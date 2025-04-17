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Военнослужащий хотел переправить уклониста за $8 тысяч: он задержан на Волыни, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В поселке Ратно правоохранители задержали 22-летнего военнослужащего, который за $8 тысяч обещал помочь мужчине незаконно пересечь государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Волыни задержали военнослужащего за организацию нелегального пересечения границы

Как установили следователи, подозреваемый планировал доставить "клиента" к пограничной полосе, передать координаты для перехода, данные о патрулях и инструмент для разрезания ограждения. Далее мужчина должен был самостоятельно перейти границу в направлении Румынии или Польши.

По месту жительства подозреваемого провели санкционированный обыск. Ему уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Задержание произошло в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), под процессуальным руководством Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

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На Волыни задержали военнослужащего за организацию нелегального пересечения границы
На Волыни задержали военнослужащего за организацию нелегального пересечения границы

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) военнослужащие (6134) уклонисты (829) Волынская область (996)


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Молодий,таблички ділення ще не вивчив
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17.04.2025 15:19 Ответить
зарано повірив у себе та свої можливості
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17.04.2025 15:37 Ответить
не поширюйте всякий брєд, підставили хлопця
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19.04.2025 23:09 Ответить
 
 