Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершені: одна загибла, 26 постраждалих, серед них - 4 дітей. ФОТОрепортаж
Аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по Запоріжжю вдень 22 квітня завершені.
Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Унаслідок російського удару по місту загинула 69-річна жінка, поранені 26 людей, зокрема четверо дітей.
Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні під наглядом медиків.
Психологи ДСНС надали допомогу 47 громадянам, з них 3 дітям.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар22.04.2025 17:20 Відповісти Мені подобається 0
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