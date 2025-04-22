МИД об авиаударе по Запорожью: Это целенаправленное убийство мирного населения. ВИДЕО
В МИД Украины отреагировали на сегодняшний вражеский авиаудар по Запорожью, подчеркнув, что Россия целенаправленно убивает мирное население.
Об этом говорится в заметке МИД в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Так, в МИД отметили, что сегодня около 11:30 Россия сбросила на Запорожье две управляемые авиационные бомбы, в результате чего возник пожар.
Также в результате атаки погибла женщина, по меньшей мере, 23 человека получили ранения, среди которых четверо детей. Кроме того, 14-летний парень находится в тяжелом состоянии. Также госпитализирован 4-летний ребенок.
"Россия продолжает день за днем выбирать войну, бомбардировку за бомбардировкой. Это целенаправленное убийство мирного населения. И не остановится - пока ее не остановят", - заявили в МИД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль