Ночью оккупанты нанесли авиаудар по Херсону: погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате попадания КАБа по жилому дому погиб 43-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Херсона.

Российские захватчики атаковали Херсон КАБами, один из которых попал в жилой дом. Под завалами оказался 43-летний мужчина. Спасатели быстро достали херсонца из-под обломков, но, к сожалению, без признаков жизни.

Также на месте попадания возникло два пожара: горел жилой дом и хозяйственная постройка. Пожары оперативно ликвидированы.

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