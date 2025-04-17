Поляка, который вывозил из Украины мужчин призывного возраста, приговорили к 5 годам, - ГПСУ. ФОТО

На Волыни приговорили к 5 годам лишения свободы 43-летнего жителя Люблинского воеводства Польши, который вывозил из Украины мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"20 февраля этого года в пункте пропуска "Ягодин" пограничники Волынского отряда обнаружили 53-летнего жителя города Владимир в спальном отсеке грузового автомобиля Volvo под управлением упомянутого водителя. Он попытался незаконно попасть за границу, заплатив польскому "перевозчику" 2000 долларов США", - говорится в сообщении.

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В ходе расследования выяснилось, что поляка в прошлом году уже привлекали к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 332 УКУ.

Так, Старосамборский райсуд Львовщины объявил приговор и признал его виновным в попытке незаконной переправки лиц через госграницу в пункте пропуска "Нижанковичи". Тогда ему назначили наказание в виде штрафа в сумме 204 000 грн.

"На этот раз для иностранца история закончилась реальным сроком заключения. Приговор вступает в законную силу через 30 суток после объявления", - добавили в ГПСУ.

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