Россияне второй раз за день нанесли удары КАБами по Херсону, один человек погиб, еще пять - ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские захватчики второй раз за день пятницы, 14 марта, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Херсону. В результате атаки РФ один человек погиб, еще пять человек получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что одна из управляемых российских авиабомб попала в жилой квартал. Вследствие вражеского удара в Центральном районе города горит частный дом.

Сейчас информация о пострадавших и масштабы разрушений устанавливается.

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В свою очередь, глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще три ранены.

"Враг снова ударил по Херсону из авиации. Одна из КАБов "прилетел" в Центральный район. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Две женщины 1967 и 1989 г.р. с минно-взрывными травмами обратились к врачам", - написал чиновник.

Впоследствии Мрочко сообщил, что 57-летняя херсонка претерпела контузию, получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча. Она доставлена ​​в больницу.

Также он сообщил, что под удар попала территория одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. В админздании выбиты окна, в складских помещениях – двери.

Пострадали окрестные дома и одна из ветклиник.

В 22:50 Мрочко сообщил, что медицинскую помощь оказали еще одному раненому в результате вражеских авиаударов по Херсонской громаде. В Днепровском районе 19-летний парень получил взрывную травму и резаные раны.

В 22:57 Мрочко сообщил о еще одном пострадавшем херсонце в результате "прилета" КАБа.

"Он получил взрывную травму и осколочные ранения. Медики оказали пострадавшему помощь на месте", - рассказал чиновник.

Напомним, что 14 марта после обеда российские войска сбросили КАБ на центр Херсона. Повреждено много зданий, пострадал 23-летний парень, 50-летняя женщина и 49-летний мужчина.

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