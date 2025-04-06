Рашисты атаковали "шахедами" Сумы: 8 попаданий, повреждено предприятие. ФОТОрепортаж
Сегодня, 6 апреля 2025 года, ночью враг атаковал "шахедами" гражданскую инфраструктуру города Сумы. Зафиксировано 8 попаданий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.
Предварительно, травмированных и жертв нет.
Последствия атаки ликвидируются соответствующими аварийно-спасательными службами.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
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