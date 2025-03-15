Ночью оккупанты нанесли авиаудар по Херсону: погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате попадания КАБа по жилому дому погиб 43-летний мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Херсона.
Российские захватчики атаковали Херсон КАБами, один из которых попал в жилой дом. Под завалами оказался 43-летний мужчина. Спасатели быстро достали херсонца из-под обломков, но, к сожалению, без признаков жизни.
Также на месте попадания возникло два пожара: горел жилой дом и хозяйственная постройка. Пожары оперативно ликвидированы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль