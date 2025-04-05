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Новости Фото Возвращение с окупации
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Еще 45 украинцев вернулись с временно оккупированной территории, самой старшей 93 года, - Лубинец. ФОТОРЕПОРТАЖ

Благодаря слаженной работе Офиса Омбудсмана Украины, госорганов, гуманитарных организаций и международных партнеров удалось обеспечить безопасное возвращение 45 граждан Украины с ВОТ, а также с территорий РФ и РБ.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Для многих из них это стало единственной возможностью избежать опасности, связанной с ущемлением прав, недостаточным доступом к медицинской помощи, давлением и риском для жизни со стороны оккупационных администраций.

Среди эвакуированных - лица, которые нуждались в особых условиях для безопасного перемещения:

  • маломобильные и тяжелобольные граждане. Они не имели физической возможности самостоятельно покинуть ВОТ.
  • 10 человек нуждались в неотложном лечении, имели тяжелые хронические заболевания;
  • для 23-х человек была организована эвакуация с привлечением специализированного транспорта и медицинского сопровождения.

Подавляющее большинство вернувшихся - лица пожилого возраста.

Самой старшей гражданке - 93 года. Кроме этого, мы вернули украинцев, которые нуждались в правовой поддержке и сопровождении, ведь потеряли личные документы и не имели возможности самостоятельно пересечь границу.

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45 украинцев вернулись из ВОТ
45 украинцев вернулись из ВОТ
45 украинцев вернулись из ВОТ
45 украинцев вернулись из ВОТ
45 украинцев вернулись из ВОТ
45 украинцев вернулись из ВОТ
45 украинцев вернулись из ВОТ
45 украинцев вернулись из ВОТ
45 украинцев вернулись из ВОТ
45 украинцев вернулись из ВОТ

"Отмечу, что часть украинцев, которые уже на подконтрольной территории Украины, подвергались преследованиям со стороны оккупационных администраций. В частности, семья, отца которой похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб", - подчеркнул Лубинец.

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Именно поэтому выезд из ВОТ - это спасение от системного давления, угрозы для жизни и здоровья гражданских. Акцентирую, что Офис Омбудсмана во взаимодействии с госорганами, гуманитарными структурами и международными партнерами обеспечивает координацию эвакуационных мероприятий, правовое сопровождение и помощь гражданам, оказавшимся в условиях оккупации.

Лубинец назвал это примером такого взаимодействия - реализация совместного проекта с Международным благотворительным фондом "Каритас Украины", в рамках которого с начала февраля по апрель 2025 года помощь получили 148 человек. Это дети, взрослые и пожилые люди. Им была оказана финансовая поддержка, обеспечен проезд, юридическое консультирование и психологическая помощь.

"Благодарен всем, кто приобщается к этому важному делу! Призываю партнеров продолжать объединять усилия для защиты каждого гражданина Украины!" - призвал омбудсмен.

Куда обращаться, если Вы или Ваши родные нуждаются в помощи в выезде из ВОТ

  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • на электронную почту: [email protected];
  • на горячую линию: 0800-50-17-20; 044-299-74-08.

Автор: 

оккупация (10133) возврат (214) Лубинец Дмитрий (459)


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Мабуть, ота, з ОПУ верещук, їх на шатлах привезла??
За власний кошт!?! Вона ж готувала ЗАХИСТ, як особа на посаді, віце-прем'єр міністр КМУ, Українців і України!?!?
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05.04.2025 19:04 Ответить
Скільки рашизм приніс біди на нашу землю і чому ніхто не прикончить найогиднішу істоту на землі терориста путіна ?
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05.04.2025 19:09 Ответить
Ну як можуть повернути з окупованої території працівники Офісу Омбудсмана України? Вони туди їздять? Просто кацапи відправили людей похилого віку і інвалідів, щоб не платити пенсії, а Офіс Омбудсмана України тут як ту - ми це зробили. А як?
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05.04.2025 19:10 Ответить
Мені теж цікаво як. Через який кордон вони повернулися. Чому немає деталей?
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05.04.2025 19:35 Ответить
Майже 130 тис. ВПО вимушено повернулись у зони бойових дій чи на тимчасово окуповані території, - депутат Ткаченко

Але це не патріотична інформація - ТРЕБА ПАЗІТІВ - ПАБЄДИ І ПОТУЖНОСТІ
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05.04.2025 19:20 Ответить
 
 