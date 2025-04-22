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МИД об авиаударе по Запорожью: Это целенаправленное убийство мирного населения. ВИДЕО

В МИД Украины отреагировали на сегодняшний вражеский авиаудар по Запорожью, подчеркнув, что Россия целенаправленно убивает мирное население.

Об этом говорится в заметке МИД в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Так, в МИД отметили, что сегодня около 11:30 Россия сбросила на Запорожье две управляемые авиационные бомбы, в результате чего возник пожар.

Также в результате атаки погибла женщина, по меньшей мере, 23 человека получили ранения, среди которых четверо детей. Кроме того, 14-летний парень находится в тяжелом состоянии. Также госпитализирован 4-летний ребенок.

"Россия продолжает день за днем выбирать войну, бомбардировку за бомбардировкой. Это целенаправленное убийство мирного населения. И не остановится - пока ее не остановят", - заявили в МИД.

Смотрите: Рашисты ударили по Запорожью: погибла женщина, 26 человек пострадали, в том числе - четверо детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Запорожье (2654) обстрел (27165) Запорожская область (3086) Запорожский район (106)


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Ну дак, захист мирного населення це є обов'язком держави. Нi, це не жарт!
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22.04.2025 16:22 Ответить
Та я кі жарти. Все вірно сказав
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22.04.2025 16:26 Ответить
Гра хрєном на роялі є обов'язком держави в нашій країні.
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22.04.2025 17:50 Ответить
Відреагували? Ну слава богу, аж полегшало.....
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22.04.2025 16:25 Ответить
Дуже дивно, що наша країна жодного разу не відповіла на подібний удар. Нас вбивають, а ми замість того, що би давати відсіч ворогу постійно відмазуємо окупанітв. Це ганебна тактика. Так ще жодна війна виграна не була. Так тільки гинуть нації.
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22.04.2025 17:48 Ответить
 
 