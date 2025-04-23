Рашисты атаковали дронами Синельниковский район: есть раненые, горит аграрное предприятие. ФОТОрепортаж
Ночью 23 апреля 2025 года российские оккупанты атаковали ударными дронами Синельниковский район Днепропетровщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате удара вражеского БПЛА возник пожар на аграрном предприятии.
Предварительно, ранены два человека.
Сейчас продолжается ликвидация последствий удара.
Как сообщалось, враг ударил дроном-камикадзе по Марганцу на Днепропетровщине: 9 человек погибли, 30 - ранены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Isolda Peres
показать весь комментарий23.04.2025 08:40 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль