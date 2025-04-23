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Рашисты атаковали дронами Синельниковский район: есть раненые, горит аграрное предприятие. ФОТОрепортаж

Ночью 23 апреля 2025 года российские оккупанты атаковали ударными дронами Синельниковский район Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате удара вражеского БПЛА возник пожар на аграрном предприятии.

Предварительно, ранены два человека.

Читайте: Враг ударил дроном по автобусу с работниками в Марганце: 9 человек погибли, 30 - пострадали (обновлено). ФОТОрепортаж

атака на Синельниковщину
атака на Синельниковщину
атака на Синельниковщину
атака на Синельниковщину
атака на Синельниковщину
атака на Синельниковщину
атака на Синельниковщину

Сейчас продолжается ликвидация последствий удара.

Как сообщалось, враг ударил дроном-камикадзе по Марганцу на Днепропетровщине: 9 человек погибли, 30 - ранены.

Автор: 

ГСЧС (4971) Шахед (1001) Днепропетровская область (3953) Синельниковский район (52)


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Це не люди, скажені пси .
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23.04.2025 08:40 Ответить
 
 