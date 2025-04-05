Еще 45 украинцев вернулись с временно оккупированной территории, самой старшей 93 года, - Лубинец. ФОТОРЕПОРТАЖ

Благодаря слаженной работе Офиса Омбудсмана Украины, госорганов, гуманитарных организаций и международных партнеров удалось обеспечить безопасное возвращение 45 граждан Украины с ВОТ, а также с территорий РФ и РБ.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Для многих из них это стало единственной возможностью избежать опасности, связанной с ущемлением прав, недостаточным доступом к медицинской помощи, давлением и риском для жизни со стороны оккупационных администраций.

Среди эвакуированных - лица, которые нуждались в особых условиях для безопасного перемещения:

маломобильные и тяжелобольные граждане. Они не имели физической возможности самостоятельно покинуть ВОТ.

10 человек нуждались в неотложном лечении, имели тяжелые хронические заболевания;

для 23-х человек была организована эвакуация с привлечением специализированного транспорта и медицинского сопровождения.

Подавляющее большинство вернувшихся - лица пожилого возраста.

Самой старшей гражданке - 93 года. Кроме этого, мы вернули украинцев, которые нуждались в правовой поддержке и сопровождении, ведь потеряли личные документы и не имели возможности самостоятельно пересечь границу.

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"Отмечу, что часть украинцев, которые уже на подконтрольной территории Украины, подвергались преследованиям со стороны оккупационных администраций. В частности, семья, отца которой похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб", - подчеркнул Лубинец.

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Именно поэтому выезд из ВОТ - это спасение от системного давления, угрозы для жизни и здоровья гражданских. Акцентирую, что Офис Омбудсмана во взаимодействии с госорганами, гуманитарными структурами и международными партнерами обеспечивает координацию эвакуационных мероприятий, правовое сопровождение и помощь гражданам, оказавшимся в условиях оккупации.

Лубинец назвал это примером такого взаимодействия - реализация совместного проекта с Международным благотворительным фондом "Каритас Украины", в рамках которого с начала февраля по апрель 2025 года помощь получили 148 человек. Это дети, взрослые и пожилые люди. Им была оказана финансовая поддержка, обеспечен проезд, юридическое консультирование и психологическая помощь.

"Благодарен всем, кто приобщается к этому важному делу! Призываю партнеров продолжать объединять усилия для защиты каждого гражданина Украины!" - призвал омбудсмен.

Куда обращаться, если Вы или Ваши родные нуждаются в помощи в выезде из ВОТ