Россияне ударили КАБом по Купянску: пострадали 4 человека. ФОТОрепортаж

Вечером 30 марта российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на центр Купянска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В результате попадания в жилой 5-этажный дом пострадала 53-летняя женщина, 61-летняя женщина и 27-летний мужчина.

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Под завалами могут находиться люди.

Также загорелся автомобиль, еще пять авто - повреждены.

Обновление

По состоянию на 20:40 количество пострадавших возросло до 4 человек. Медики оказали помощь 68-летней женщине, у которой была острая реакция на стресс.

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