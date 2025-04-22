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МЗС про авіаудар по Запоріжжю: Це цілеспрямоване вбивство мирного населення. ВIДЕО

У МЗС України відреагували на сьогоднішній ворожий авіаудар по Запоріжжю, наголосивши, що Росія цілеспрямовано вбиває мирне населення.

Про це йдеться в дописі МЗС у соцмережді Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, у МЗС зазначили, що сьогодні близько 11:30 Росія скинула на Запоріжжя дві керовані авіаційні бомби, унаслідок чого виникла пожежа.

Також у результаті атаки загинула жінка, щонайменше 23 людини дістали поранення, серед яких четверо дітей. Крім того, 14-річний хлопець перебуває у важкому стані. Також госпіталізовано 4-річну дитину.

"Росія продовжує день за днем ​​обирати війну, бомбардування за бомбардуванням. Це цілеспрямоване вбивство мирного населення. І не зупиниться – поки її не зупинять", - заявили у МЗС.

Також читайте: Доба на Запоріжжя: по 12 населених пунктах росіяни завдали понад 500 ударів

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28486) Запорізька область (3608) Запорізький район (107)


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Ну дак, захист мирного населення це є обов'язком держави. Нi, це не жарт!
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22.04.2025 16:22 Відповісти
Та я кі жарти. Все вірно сказав
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22.04.2025 16:26 Відповісти
Гра хрєном на роялі є обов'язком держави в нашій країні.
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22.04.2025 17:50 Відповісти
Відреагували? Ну слава богу, аж полегшало.....
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22.04.2025 16:25 Відповісти
Дуже дивно, що наша країна жодного разу не відповіла на подібний удар. Нас вбивають, а ми замість того, що би давати відсіч ворогу постійно відмазуємо окупанітв. Це ганебна тактика. Так ще жодна війна виграна не була. Так тільки гинуть нації.
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22.04.2025 17:48 Відповісти
 
 