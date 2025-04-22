Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершені: одна загибла, 26 постраждалих, серед них - 4 дітей. ФОТОрепортаж

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по Запоріжжю вдень 22 квітня завершені.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок російського удару по місту загинула 69-річна жінка, поранені 26 людей, зокрема четверо дітей.

Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні під наглядом медиків.

Психологи ДСНС надали допомогу 47 громадянам, з них 3 дітям.

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