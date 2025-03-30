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Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
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Враг атаковал "Шахедами" Полтавскую область: повреждены дом, админздание и ЛЭП. Есть обесточивание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ в очередной раз пытались атаковать Полтавщину ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

Как отмечается, ночью по вражеским целям в области работала ПВО.

Последствия

В результате падения обломков в Полтавском районе было зафиксировано возгорание сухой травы на открытой местности. Также обломками были повреждены кровля и остекление частного дома. Незначительные повреждения получили административное здание детского лагеря и линия электропередач. Без света остались 16 абонентов.

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Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Из-за происшествия легкие травмы получила женщина, которой медики оказали помощь на месте.

последствия атаки на Полтавщину
последствия атаки на Полтавщину
последствия атаки на Полтавщину
последствия атаки на Полтавщину
последствия атаки на Полтавщину
последствия атаки на Полтавщину

По данным Воздушных сил, всего было сбито 65 из 111 "Шахедов", еще 35 дронов - локально потеряны.

Автор: 

Шахед (957) Полтавская область (1147) Полтавский район (38)


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А 11 прилетіли за адресами?
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30.03.2025 09:34 Ответить
Зате Україна притримуєтся енергетичного перемиря в той час як ворог все знищує ,понадпідписували єрмаки, що їм Україна понад усе власна дупа.
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30.03.2025 09:36 Ответить
 
 