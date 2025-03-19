РФ атаковала "шахедами" Полтавщину: поврежден склад предприятия. ФОТО
Сегодня, 19 марта 2025 года, ночью Полтавщину в очередной раз атаковали вражеские беспилотники. В области работала ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОВА.
Как отмечается, обломками БПЛА в Миргородском районе повреждено складское помещение одного из предприятий. К счастью, пострадавших нет. Также произошло возгорание. Пожар уже ликвидирован.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.
А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.
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