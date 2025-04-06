Россияне били по Днепропетровской области БпЛА, артиллерией и КАБами, пострадали 3 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж
6 апреля российские войска наносили удары артиллерией, БпЛА и КАБами по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Ударные БпЛА и артиллерию в течение дня использовал агрессор против мирных жителей Никопольщины. Целился по районному центру и Покровской громаде", - написал Лысак.
В районе повреждены кафе, четыре частных дома. Задело два газопровода и линию электропередач. Люди уцелели.
После обеда российские войска совершили авиаудар КАБом по Новопавловской громаде на Синельниковщине.
По предварительной информации, пострадали три человека.
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Лише прокручує гроші, наживаючись на контрактах, які ніхто виконувати не збирався.