Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены: одна погибшая, 26 пострадавших, среди них - четверо детей. ФОТОрепортаж
Аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара по Запорожью днем 22 апреля завершены.
Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате российского удара по городу погибла 69-летняя женщина, ранены 26 человек, в том числе четверо детей.
Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице под наблюдением медиков.
Психологи ГСЧС оказали помощь 47 гражданам, из них - трем детям.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий22.04.2025 17:20 Ответить Мне нравится 0
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