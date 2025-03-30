Враг атаковал "Шахедами" Полтавскую область: повреждены дом, админздание и ЛЭП. Есть обесточивание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ в очередной раз пытались атаковать Полтавщину ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

Как отмечается, ночью по вражеским целям в области работала ПВО.

Последствия

В результате падения обломков в Полтавском районе было зафиксировано возгорание сухой травы на открытой местности. Также обломками были повреждены кровля и остекление частного дома. Незначительные повреждения получили административное здание детского лагеря и линия электропередач. Без света остались 16 абонентов.

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Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Из-за происшествия легкие травмы получила женщина, которой медики оказали помощь на месте.













По данным Воздушных сил, всего было сбито 65 из 111 "Шахедов", еще 35 дронов - локально потеряны.