МИД об авиаударе по Запорожью: Это целенаправленное убийство мирного населения. ВИДЕО

В МИД Украины отреагировали на сегодняшний вражеский авиаудар по Запорожью, подчеркнув, что Россия целенаправленно убивает мирное население.

Об этом говорится в заметке МИД в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Так, в МИД отметили, что сегодня около 11:30 Россия сбросила на Запорожье две управляемые авиационные бомбы, в результате чего возник пожар.

Также в результате атаки погибла женщина, по меньшей мере, 23 человека получили ранения, среди которых четверо детей. Кроме того, 14-летний парень находится в тяжелом состоянии. Также госпитализирован 4-летний ребенок.

"Россия продолжает день за днем выбирать войну, бомбардировку за бомбардировкой. Это целенаправленное убийство мирного населения. И не остановится - пока ее не остановят", - заявили в МИД.

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