МЗС про авіаудар по Запоріжжю: Це цілеспрямоване вбивство мирного населення. ВIДЕО

У МЗС України відреагували на сьогоднішній ворожий авіаудар по Запоріжжю, наголосивши, що Росія цілеспрямовано вбиває мирне населення.

Про це йдеться в дописі МЗС у соцмережді Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, у МЗС зазначили, що сьогодні близько 11:30 Росія скинула на Запоріжжя дві керовані авіаційні бомби, унаслідок чого виникла пожежа.

Також у результаті атаки загинула жінка, щонайменше 23 людини дістали поранення, серед яких четверо дітей. Крім того, 14-річний хлопець перебуває у важкому стані. Також госпіталізовано 4-річну дитину.

"Росія продовжує день за днем ​​обирати війну, бомбардування за бомбардуванням. Це цілеспрямоване вбивство мирного населення. І не зупиниться – поки її не зупинять", - заявили у МЗС.

Також читайте: Доба на Запоріжжя: по 12 населених пунктах росіяни завдали понад 500 ударів