Рашисты атаковали дронами Синельниковский район: есть раненые, горит аграрное предприятие. ФОТОрепортаж

Ночью 23 апреля 2025 года российские оккупанты атаковали ударными дронами Синельниковский район Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате удара вражеского БПЛА возник пожар на аграрном предприятии.

Предварительно, ранены два человека.

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Сейчас продолжается ликвидация последствий удара.

Как сообщалось, враг ударил дроном-камикадзе по Марганцу на Днепропетровщине: 9 человек погибли, 30 - ранены.