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Россияне ударили КАБом по Купянску: пострадали 4 человека. ФОТОрепортаж
Вечером 30 марта российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на центр Купянска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате попадания в жилой 5-этажный дом пострадала 53-летняя женщина, 61-летняя женщина и 27-летний мужчина.
Под завалами могут находиться люди.
Также загорелся автомобиль, еще пять авто - повреждены.
Обновление
По состоянию на 20:40 количество пострадавших возросло до 4 человек. Медики оказали помощь 68-летней женщине, у которой была острая реакция на стресс.
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Эти города почти рядом, почему бы и нет. В городах должно быть красиво!