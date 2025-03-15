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Ночью оккупанты нанесли авиаудар по Херсону: погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате попадания КАБа по жилому дому погиб 43-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Херсона.

Российские захватчики атаковали Херсон КАБами, один из которых попал в жилой дом. Под завалами оказался 43-летний мужчина. Спасатели быстро достали херсонца из-под обломков, но, к сожалению, без признаков жизни.

Также на месте попадания возникло два пожара: горел жилой дом и хозяйственная постройка. Пожары оперативно ликвидированы.

Также смотрите: Россияне сбросили КАБ на центр Херсона: трое раненых, повреждены медучреждения, магазины, офисы, автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Херсон
Херсон
Херсон
Херсон
Херсон

Автор: 

обстрел (26942) Херсон (2796) Херсонская область (4724) Херсонский район (231)


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