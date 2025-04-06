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Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
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Рашисты атаковали "шахедами" Сумы: 8 попаданий, повреждено предприятие. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 апреля 2025 года, ночью враг атаковал "шахедами" гражданскую инфраструктуру города Сумы. Зафиксировано 8 попаданий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

Предварительно, травмированных и жертв нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больнице умер мужчина, раненный во время атаки РФ на Сумы 24 марта

последствия атаки на Сумы
последствия атаки на Сумы
последствия атаки на Сумы
последствия атаки на Сумы

Последствия атаки ликвидируются соответствующими аварийно-спасательными службами.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Автор: 

Сумская область (3102) Сумы (1141) Шахед (976) Сумский район (176)


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***** завали, обосцанная ты шлюха
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06.04.2025 08:50 Ответить
а ти знаєш що гітлер був жидом? як тепер ти жити будеш ?
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06.04.2025 09:08 Ответить
Як всі ми знаємо на Сумщині шахеди не збивають
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07.04.2025 04:57 Ответить
 
 