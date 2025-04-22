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Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершені: одна загибла, 26 постраждалих, серед них - 4 дітей. ФОТОрепортаж

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по Запоріжжю вдень 22 квітня завершені.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок російського удару по місту загинула 69-річна жінка, поранені 26 людей, зокрема четверо дітей.

Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні під наглядом медиків.

Психологи ДСНС надали допомогу 47 громадянам, з них 3 дітям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МЗС про авіаудар по Запоріжжю: Це цілеспрямоване вбивство мирного населення. ВIДЕО

Атака на Запоріжжя 22 квітня: аварійно-рятувальні роботи завершені
Атака на Запоріжжя 22 квітня: аварійно-рятувальні роботи завершені
Атака на Запоріжжя 22 квітня: аварійно-рятувальні роботи завершені
Атака на Запоріжжя 22 квітня: аварійно-рятувальні роботи завершені
Атака на Запоріжжя 22 квітня: аварійно-рятувальні роботи завершені
Атака на Запоріжжя 22 квітня: аварійно-рятувальні роботи завершені

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28486) Запорізька область (3608) Запорізький район (107)


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капець... просто капець...., 1 арсенал на день, й все одно буде замало...
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22.04.2025 17:20 Відповісти
 
 