский район (108) война в Украине (3546)


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Топ комментарии
+7
100% попадание куда? По жилому кварталу? По дороге? По пустырям?
Балистику могут сбивать только Петриоты - их у нас всего несколько комплексов - по 2 на Киев, Одессу, Днепр и все.
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14.03.2025 21:49
+6
Був би Порошенко, пуйло і досі скиглив би про мінські угоди
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14.03.2025 21:52
+5
Москва має відповісти... але є Єрмак не дозволяє.
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14.03.2025 21:24
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Бо Україна, як одна найпотужніших ракетних держав світу мала би за таке вже стерти Москву з лиця землі. А не так, що було дописом вище.
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14.03.2025 22:37 Ответить
Доречі пан президент вже зробив заяву про успішне випробування балістичної ракети на відстань у 1000 км.Отже не тільки Москва а і інші об'єкти мають бути під прицілом.Хоча саме Москва має стати приоритетним та показовим об'єктом,це звісно за умови,що заяви не були брехливими.
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15.03.2025 15:17 Ответить
янелох напише завтра тобі відосик у відповідь.
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14.03.2025 22:31 Ответить
Мені не треба бо я їх не дивлюсь принципово
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14.03.2025 22:41 Ответить
пво там вообще нет,как я понял... пуляют куда хотят и всегда 100% попадание...
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14.03.2025 21:04 Ответить
100% попадание куда? По жилому кварталу? По дороге? По пустырям?
Балистику могут сбивать только Петриоты - их у нас всего несколько комплексов - по 2 на Киев, Одессу, Днепр и все.
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14.03.2025 21:49 Ответить
Иметь такую инфу значит есть допуск, а если есть допуск то информирован о ответственности.
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14.03.2025 22:31 Ответить
Это секрет полишинеля. О каждом поставленном нам Петриоте сообщается в прессе что у нас, что на Западе. Сколько у нас этих комплексов кацапы знают в точности.
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14.03.2025 22:34 Ответить
Дислокация, расположение даже в таком размытом виде.
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14.03.2025 22:48 Ответить
Їх на гугл мапс було цілий рік видно
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15.03.2025 00:25 Ответить
Не смешите. Об этом рашисты знают прекрасно.
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15.03.2025 01:39 Ответить
Я о том шо вы написали. Люди которым это известно, такого в открытом доступе не пишут.
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15.03.2025 08:44 Ответить
Москва має відповісти... але є Єрмак не дозволяє.
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14.03.2025 21:24 Ответить
Ну як би кожного дня туди щось летить, чи вам про це не розказують.
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14.03.2025 22:30 Ответить
Був би Порошенко, пуйло і досі скиглив би про мінські угоди
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14.03.2025 21:52 Ответить
А скиглити це те саме що трощити мирних людей тільки за те, що ZVO , їхній ЗЕмєля, став боневтіком?
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14.03.2025 23:09 Ответить
й Боневтіком тільки заради намародерити ? Боневтік на смозабезпеченні свого майбутнього
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14.03.2025 23:11 Ответить
Ресторан 'Святошин'. Мой микрорайон 🤬
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14.03.2025 22:06 Ответить
Є у тебе конкурент - наводиш на нього русняву ракету, кажеш, що там весь блок НАТО зараз засідає і ще два полка ЗСУ - ****, і нема в тебе більше конкурента. А раша потім у себе "знищено базу нато і 100500 негрів на абрамсах".
Я 100% впевнений що якась **** тупо навела для своїх цілей.
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15.03.2025 00:11 Ответить
"кажеш" при наведенні не працює. русня вимагає у своїх агентів фоток-підтверджень. Це свідомий теракт русні, а не помилка.
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15.03.2025 00:27 Ответить
Це той що на Вечірньому бульварі???
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15.03.2025 13:24 Ответить
Бити по москві кожен день.
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14.03.2025 23:08 Ответить
Як кацапня вважає що тим що бомбмть Кривий ріг якимось чином засмутить Янелоха, то це марево, Цій гнилій і брехливвй ісирті насрати на Кпиворіжців, так як і на Українців і Україну, взагалі. Це манкурт, ********
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15.03.2025 07:34 Ответить
 
 