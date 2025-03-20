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Новости Фото Утраты Украины
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В бою за Украину погиб выпускающий редактор сайта ТСН, воин 3 ОШБр Дмитрий Бендиков. ФОТО

18 марта 2025 года во время выполнения боевого задания на востоке Украины погиб выпускающий редактор сайта TSN.ua, военнослужащий 3-й ОШБр Дмитрий Бендиков. Он стал 102-м медийщиком, который погиб на войне РФ против Украины.

О гибели коллеги и сотрудника сообщил сайт TSN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Дмитрий Бендиков погиб на востоке Украины, откуда он был родом. Он прослужил в Третьей штурмовой бригаде менее года, мобилизовавшись в июле 2024 года.

До этого он почти чуть больше года работал выпускающим редактором сайта TSN.ua в 1+1 media.

Коллеги вспоминают его как полного оптимизма, энергичного и интересного человека, который очень любил свою работу, жил журналистикой и посвятил этой профессии большую часть своей жизни.

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Журналист Дмитрий Бендиков погиб в бою на востоке Украины

"Наш Дима на щите. Это самые тяжелые слова, которые я должна сказать. Дима родом с востока Украины, там он и погиб. Он отвоевывал кусок земли, где сам родился, и за эту землю отдал свою жизнь. Он наш Друг, наш Коллега, наш Защитник. Во все времена он всегда с улыбкой, всегда умел пошутить и найти слова, которые всех заставляли улыбаться и видеть позитив. Мы все ждали его возвращения с фронта, а он шутил: "Ну, Трамп же обещал закончить войну за 24 часа, так еще подождите". Дима - это человек света, человек позитива, человек, который никогда никого не оставит", - рассказала руководитель TSN.ua Светлана Панюшкина.

У Дмитрия осталась пожилая мама.

По данным Института массовой информации, журналист Дмитрий Бедников стал 102-м в списке погибших медийщиков, которых убила РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Редакция Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования семье погибшего защитника.

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Журналист Дмитрий Бендиков погиб в бою на востоке Украины
Журналист Дмитрий Бендиков погиб в бою на востоке Украины
Журналист Дмитрий Бендиков погиб в бою на востоке Украины
Журналист Дмитрий Бендиков погиб в бою на востоке Украины

Автор: 

журналистика (3289) ТСН (17) потери (4379) 3-я Отдельная штурмовая бригада (414) война в Украине (3679)


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20.03.2025 17:29 Ответить
Гарний якій ...Герою Слава !!!🙏💙💛😢
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20.03.2025 17:30 Ответить
Гіркі сльози, хлопчику... Щирі співчуття мамі...
Простіть нас... Ми в вічному боргу перед вами
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20.03.2025 17:32 Ответить
справжня Людина серед гівноплюсів. Царство Небесне!!
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20.03.2025 18:03 Ответить
Вічна пам,ять Герою співчуття родині
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20.03.2025 18:17 Ответить
Не працюйте на Г+Г! Це небезпечно для життя!
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20.03.2025 20:08 Ответить
😢😢😢😢😢😭🥰
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20.03.2025 20:54 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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22.03.2025 18:08 Ответить
 
 