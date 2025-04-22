МЗС про авіаудар по Запоріжжю: Це цілеспрямоване вбивство мирного населення. ВIДЕО
У МЗС України відреагували на сьогоднішній ворожий авіаудар по Запоріжжю, наголосивши, що Росія цілеспрямовано вбиває мирне населення.
Про це йдеться в дописі МЗС у соцмережді Х, передає Цензор.НЕТ.
Так, у МЗС зазначили, що сьогодні близько 11:30 Росія скинула на Запоріжжя дві керовані авіаційні бомби, унаслідок чого виникла пожежа.
Також у результаті атаки загинула жінка, щонайменше 23 людини дістали поранення, серед яких четверо дітей. Крім того, 14-річний хлопець перебуває у важкому стані. Також госпіталізовано 4-річну дитину.
"Росія продовжує день за днем обирати війну, бомбардування за бомбардуванням. Це цілеспрямоване вбивство мирного населення. І не зупиниться – поки її не зупинять", - заявили у МЗС.
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Zahar Kolombet
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