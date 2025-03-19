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РФ атаковала "шахедами" Полтавщину: поврежден склад предприятия. ФОТО

Сегодня, 19 марта 2025 года, ночью Полтавщину в очередной раз атаковали вражеские беспилотники. В области работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОВА.

Как отмечается, обломками БПЛА в Миргородском районе повреждено складское помещение одного из предприятий. К счастью, пострадавших нет. Также произошло возгорание. Пожар уже ликвидирован.

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последствия атаки на Полтавщину 19 марта 2025 г.
последствия атаки на Полтавщину 19 марта 2025 г.
последствия атаки на Полтавщину 19 марта 2025 г.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Автор: 

Шахед (964) Полтавская область (1147)


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