Последствия вражеской атаки на Купянск: двое пострадавших, повреждены частные и многоэтажные дома. ФОТОрепортаж
Сегодня, 6 апреля, российская авиация сбросила авиабомбы на жилые кварталы Купянска на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие, возникли пожары.
Последствия вражеской атаки показали в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, пострадали два человека: 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.
В результате попадания авиабомбы в 9-этажку загорелись 6 балконов и 4 квартиры жилого дома, общей площадью 100 кв.м. По другому адресу горел жилой дом и надворные застройки на площади 200 кв.м. Также повреждены частные и многоэтажные жилые дома.
Отмечается, что к ликвидации последствий массированного авиаудара привлекались спасатели и медики ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты ударили КАБом по Купянску Харьковской области.
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