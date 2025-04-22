Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены: одна погибшая, 26 пострадавших, среди них - четверо детей. ФОТОрепортаж

Аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара по Запорожью днем 22 апреля завершены.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российского удара по городу погибла 69-летняя женщина, ранены 26 человек, в том числе четверо детей.

Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице под наблюдением медиков.

Психологи ГСЧС оказали помощь 47 гражданам, из них - трем детям.

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