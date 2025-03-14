Россияне второй раз за день нанесли удары КАБами по Херсону, один человек погиб, еще пять - ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)
Российские захватчики второй раз за день пятницы, 14 марта, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Херсону. В результате атаки РФ один человек погиб, еще пять человек получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник рассказал, что одна из управляемых российских авиабомб попала в жилой квартал. Вследствие вражеского удара в Центральном районе города горит частный дом.
Сейчас информация о пострадавших и масштабы разрушений устанавливается.
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В свою очередь, глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще три ранены.
"Враг снова ударил по Херсону из авиации. Одна из КАБов "прилетел" в Центральный район. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Две женщины 1967 и 1989 г.р. с минно-взрывными травмами обратились к врачам", - написал чиновник.
Впоследствии Мрочко сообщил, что 57-летняя херсонка претерпела контузию, получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча. Она доставлена в больницу.
Также он сообщил, что под удар попала территория одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. В админздании выбиты окна, в складских помещениях – двери.
Пострадали окрестные дома и одна из ветклиник.
В 22:50 Мрочко сообщил, что медицинскую помощь оказали еще одному раненому в результате вражеских авиаударов по Херсонской громаде. В Днепровском районе 19-летний парень получил взрывную травму и резаные раны.
В 22:57 Мрочко сообщил о еще одном пострадавшем херсонце в результате "прилета" КАБа.
"Он получил взрывную травму и осколочные ранения. Медики оказали пострадавшему помощь на месте", - рассказал чиновник.
Напомним, что 14 марта после обеда российские войска сбросили КАБ на центр Херсона. Повреждено много зданий, пострадал 23-летний парень, 50-летняя женщина и 49-летний мужчина.
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Єдиний можливий варіант - перешкодити коректному прийому супутникового сигналу, який необхідний для визначення координат бомби в просторі.
В КАБах росіяни вже тривалий час використовують свій найвідоміший антенний приймач CRPA (controlled reception pattern antenna - антена з контрольованою спрямованістю прийому) під назвою "Комета".
Більше того, вони постійно його вдосконалюють, щоб обійти зусилля систем радіоелектронної боротьби. Зокрема, періодично збільшується кількість антен в приймачі, яких станом на зараз вже 12.
Хибний сигнал від РЕБу імітує супутниковий сигнал і або пригнічує, або підміняє його (так званий спуфінг). Це все спрямоване на те, щоб збити КАБ з курсу і він не влучив у ціль.
Засобами радіоелектронної боротьби для успішного придушування сигналу КАБів треба наситити ділянку фронту на певну глибину, орієнтовно до 40 км, і до того ж правильно розподілити їх в просторі.
За словами Кухаренка, українським виробникам вдалося зробити кілька речей: наситити лінію фронту значною кількістю засобів РЕБ, розробити централізовану систему керування та напрацювати адміністративні заходи, зокрема, забезпечити РЕБ безперебійним живленням та охороною.
Ще минулого року фахівець із систем РЕБ та зв'язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") наголошував на тому, як складно розробити і змонтувати ефективну систему радіоперешкод для придушення КАБів.
"Чи можна це зробити технічно? Можна. Для цього треба прифронтову зону на 10 км углиб заставити сіткою точок придушення навігації, потужністю 50-100 Вт кожна з круговою антеною. Такий процес ускладнює необхідність монтажу третини пристроїв буквально на нулі".
"Проблема з КАБами не тільки в тому, щоб заглушити їх. Навіть "осліплена" багатокілограмова бомба кудись впаде, цілком ймовірно, що і на цивільні об'єкти. Що з цим робити - поки що невідомо".
Найефективнішим рішенням для боротьби з КАБами - які по суті є доволі дешевим і масовим продуктом російського ВПК - залишається знищення не самої бомби, а літака-носія.
Cтаном на зараз можливість України збивати "лучника" - російські літаки-бомбардувальники - доволі обмежена.