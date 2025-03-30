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Новости Фото Обстрелы Купянска
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Россияне ударили КАБом по Купянску: пострадали 4 человека. ФОТОрепортаж

Вечером 30 марта российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на центр Купянска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В результате попадания в жилой 5-этажный дом пострадала 53-летняя женщина, 61-летняя женщина и 27-летний мужчина.

Последствия обстрела Купянска'янська

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека пострадали в результате вражеского обстрела Купянска. ФОТО

Под завалами могут находиться люди.

Также загорелся автомобиль, еще пять авто - повреждены.

В результате российского обстрела загорелся автомобиль, еще пять авто - повреждены.

Обновление

По состоянию на 20:40 количество пострадавших возросло до 4 человек. Медики оказали помощь 68-летней женщине, у которой была острая реакция на стресс.

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Наслідки російського обстрілу Куп'янська

Росіяни вдарили КАБом по центру Куп'янська

Центр Куп'янська після удару російського КАБа

Автор: 

обстрел (26982) КАБ (352) Харьковская область (734) Купянский район (147) Купянск (619) война в Украине (3624)


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Ударів у відповідь традиційно не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійських вилупків.
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30.03.2025 19:31 Ответить
Геноцид варварів проти мирних громадян не припиняєтся ,де відповідь? ворог розуміє тільки силу.
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30.03.2025 19:54 Ответить
Интересно, а в Купянске успели провести тендер на саженцы цветов, как в Изюме, или нет?
Эти города почти рядом, почему бы и нет. В городах должно быть красиво!

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30.03.2025 21:34 Ответить
 
 