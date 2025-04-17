Военнослужащий хотел переправить уклониста за $8 тысяч: он задержан на Волыни, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В поселке Ратно правоохранители задержали 22-летнего военнослужащего, который за $8 тысяч обещал помочь мужчине незаконно пересечь государственную границу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как установили следователи, подозреваемый планировал доставить "клиента" к пограничной полосе, передать координаты для перехода, данные о патрулях и инструмент для разрезания ограждения. Далее мужчина должен был самостоятельно перейти границу в направлении Румынии или Польши.
По месту жительства подозреваемого провели санкционированный обыск. Ему уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Задержание произошло в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), под процессуальным руководством Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны.
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